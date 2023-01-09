Vinte anos atrás, a codificação tinha limites. Restrições de largura de banda e poder de processamento limitado forçaram os desenvolvedores a estar sempre atentos ao comprimento e à complexidade de seu código. Mas, à medida que a tecnologia permitiu maior inovação, os programadores não estavam mais limitados pelo tamanho.
Por exemplo, um maior poder de computação permitiu o processamento mais rápido de arquivos grandes e aplicação. Bibliotecas e frameworks de código aberto permitiram que engenheiros de software reutilizassem partes de código em seus projetos, criando maiores possibilidades. Isso também levou a programas com mais linhas de código — e mais poder de processamento necessário para analisá-lo. A consequência não intencional foi um maior uso de energia e uma maior demanda global de eletricidade.
À medida que as empresas procuram transformar os negócios e implementar práticas mais sustentáveis, elas estão se aprofundando nos processos estabelecidos para encontrar novas eficiências. Isso inclui avaliar os blocos de construção de suas operações, desde armazenar dados de forma mais eficiente até a análise de como o código é escrito.
Neste post, vamos explorar como a programação verde ajuda as organizações a encontrar maneiras inovadoras de priorizar a sustentabilidade e alcançar as metas de redução de energia.
A programação verde é uma prática de computação ambientalmente sustentável que busca minimizar a energia envolvida no processamento de linhas de código e, por sua vez, ajudar as organizações a reduzir o consumo geral de energia. Muitas organizações estabeleceram metas de redução de emissões de gases de efeito estufa para responder à crise da mudança climática e às regulamentações globais; a programação verde é uma maneira de apoiar essas metas de sustentabilidade.
A programação verde é um segmento da computação verde, uma prática que busca limitar o impacto ambiental da Tecnologia, incluindo a redução da pegada de carbono em operações de alta intensidade, como em linhas de produção, data centers e até mesmo nas operações diárias de equipes de negócios. Esse guarda-chuva maior da computação verde também inclui software verde — aplicações que foram criadas usando práticas de programação verde.
Os avanços na tecnologia (do big data à mineração de dados) contribuíram para um aumento maciço do consumo de energia no setor de tecnologia da informação e comunicação. De acordo com a Association for Computing Machinery, o consumo anual de energia em data centers dobrou na última década. Atualmente, a computação e a TI são responsáveis por entre 1,8% e 3,9% das emissões globais de gases de efeito estufa.
Para entender completamente como a programação verde pode reduzir o consumo de energia e as emissões de gases de efeito estufa, ajuda a mergulhar no consumo de energia do software:
Pesquisas recentes sobre a velocidade e o uso de energia de diferentes linguagens de programação descobriram que C era a mais eficiente em velocidade, reduzindo o uso de energia e memória e fornecendo outra oportunidade potencial para economia de energia. No entanto, ainda há algum debate sobre como isso é realizado e quais métricas devem ser usadas para avaliar a economia de energia.
A programação verde começa com os mesmos princípios usados na programação tradicional. Para reduzir a quantidade de energia necessária para processar código, os desenvolvedores podem adotar princípios de programação menos intensivos em energia em seu ciclo de vida DevOps.
A abordagem de "programação lean" se concentra no uso da quantidade mínima de processamento necessária para fornecer uma aplicação final. Por exemplo, os desenvolvedores de sites podem priorizar a redução do tamanho dos arquivos (por exemplo, trocar mídias de alta qualidade por arquivos menores). Isso não só acelera o tempo de carregamento do site, mas também melhora a experiência do usuário.
A programação lean também visa reduzir o inchaço do código, um termo usado para se referir a um código desnecessariamente longo ou lento que é um desperdício de recursos. O código aberto pode ser um fator que contribui para esse inchaço do software. Como o código aberto é projetado para atender a uma ampla gama de aplicações, ele contém uma quantidade significativa de código que não é utilizado para o software específico. Por exemplo, um desenvolvedor pode extrair uma biblioteca inteira para uma imagem, mas precisar apenas de uma fração da funcionalidade. Esse código redundante usa poder de processamento adicional e leva ao excesso de emissões de carbono.
Ao adotar práticas de programação lean, os desenvolvedores ficam mais propensos a projetar códigos que usem a quantidade mínima de processamento, enquanto ainda entregam os resultados desejados.
Os princípios da programação verde são normalmente projetados para complementar as normas e as práticas de sustentabilidade de TI existentes usados em toda a organização. Assim como a implementação de iniciativas de sustentabilidade em outras áreas da organização, a programação verde exige mudanças estruturais e culturais.
Além dos benefícios de economia de energia, as empresas também podem descobrir que há vantagens adicionais nas práticas de programação verde, incluindo o seguinte:
