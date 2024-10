O que é sequestro de carbono?

A atmosfera da Terra está experimentando níveis sem precedentes de concentração de dióxido de carbono à medida que as emissões de gases de efeito estufa aumentam, em grande parte devido a atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis e o desmatamento. Esse aumento de CO 2 proveniente de poluentes retém calor, levando ao aquecimento global e suas consequências, incluindo elevação do nível do mar, eventos meteorológicos extremos e perturbação do ecossistema.

De acordo com o Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), medidas imediatas devem ser tomadas para limitar o aquecimento global a 1,5°C (34,7°F) acima dos níveis pré-industriais.1 O sequestro de carbono pode desempenhar um papel crucial na consecução dessa meta. A captura e o armazenamento de CO 2 reduzem diretamente sua presença na atmosfera, o que desacelera a taxa do aquecimento global e reduz a gravidade e a frequência dos eventos relacionados à mudança climática.

Além da mitigação da mudança climática, o sequestro de carbono oferece outros benefícios. Processos naturais de sequestro de carbono, como a fotossíntese, desempenham um papel vital na manutenção de ecossistemas saudáveis. Os esforços de sequestro também podem melhorar a saúde do solo, aumentar a produtividade agrícola e proteger a biodiversidade ao promover o crescimento de sumidouros de carbono (como florestas e zonas úmidas).