Com a adoção global da IA generativa, é essencial que as organizações de marketing entendam e atuem nesse espaço para se manterem competitivas. Com a expectativa de que as demandas de conteúdo cresçam nos próximos anos, as organizações precisam criar mais conteúdo em um ritmo mais rápido para atender às expectativas dos clientes e às necessidades de negócios. Saber como manifestar essas melhorias nem sempre é claro: entre na IA generativa e na cadeia de suprimentos de conteúdo.
Uma cadeia de suprimentos de conteúdo reúne pessoas, processos e tecnologia para planejar, criar, produzir, lançar, medir e gerenciar conteúdo de forma eficaz. Ela abrange toda a jornada do conteúdo, um percurso que pode acelerar o time to value. Sabemos que integrar a IA generativa na cadeia de suprimentos de conteúdo permitirá que as empresas produzam conteúdo mais personalizado de forma mais rápida e eficientemente. Então, o que está impedindo as empresas de usar a IA generativa em toda a sua cadeia de suprimentos?
O advento da IA generativa está levantando várias questões e preocupações para os líderes. Nos últimos anos, as organizações têm se preocupado com sua capacidade de criar e entregar conteúdo rápido o suficiente para atender às expectativas dos clientes, e agora que a IA generativa poderia lidar com esses problemas, outra pergunta vem à tona: podemos confiar nas ferramentas e na tecnologia de IA para aumentar os funcionários. Líderes de todo o mundo estão experimentando uma mistura de emoções quando se trata de implementar e abraçar a IA generativa. Há empolgação, curiosidade e um pouco de raiva — às vezes sentidas simultaneamente. A maioria de nós está familiarizada com o termo "FOMO", ou medo de perder. Mas as pessoas também estão sentindo “FOGI”, medo de entrar, com a IA generativa.
O FOMO que essas organizações enfrentam está relacionado a não conseguir criar conteúdo rápido o suficiente para acompanhar as expectativas ou desperdiçar dinheiro em ferramentas que podem não se mostrar tão eficientes quanto se pensava. A preocupação do FOGI gira em torno da confiança e se eles podem confiar nas ferramentas e tecnologia de IA para aumentar os funcionários. As saídas fornecerão conteúdo que ressoará com seus clientes? Eles podem confiar que a IA operará de maneira segura? Podem confiar que a IA recompensará o criador individual inicial? Podem confiar que o que é criado não vai violar as diretrizes da marca?
Este blog e o estudo do IBM Institute for Business Value, The Revolutionary Content Supply Chain, visam responder a essas perguntas para ajudar os executivos e seus funcionários a entender melhor o cenário em mudança na criação de conteúdo e abraçar o poder dos modelos de IA generativa quando se trata de otimizar sua cadeia de suprimentos de conteúdo.
Qualquer novo conceito ou mudança importante vem com alguma hesitação e resistência. A mudança não é linear; requer gestão de mudanças para lidar com a transição. Funcionários e executivos lutam para adotar uma nova maneira de pensar ou trabalhar quando operam da mesma maneira há anos. Modernizar um fluxo de trabalho para introduzir uma cadeia de suprimentos de conteúdo significa disrupção e incerteza. Mas também significa criar uma jornada de conteúdo de ponta a ponta que seja rápida e precisa e, em última análise, atenda aos clientes no nível de suas expectativas.
A gestão de mudanças é uma parte crucial da adoção de uma nova cadeia de suprimentos de conteúdo e confiar no processo. Essas novas tecnologias podem ter muito poder e um nível de incerteza. No entanto, a adoção da IA generativa e de uma cadeia de suprimentos de conteúdo pode ser uma enorme oportunidade para sua organização.
Os entrevistados do estudo estão "bastante conscientes" de onde seus processos de conteúdo precisam de melhorias. Oitenta e oito por cento disseram que precisam de uma maneira mais fácil de acessar os ativos aprovados para ativação em todas as aplicações e 79% querem experimentar a variação de conteúdo, audiência e experiência para impulsionar o engajamento do cliente e a experiência do cliente.
Conforme descrito no estudo do IBM Institute for Business Value, um sistema ad hoc semelhante ao "Frankenstein", que envolve uma variedade de plataformas e ferramentas, pode transformar-se em um sistema e modelo operacional consolidado para atender à crescente demanda por cada vez mais integração de dados, conteúdo geração de energia e automação inteligente.
Separadamente, os resultados do estudo mostram que, embora a maioria dos entrevistados já esteja se envolvendo com IA generativa, um número muito pequeno (apenas 2%) está otimizando a tecnologia. As organizações estão buscando novas abordagens para gerenciar a cadeia de suprimentos de conteúdo, e a IA generativa integrada em plataformas, como o Adobe Firefly, pode ser a mais impactante.
A IA generativa não é apenas para uma área de uma empresa. Em vez disso, ele pode ajudar criadores de conteúdo em muitas funções, como marketing, suporte ao cliente, desenvolvimento de produtos, operações e muito mais. O estudo descobriu que 95% dos entrevistados concordam que a IA generativa será um divisor de águas. E quase todos os CMOs entrevistados acreditam que a IA generativa liberará as equipes de marketing das tarefas rotineiras para que se concentrem em empreendimentos mais criativos.
