Qualquer novo conceito ou mudança importante vem com alguma hesitação e resistência. A mudança não é linear; requer gestão de mudanças para lidar com a transição. Funcionários e executivos lutam para adotar uma nova maneira de pensar ou trabalhar quando operam da mesma maneira há anos. Modernizar um fluxo de trabalho para introduzir uma cadeia de suprimentos de conteúdo significa disrupção e incerteza. Mas também significa criar uma jornada de conteúdo de ponta a ponta que seja rápida e precisa e, em última análise, atenda aos clientes no nível de suas expectativas.

A gestão de mudanças é uma parte crucial da adoção de uma nova cadeia de suprimentos de conteúdo e confiar no processo. Essas novas tecnologias podem ter muito poder e um nível de incerteza. No entanto, a adoção da IA generativa e de uma cadeia de suprimentos de conteúdo pode ser uma enorme oportunidade para sua organização.

Os entrevistados do estudo estão "bastante conscientes" de onde seus processos de conteúdo precisam de melhorias. Oitenta e oito por cento disseram que precisam de uma maneira mais fácil de acessar os ativos aprovados para ativação em todas as aplicações e 79% querem experimentar a variação de conteúdo, audiência e experiência para impulsionar o engajamento do cliente e a experiência do cliente.

Conforme descrito no estudo do IBM Institute for Business Value, um sistema ad hoc semelhante ao "Frankenstein", que envolve uma variedade de plataformas e ferramentas, pode transformar-se em um sistema e modelo operacional consolidado para atender à crescente demanda por cada vez mais integração de dados, conteúdo geração de energia e automação inteligente.

Separadamente, os resultados do estudo mostram que, embora a maioria dos entrevistados já esteja se envolvendo com IA generativa, um número muito pequeno (apenas 2%) está otimizando a tecnologia. As organizações estão buscando novas abordagens para gerenciar a cadeia de suprimentos de conteúdo, e a IA generativa integrada em plataformas, como o Adobe Firefly, pode ser a mais impactante.