O Guia da IBM para DevOps de 2026

By Michael Goodwin, Ash Minhas and Mark Scapicchio

DevOps é uma abordagem de desenvolvimento de software que combina e automatiza o trabalho das equipes de desenvolvimento de software e operações de TI para acelerar a entrega de aplicações seguras e de alto desempenho.

Tradicionalmente, o desenvolvimento e as operações de TI eram praticados separadamente, em silos distintos. O DevOps define um processo de desenvolvimento e uma mudança na cultura organizacional que promove a coordenação e a colaboração entre essas duas funções, com um conjunto compartilhado de ferramentas e práticas. Ele automatiza um ciclo de desenvolvimento ágil no qual pequenos trechos de novo código são adicionados à base de código em intervalos frequentes, geralmente pelo menos uma vez por dia, e depois integrados, testados e implementados em produção. 

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Introdução

Tenha uma visão geral da terminologia, dos princípios e dos processos de DevOps e saiba como o DevOps combina e automatiza práticas de desenvolvimento e operações de TI para acelerar a entrega de software.

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O ciclo de vida do DevOps

Explore as etapas do ciclo de vida do DevOps — integração contínua, testes, entrega e implementação, e as ferramentas e práticas que as apoiam.      

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Infraestrutura como código (IaC)

Infraestrutura como código (IaC) é uma prática de DevOps que automatiza o provisionamento e o gerenciamento de infraestruturas de TI usando arquivos de configuração.

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Microsserviços

Microsserviços são uma abordagem arquitetônica nativa da nuvem na qual uma única aplicação é composta por muitos serviços menores, fracamente acoplados e implementados de forma independente. Especialistas descrevem os microsserviços como otimizados para a metodologia DevOps e dependentes do DevOps para o sucesso.

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Contêineres

Contêineres são unidades executáveis de software que empacotam o código da aplicação junto com suas bibliotecas e dependências, permitindo que o código seja executado em infraestrutura de TI tradicional ou em nuvem.

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Orquestração de contêineres

A orquestração de contêineres provisiona, implementa, dimensiona e gerencia automaticamente o ciclo de vida das aplicações em contêineres. Os desenvolvedores usam a orquestração de contêineres para simplificar os fluxos de trabalho de DevOps. Hoje, Kubernetes é a plataforma de orquestração de contêineres mais popular.

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Observabilidade

Observabilidade é a capacidade de entender o estado ou a condição interna de um sistema complexo com base no conhecimento de suas saídas. Ela desempenha um papel crucial na manutenção da disponibilidade, do desempenho e da segurança de aplicações e sistemas de software modernos.

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Engenharia de confiabilidade de sites (SRE)

O SRE combina DevOps e as tradicionais operações de TI para resolver problemas dos clientes, automatizar tarefas de operações de TI, acelerar a entrega de software e minimizar o risco de TI.Ele oferece suporte à resiliência, à redundância e à confiabilidade no ciclo de DevOps e lida com a implementação diária de programas de software.

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IBM DevOps

O que é DevOps?

Andrea Crawford explica o que é DevOps, seu valor e como suas práticas e ferramentas ajudam você a migrar suas aplicações por todo o pipeline de entrega de software, desde a concepção até a produção. Conduzido pelos principais líderes da IBM, o conteúdo foi concebido para ajudar os líderes empresariais a adquirir o conhecimento necessário para priorizar os investimentos em IA que podem estimular o crescimento.
Explore o DevOps
Capacitação de equipes de plataformas para fazer a nuvem do jeito certo

Saiba como as equipes de plataforma podem padronizar fluxos de trabalho e unificar a infraestrutura e o gerenciamento do ciclo de vida da segurança com uma abordagem de plataforma como produto.

Recursos

Acelere a inovação com uma base de nuvem híbrida segura

Um framework para simplificar as operações de nuvem híbrida com segurança e governança consistentes.
Acelere a inovação em escala com uma plataforma de nuvem unificada

Saiba como as equipes de engenharia de plataforma dimensionam a infraestrutura com fluxos de trabalho automáticos e controle centralizado.
Domine o desempenho de aplicações em ambientes Kubernetes

Saiba como ganhar visibilidade, fortalecer a resiliência e simplificar a complexidade do Kubernetes com a observabilidade automatizada.
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Explore a mais recente publicação do IBM Redbooks sobre modernização de mainframes para ambientes de nuvem híbrida. Aprenda estratégias para usar na prática, soluções de arquitetura e técnicas de integração a fim de gerar agilidade, inovação e sucesso nos negócios.

Observabilidade full stack para equipes de DevOps

Ofereça confiabilidade rapidamente com observabilidade impulsionada por IA. Este guia da IBM mostra como ter visibilidade de ponta a ponta, acelerar a análise da causa raiz e resolver problemas antes que afetem os usuários.
O estado de prontidão da IA

Exploramos por que algumas organizações estão preparadas tanto para a disrupção quanto para o potencial da IA. Descubra o que essas empresas preparadas para IA têm em comum.
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