O Guia da IBM para DevOps de 2026

Tradicionalmente, o desenvolvimento e as operações de TI eram praticados separadamente, em silos distintos. O DevOps define um processo de desenvolvimento e uma mudança na cultura organizacional que promove a coordenação e a colaboração entre essas duas funções, com um conjunto compartilhado de ferramentas e práticas. Ele automatiza um ciclo de desenvolvimento ágil no qual pequenos trechos de novo código são adicionados à base de código em intervalos frequentes, geralmente pelo menos uma vez por dia, e depois integrados, testados e implementados em produção.