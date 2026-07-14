O Guia da IBM para DevOps de 2026

DevOps é uma abordagem de desenvolvimento de software que combina e automatiza o trabalho das equipes de desenvolvimento de software e operações de TI para acelerar a entrega de aplicações seguras e de alto desempenho.
Tradicionalmente, o desenvolvimento e as operações de TI eram praticados separadamente, em silos distintos. O DevOps define um processo de desenvolvimento e uma mudança na cultura organizacional que promove a coordenação e a colaboração entre essas duas funções, com um conjunto compartilhado de ferramentas e práticas. Ele automatiza um ciclo de desenvolvimento ágil no qual pequenos trechos de novo código são adicionados à base de código em intervalos frequentes, geralmente pelo menos uma vez por dia, e depois integrados, testados e implementados em produção.
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Tenha uma visão geral da terminologia, dos princípios e dos processos de DevOps e saiba como o DevOps combina e automatiza práticas de desenvolvimento e operações de TI para acelerar a entrega de software.
Explore as etapas do ciclo de vida do DevOps — integração contínua, testes, entrega e implementação, e as ferramentas e práticas que as apoiam.
Infraestrutura como código (IaC) é uma prática de DevOps que automatiza o provisionamento e o gerenciamento de infraestruturas de TI usando arquivos de configuração.
Microsserviços são uma abordagem arquitetônica nativa da nuvem na qual uma única aplicação é composta por muitos serviços menores, fracamente acoplados e implementados de forma independente. Especialistas descrevem os microsserviços como otimizados para a metodologia DevOps e dependentes do DevOps para o sucesso.
Contêineres são unidades executáveis de software que empacotam o código da aplicação junto com suas bibliotecas e dependências, permitindo que o código seja executado em infraestrutura de TI tradicional ou em nuvem.
A orquestração de contêineres provisiona, implementa, dimensiona e gerencia automaticamente o ciclo de vida das aplicações em contêineres. Os desenvolvedores usam a orquestração de contêineres para simplificar os fluxos de trabalho de DevOps. Hoje, Kubernetes é a plataforma de orquestração de contêineres mais popular.
Observabilidade é a capacidade de entender o estado ou a condição interna de um sistema complexo com base no conhecimento de suas saídas. Ela desempenha um papel crucial na manutenção da disponibilidade, do desempenho e da segurança de aplicações e sistemas de software modernos.
O SRE combina DevOps e as tradicionais operações de TI para resolver problemas dos clientes, automatizar tarefas de operações de TI, acelerar a entrega de software e minimizar o risco de TI.Ele oferece suporte à resiliência, à redundância e à confiabilidade no ciclo de DevOps e lida com a implementação diária de programas de software.
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Saiba como as equipes de engenharia de plataforma dimensionam a infraestrutura com fluxos de trabalho automáticos e controle centralizado.
Saiba como ganhar visibilidade, fortalecer a resiliência e simplificar a complexidade do Kubernetes com a observabilidade automatizada.
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