Cadeias de suprimentos de conteúdo e IA generativa ainda estão em seus primeiros dias, mas é importante impulsionar seu ecossistema antes do engajamento. Para que essas novas tecnologias sejam bem-sucedidas, isso significa reunir diferentes unidades de negócios e stakeholders para se alinhar em uma visão compartilhada. Mais de 80% dos entrevistados afirmam já terem se envolvido com a IA generativa. Além disso, quase três em cada quatro (74%) relatam que ainda estão no modo piloto, enquanto apenas um quarto já foi além dos pilotos para iniciar a implementação.
Além dos ecossistemas internos, também é importante alimentar seu ecossistema externo para que partes externas (como IBM, Adobe e AWS) trabalhem juntas para permitir que a IA generativa turbine a cadeia de suprimentos de conteúdo. Especificamente, o estudo aponta que muitas organizações estão adotando uma abordagem híbrida para a IA, combinando seus modelos proprietários com as melhores plataformas SaaS da categoria, integradas com IA e modelos públicos e de código aberto. Não é nenhuma surpresa que a adoção da IA tenha sido tão popular, dada sua ampla gama de atividades em toda a jornada da cadeia de suprimentos de conteúdo.
Para agregar o máximo valor da IA generativa, dedicar tempo para definir uma base sólida é fundamental. É claro que ainda há muito trabalho a ser feito, com apenas 5% dos entrevistados afirmando ter uma abordagem em toda a organização para melhores práticas e governança de IA generativa, e metade das organizações ainda está em processo de estabelecer essas medidas.
Estabelecemos os benefícios que a IA generativa tem a oferecer e o potencial que ela pode trazer para transformar a cadeia de suprimentos de conteúdo. Mas com grandes transformações como essas surgem riscos potenciais, e qualquer organização interessada em IA generativa deve tomar medidas para mitigar esses riscos.
O estudo do IBM Institute for Business Value descobriu que 43% dos entrevistados reconhecem que suas organizações não criaram um conselho de ética em IA. Além dos riscos éticos, aponta o estudo, também há riscos de custo a serem considerados. As organizações devem ponderar o impacto que uma expansão da cadeia de suprimentos de conteúdo impulsionada por IA generativa terá em suas tecnologias de back-end. Se as organizações pretendem produzir mais conteúdo, então uma computação de alto desempenho é necessária, o que, por sua vez, pode aumentar os custos de computação no local.
Esses riscos devem ser avaliados no contexto dos benefícios e da confiança na ferramenta de IA generativa que sua organização escolher implementar. A composição completa de uma cadeia de suprimentos de conteúdo empresarial é uma de suas maiores vantagens, mas também é um de seus maiores desafios, com a propriedade sendo uma das principais áreas de discórdia. As respostas dos entrevistados variaram muito quando se tratava de quem era o principal proprietário de sua cadeia de suprimentos de conteúdo.
Portanto, não é surpresa que muitos entrevistados disseram estar preocupados com o potencial de silos organizacionais, stakeholders complexos e agendas concorrentes. A falta de uma estratégia de gestão de mudanças para novos processos e ferramentas é aparente em todas as organizações e precisa ser abordada para que a cadeia de suprimentos de conteúdo esteja preparada para o sucesso. Em vez de agir rapidamente para demonstrar resultados positivos e, no final das contas, prejudicar esse esforço de longo prazo, as organizações precisam tomar medidas preliminares na fase de coleta de requisitos. Ao fazer isso, a confiança dos colaboradores ajuda a navegar pela transformação em suas equipes e em toda a organização.
A natureza disruptiva da IA generativa pode parecer esmagadora, mas por meio da gestão de mudanças de longo prazo e da confiança, as organizações podem transformar sua cadeia de suprimentos de conteúdo e ser a catalisadora para uma mudança necessária na cultura organizacional.
O estudo destaca as vantagens da cadeia de suprimentos de conteúdo. Ele oferece aos leitores e clientes uma melhor compreensão de como a IA generativa pode melhorar os resultados e superar alguns dos desafios operacionais que suprimem o progresso.
A transformação da cadeia de suprimentos de conteúdo afeta muitas funções e exige cooperação entre executivos. O estudo fornece uma quebra detalhada das ações práticas para os principais executivos da diretoria executiva, incluindo CMOs, CTOs e CFOs, para ajudá-los a se prepararem para os aprimoramentos na cadeia de suprimentos de conteúdo.
A IA generativa está mudando o mundo e agora é a hora de colocar sua organização como líder em seu setor. Comece adotando a tecnologia e garantindo que sua organização tenha os ecossistemas internos e externos certos para gerenciar a transformação. Derrubar silos não é fácil e não será rápido, mas as organizações que seguirem um caminho mais calculado estabelecerão as bases para a inovação que pode acompanhar o ritmo das mudanças trazidas pela IA generativa. Isso é apenas o começo.
