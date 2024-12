O que é o design thinking?

Embora existam diversas metodologias para o design thinking, o processo como um todo baseia-se em resolver problemas fundamentados em pesquisa e na observação de como um produto funciona com o usuário. A experiência do usuário é fundamental na abordagem do design thinking e deve ser a base para qualquer novo produto ou solução.

O processo de design thinking pode ser implementado de várias formas e com etapas que variam de três a sete. Deve ser também iterativo, em vez de um processo linear. O Instituto de Design Hasso Plattner da Universidade de Stanford3, conhecido como d.school, foi pioneiro em uma abordagem de cinco etapas para o design thinking. O mesmo aconteceu com o reitor da Harvard Business School, Srikant Datar4, no curso intitulado Introdução ao design thinking e inovação. A abordagem de Harvard é semelhante à de Stanford, pois desenvolve uma ideia do pensamento concreto ao abstrato e retorna ao início.

A abordagem da IDEO para um framework de design thinking é dividida em um processo cíclico de três etapas: Inspiração, Ideação e Implementação. O foco desse método é a colaboração e o trabalho em equipe para enfrentar cada fase.

No Enterprise Design Thinking, a IBM tem sua própria metodologia que consiste em hills, playbacks e usuários patrocinadores. As colinas se alinham entre as equipes. As reproduções se alinham ao longo do tempo. Os usuários patrocinadores alinham as equipes com usuários reais e necessidades reais. Cada componente tem seu papel, mas todos compartilham o objetivo comum de alinhar as equipes com os usuários e stakeholders, mantendo os canais de comunicação abertos durante todo o projeto.

Embora os frameworks de design thinking variem entre as organizações, eles compartilham cinco etapas comuns: