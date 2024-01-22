É a notícia que nenhuma organização quer ouvir: você foi vítima de um ataque de ransomware e está se perguntando o que fazer em seguida.

A primeira coisa a ter em mente é que você não está sozinho. Mais de 17% de todos os ataques cibernéticos envolvem ransomware— um tipo de malware que mantém os dados ou o dispositivo de uma vítima bloqueado, a menos que a vítima pague ao hacker um resgate. Das 1.350 organizações entrevistadas em um estudo recente, 78% sofreram um ataque de ransomware bem-sucedido.

Ataques de ransomware utilizam vários métodos, ou vetores, para infectar redes ou dispositivos, incluindo enganar indivíduos para clicar em links maliciosos usando e-mails de phishing e explorar vulnerabilidades em softwares e sistemas operacionais, como acesso remoto. Os cibercriminosos normalmente solicitam pagamentos de resgate em Bitcoin e outras criptomoedas difíceis de rastrear, fornecendo às vítimas chaves de descriptografia no pagamento para liberar seus dispositivos.

A boa notícia é que, no caso de um ataque de ransomware, existem etapas básicas que qualquer Organização pode seguir para ajudar a conter o ataque, proteger informações confidenciais e garantir a continuidade de negócios, minimizando o downtime.