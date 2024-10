Os seguintes estudos de caso demonstram uma combinação de metodologias e casos de uso de BPR, trabalhando juntos para gerar benefícios aos clientes.

Bouygues se torna líder em IA no setor de telecomunicações francês

A Bouygues Telecom, uma das principais provedoras de serviços de comunicação na França, enfrentava dificuldades com sistemas legados que não conseguiam lidar com o enorme volume de chamadas de suporte. O resultado? Clientes frustrados ficavam presos em filas de atendimento e a Bouygues corria o risco de ser superada por seus concorrentes. Felizmente, a Bouygues já tinha feito parceria com a IBM em uma das primeiras implementações de IA antes do IBM watsonx. Esse envolvimento inicial na fase 1 preparou perfeitamente o terreno para a injeção de IA na central de atendimento de telecomunicações na fase 2.

Hoje, a Bouygues atende mais de 800.000 chamadas por mês com o IBM watsonx Assistant, e o IBM watsonx Orchestrate ajuda a aliviar as tarefas repetitivas que os agentes precisavam lidar manualmente, liberando-os para trabalhos de maior valor. No total, as cargas de trabalho dos agentes antes e depois das chamadas foram reduzidas em 30%1. Além disso, 8 milhões de conversas entre clientes e agentes, que antes eram apenas parcialmente analisadas, agora são resumidas com precisão consistente para gerar informações acionáveis.

Juntas, essas tecnologias transformaram a Bouygues em uma disruptora no mundo do atendimento ao cliente, gerando uma projeção de redução de custos operacionais anuais de USD 5 milhões e colocando-a na vanguarda da tecnologia de IA1.

A Finance of America promove fidelidade vitalícia por meio de transformação centrada no cliente

Ao cocriar com a IBM, a empresa de hipotecas Finance of America conseguiu recentralizar suas operações em torno de seus clientes, gerando valor tanto para eles quanto para os potenciais compradores de imóveis que atendem.

Para alcançar esse objetivo, a FOA iterou rapidamente em novas estratégias e recursos que priorizassem o atendimento ao cliente e a retenção. A partir de workshops de design thinking facilitados pela IBM, surgiram roteiros para uma experiência de marca consistente em todos os canais, simplificando o trabalho de seus agentes e agilizando o processo de aplicação para seus clientes.

Como resultado dessa transformação, a FOA projeta dobrar sua base de clientes em apenas três anos. No mesmo período, eles pretendem aumentar a receita em mais de 50% e os lucros em mais de 80%. Agora, a Finance of America está pronta para oferecer serviços aprimorados, como consultoria de dívidas, que ajudarão a promover a fidelidade vitalícia dos clientes2.