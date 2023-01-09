Vinte anos atrás, a codificação tinha limites. Restrições de largura de banda e poder de processamento limitado forçaram os desenvolvedores a estar sempre atentos ao comprimento e à complexidade de seu código. Mas, à medida que a tecnologia permitiu maior inovação, os programadores não estavam mais limitados pelo tamanho.

Por exemplo, um maior poder de computação permitiu o processamento mais rápido de arquivos grandes e aplicação. Bibliotecas e frameworks de código aberto permitiram que engenheiros de software reutilizassem partes de código em seus projetos, criando maiores possibilidades. Isso também levou a programas com mais linhas de código — e mais poder de processamento necessário para analisá-lo. A consequência não intencional foi um maior uso de energia e uma maior demanda global de eletricidade.

À medida que as empresas procuram transformar os negócios e implementar práticas mais sustentáveis, elas estão se aprofundando nos processos estabelecidos para encontrar novas eficiências. Isso inclui avaliar os blocos de construção de suas operações, desde armazenar dados de forma mais eficiente até a análise de como o código é escrito.

Neste post, vamos explorar como a programação verde ajuda as organizações a encontrar maneiras inovadoras de priorizar a sustentabilidade e alcançar as metas de redução de energia.