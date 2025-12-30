Chatbots de comércio eletrônico: benefícios e casos de uso

Chatbots e agentes de IA estão relacionados, mas não são exatamente a mesma coisa.

Os chatbots são, essencialmente, interfaces de comunicação. Sua função principal é a conversação. Sejam eles baseados em regras (seguindo uma árvore de decisão) ou impulsionados por IA (gerando respostas), seu objetivo é interagir com o usuário, coletar informações e fornecer respostas usando uma base de conhecimento ou banco de dados. São indicados para lidar com um grande volume de interações rotineiras com clientes.

Diferentemente dos chatbots, os agentes de IA são autônomos e podem executar tarefas mais complexas. Enquanto um chatbot pode dizer a um cliente que um produto está em falta, um agente de IA pode detectar que o estoque está baixo. Em seguida, pode entrar em contato de forma autônoma com o fornecedor para reabastecer o produto e ajustar a estratégia de preços com base nos níveis de fornecimento.

Em resumo, enquanto os chatbots basicamente respondem, os agentes de IA podem agir além do escopo da solicitação inicial.

Ainda assim, a linha divisória entre eles pode ser imprecisa. Nos últimos anos, os chatbots deixaram de ser movidos por árvores de decisão rígidas e passaram a usar grandes modelos de linguagem (LLMs), semelhantes à tecnologia por trás do ChatGPT. Antes, se um usuário digitasse uma frase que o bot não reconhecia, ele retornava um erro. Atualmente, a IA generativa permite que os chatbots interpretem o contexto, lidem com erros tipográficos e gerem respostas que vão além de modelos pré-escritos, embora ainda sejam de resposta imediata por natureza.

Por exemplo, ferramentas como o IBM® watsonx Orchestrate permitem que as empresas criem assistentes conversacionais precisos, escaláveis e baseados em dados de negócios. Esses assistentes garantem que a IA siga as diretrizes rigorosas da marca ao mesmo tempo que oferece automação.