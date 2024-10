Os mecanismos de análise e seus "cérebros de big data" oferecem flexibilidade e visibilidade de fornecimento em tempo real para aprimorar o gerenciamento de pedidos e os sistemas de estoque. Com a inteligência cognitiva no conjunto de ferramentas, as equipes de sourcing podem entender e agir melhor de acordo com as mudanças no mercado de fornecedores cada vez mais complexo, à medida que acontecem. A capacidade de tomar essas decisões de sourcing em tempo real pode ajudar a aumentar os lucros durante os períodos de pico de demanda e atender melhor às expectativas dos clientes. Experimente a inteligência cognitiva sem custo por 30 dias.

Além de melhorar a tomada de decisões, a flexibilidade e a visibilidade, os mecanismos de análise combinados com a IA podem ajudar a gerenciar o risco do fornecedor. Por exemplo, a análise avançada e a IA do IBM Trust Your Supplier monitoram continuamente a conformidade regulamentar dos fornecedores para permitir uma rede de fornecedores confiáveis 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Outro caso de uso interessante para IA no sourcing pode ser encontrado em torres de controle mais inteligentes. As torres de controle tradicionais nem sempre conseguem proporcionar visibilidade por meio dos silos, impulsionar ações, integrar-se com dados de terceiros e acompanhar o ritmo das cadeias de suprimentos modernas em constante evolução. A nova geração de torres de controle é impulsionada por IA, com fluxos de trabalho inteligentes e visibilidade de ponta a ponta para ajudar a prever as flutuações de oferta e demanda e lidar com as disrupções.