Historicamente, as empresas têm usado sistemas de IVR para interagir com os clientes, mas a integração com os sistemas de voz de IA e IA generativa tornou essas tecnologias mais inteligentes e capazes de lidar com interações complexas. A tecnologia atual pode entender uma linguagem mais natural, tornando a experiência do usuário mais intuitiva e eficaz em comparação com a IVR tradicional.