Chatbots de comércio eletrônico: benefícios e casos de uso

Um chatbot de comércio eletrônico é uma aplicação de software automatizada que simula conversas com usuários e gerencia tarefas básicas em ambientes de varejo online.
Os chatbots costumam servir como o ponto de contato inicial entre as lojas de comércio eletrônico e os clientes. Em vez de fazer com que um cliente navegue por menus complexos ou espere por agentes humanos, um chatbot fornece uma interface de conversa imediata. Eles são geralmente projetados para responder a perguntas frequentes (FAQs). Também fornecem suporte em tempo real para consultas de clientes e fazem recomendações de produtos. Além disso, processam atualizações de status de pedidos sem intervenção humana.
Os chatbots geralmente são incorporados em sites de comércio eletrônico e ativados por meio de redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp ou Facebook Messenger. Também podem ser integrados a uma plataforma de comércio eletrônico, como o Shopify, por meio de uma API. E são amplamente adotados: uma pesquisa com empresas de varejo e comércio eletrônico revelou que 85% implementaram chatbots em suas operações de comércio eletrônico.1 Quando implementados corretamente, os chatbots podem melhorar a automação, agilizar as operações e impulsionar as vendas.
Chatbots e agentes de IA estão relacionados, mas não são exatamente a mesma coisa.
Os chatbots são, essencialmente, interfaces de comunicação. Sua função principal é a conversação. Sejam eles baseados em regras (seguindo uma árvore de decisão) ou impulsionados por IA (gerando respostas), seu objetivo é interagir com o usuário, coletar informações e fornecer respostas usando uma base de conhecimento ou banco de dados. São indicados para lidar com um grande volume de interações rotineiras com clientes.
Diferentemente dos chatbots, os agentes de IA são autônomos e podem executar tarefas mais complexas. Enquanto um chatbot pode dizer a um cliente que um produto está em falta, um agente de IA pode detectar que o estoque está baixo. Em seguida, pode entrar em contato de forma autônoma com o fornecedor para reabastecer o produto e ajustar a estratégia de preços com base nos níveis de fornecimento.
Em resumo, enquanto os chatbots basicamente respondem, os agentes de IA podem agir além do escopo da solicitação inicial.
Ainda assim, a linha divisória entre eles pode ser imprecisa. Nos últimos anos, os chatbots deixaram de ser movidos por árvores de decisão rígidas e passaram a usar grandes modelos de linguagem (LLMs), semelhantes à tecnologia por trás do ChatGPT. Antes, se um usuário digitasse uma frase que o bot não reconhecia, ele retornava um erro. Atualmente, a IA generativa permite que os chatbots interpretem o contexto, lidem com erros tipográficos e gerem respostas que vão além de modelos pré-escritos, embora ainda sejam de resposta imediata por natureza.
Por exemplo, ferramentas como o IBM® watsonx Orchestrate permitem que as empresas criem assistentes conversacionais precisos, escaláveis e baseados em dados de negócios. Esses assistentes garantem que a IA siga as diretrizes rigorosas da marca ao mesmo tempo que oferece automação.
Existem diversas categorias de chatbots que podem ser usados para comércio eletrônico:
Esses chatbots operam em scripts predefinidos e árvores de decisão ou fluxos de conversa rígidos baseados na lógica “se/então”. Os usuários normalmente interagem clicando em botões ou selecionando opções em um menu (por exemplo, “rastrear pedido” ou “receber assistência”). Os bots baseados em regras são melhores para perguntas frequentes, status de pedidos ou comunicação das políticas da loja. Eles são fáceis de usar e podem responder a perguntas, mas normalmente não entendem textos abertos e com nuances.
Usando aprendizado de máquina (ML) e processamento de linguagem natural (NLP), esses bots podem interpretar a intenção por trás do texto ou da voz de um usuário. Eles conseguem lidar com perguntas mais abertas dos clientes, oferecer recomendações personalizadas e aprender com o tempo. Por exemplo, se um usuário digitar: “Onde está minha encomenda?” ou “Ainda não recebi meus itens”, um chatbot impulsionado por IA reconhece ambos como solicitações de rastreamento de pedidos.
Grandes modelos de linguagem, como o ChatGPT, são cada vez mais incorporados em plataformas de chatbot, embora geralmente com mecanismos de controle e moderação.
Alguns chatbots são projetados principalmente para aplicativos de mensagens, como WhatsApp, Facebook Messenger ou SMS. Essas ferramentas são mais comuns em regiões onde o comércio móvel predomina e o engajamento do cliente geralmente ocorre fora dos sites tradicionais.
