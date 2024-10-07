Hay prevê uma mudança drástica na forma como empresas de todos os tamanhos se envolvem com seus clientes e gerenciam operações. Ele diz que a democratização das ferramentas de comunicação impulsionadas por IA pode criar oportunidades sem precedentes para pequenas empresas competirem com empresas maiores.

"Estamos entrando na era dos contact centers de IA", diz Hay. "Toda loja familiar pode ter o mesmo nível de atendimento ao cliente que uma empresa. Isso é incrível".

Hay diz que a chave é o desenvolvimento de APIs em tempo real que permitem comunicação de baixa latência entre humanos e IA. Isso permite o tipo de trocas que as pessoas esperam em uma conversa diária.

"Para ter uma conversa de fala em linguagem natural, a latência dos modelos precisa ser de cerca de 200 milissegundos", observa Hay. "Não quero esperar três segundos... Preciso obter uma resposta rapidamente."

Novas tecnologias de IA por voz estão se tornando acessíveis a desenvolvedores por meio de APIs oferecidas por empresas como a OpenAI. "Há uma API de desenvolvedor de produção em escala onde qualquer pessoa pode simplesmente chamar a API e construir essa funcionalidade para si mesmo, com conhecimento de modelo e conhecimento de desenvolvimento muito limitados", diz Hay.

As implicações podem ser abrangentes. Hay prevê uma "onda massiva de assistentes virtuais de áudio" surgindo nos próximos meses e anos, à medida que empresas de todos os tamanhos adotam a tecnologia. Isso pode levar a um atendimento ao cliente mais personalizado, ao surgimento de novos setores de comunicação de IA e a uma mudança nos empregos para o gerenciamento de IA.

Para os consumidores, em breve a experiência poderá ser indistinguível de falar com um agente humano. Hay aponta para demonstrações recentes de podcasts gerados por IA por meio do NotebookLM do Google como evidência de quão longe a tecnologia chegou.

"Se ninguém tivesse me dito que era IA, eu honestamente não teria acreditado", diz ele sobre uma dessas demonstrações. "As vozes são emocionais. Agora você está conversando com a IA em tempo real, e isso vai melhorar.”