APIs (interfaces de programação de aplicativos): Uma API é uma interface de software que possibilita que dois ou mais aplicativos de software integrem serviços e recursos de dados, em vez de ter que desenvolvê-los do zero. O que possibilita uma melhor conectividade das empresas com seus novos clientes e parceiros? Além disso, eles podem criar novos produtos e serviços para seus clientes e melhorar a eficiência operacional geral.

Computação em nuvem: A tecnologia de computação em nuvem é o acesso sob demanda de recursos de computação, que os bancos e os provedores de serviços financeiros passaram a utilizar e aceitar. O ambiente de nuvem possibilita melhores operações e uma infraestrutura mais flexível que é ágil e escalável.

IA e aprendizado de máquina (ML): as tecnologias de IA e ML estão sendo utilizadas para vários esforços de transformação, incluindo análise de grandes conjuntos de dados, automatização de determinados processos e melhoria da experiência do usuário por meio de serviços personalizados. A IA, em particular, é utilizada no setor bancário por meio de assistentes on-line e chatbots que podem resolver problemas básicos do cliente. Em separado, uma vantagem de utilizar o ML no setor bancário é que ele facilita o rastreamento de mudanças no comportamento do usuário e a detecção mais rápida de atividades fraudulentas.

Internet das coisas. (IoT): IoT refere-se a uma rede de dispositivos físicos, pense em smartwatches vestíveis ou termostatos inteligentes que são incorporados com sensores e software que lhes possibilita coletar e compartilhar dados. Para os bancos, essa conectividade inteligente permitiu que os clientes fizessem pagamentos instantâneos sem contato e interagissem com suas contas em um banco móvel. Também podemos agradecer à IoT por trazer gerenciamento de riscos e avanços no processo de autorização como nunca antes.

Blockchain: A natureza transparente e orientada por informações do blockchain o torna uma tecnologia popular para bancos e prestadores de serviços financeiros. Isso resultou em transações de dados mais seguras e em uma interface aprimorada que atende e vai além das expectativas dos clientes. Atualmente, os clientes confiam nas soluções de blockchain e as consideram uma forma mais transparente de operar modelos de negócios.