Esses bots auxiliam em ações comerciais específicas, como rastreamento de pedidos, assistência na finalização da compra ou reembolsos e trocas. Podem oferecer suporte personalizado e vender produtos complementares durante o processo de compra. Muitas vezes, estão totalmente integrados a uma plataforma de comércio eletrônico, sistemas de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) e sistemas de gerenciamento de pedidos .
Esses modelos combinam a precisão dos botões baseados em regras com a flexibilidade da compreensão orientada por IA. Eles geralmente lidam com consultas básicas de suporte automaticamente, mas transferem questões complexas, emocionais ou técnicas para agentes humanos da central de ajuda ou uma equipe de suporte especializada.
Os chatbots de comércio eletrônico são utilizados em toda a jornada do cliente, desde a descoberta até o suporte pós-compra. Embora os recursos variem, alguns dos usos mais comuns são:
Os chatbots são frequentemente implementados como primeira linha de suporte ao cliente, lidando com perguntas rotineiras e de alto volume sobre problemas como prazos de entrega, políticas de devolução, preços e status dos pedidos.
Por exemplo, um cliente que está navegando em uma loja de roupas online às 22h pode perguntar: “Quanto tempo o frete padrão leva para a Califórnia?”. O chatbot responde instantaneamente com estimativas de entrega atuais baseadas na localização do cliente, eliminando a necessidade de entrar em contato com um agente humano. A resposta é personalizada com base em dados conhecidos sobre o cliente. Ao evitar perguntas repetitivas, os chatbots permitem que as equipes de suporte humano se concentrem em casos complexos ou de alto valor.
Durante o processo de finalização da compra, os chatbots podem resolver proativamente qualquer confusão, responder a perguntas de última hora e reconectar clientes que abandonaram o carrinho. Por exemplo, chatbots podem enviar mensagens (por meio de pop-ups na web, SMS ou WhatsApp) para lembrar os usuários de itens deixados para trás, às vezes oferecendo um código de desconto para recuperar a venda. Quando um cliente chega à etapa de finalização da compra, os chatbots podem alertá-lo sobre promoções ou descontos disponíveis que ele pode usar.
Os chatbots ajudam os clientes a navegar em grandes catálogos, fazendo perguntas esclarecedoras e oferecendo sugestões personalizadas de produtos, moldadas pelos comportamentos de navegação, preferências e segmentação básica. Por exemplo, se um comprador digitar “Preciso de um notebook para edição de vídeo por menos de USD 1.500”, o chatbot pode recomendar modelos adequados e destacar as principais diferenças para ajudar o cliente a decidir.
Se um cliente perguntar sobre tênis, o bot pode sugerir opções adicionais, como meias ou outros equipamentos esportivos relacionados. E se um comprador adicionar um par de meias ao carrinho, o chatbot poderá alertá-lo de que ele está qualificado para uma promoção de 10% de desconto se comprar três pares. Essa abordagem de conversação pode replicar aspectos de uma experiência de vendas na loja e reduzir o atrito na descoberta de produtos.
No comércio B2B ou de alta consideração, chatbots às vezes são usados para qualificar leads, direcionar conversas para equipes de vendas ou suporte e capturar dados estruturados de clientes para sistemas de CRM. Por exemplo, um chatbot recebe um visitante em um site de comércio eletrônico SaaS e pergunta sobre o tamanho da empresa, a faixa orçamentária e o caso de uso pretendido. Com base nas respostas, o chatbot agenda uma demonstração com o representante de vendas apropriado.
Em escala, as mesmas interações também podem fornecer insights mais amplos de pesquisa de mercado. As conversas agregadas do chatbot podem revelar padrões nas necessidades dos clientes ou objeções comuns. Esses insights podem informar o desenvolvimento de produtos e a estratégia de marketing, além de auxiliar na qualificação de leads.
Após a finalização da compra, os chatbots podem auxiliar os clientes com rastreamento de pedidos em tempo real, notificações de entrega, perguntas frequentes pós-compra, devoluções ou trocas. Por exemplo, em vez de pesquisar e-mails, um cliente pode consultar um chatbot (“Onde está meu pedido?”) e receber uma resposta direta sobre seu status.
Quando implementados de forma eficaz, os chatbots podem oferecer benefícios operacionais e de experiência do cliente significativos.
Os chatbots oferecem muitos benefícios, mas ainda estão evoluindo. Algumas limitações são:
Embora as ferramentas e processos variem, as implementações bem-sucedidas de chatbot geralmente seguem a mesma sequência estratégica:
Muitas organizações começam com chatbots relativamente simples e baseados em regras, e gradualmente vão incorporando funcionalidades orientadas por IA, à medida que a confiança, a qualidade de dados e a maturidade da governança melhoram. A implementação pode variar de acordo com o modelo de comércio eletrônico.
