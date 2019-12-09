Blockchain além das criptomoedas

As tecnologias de blockchain mais conhecidas em produção atualmente envolvem criptomoedas. Existem inúmeras implementações, sendo o Bitcoin a mais popular. Outras com propriedades únicas e valiosas incluem Ripple e Ethereum. A Ripple tem uma boa base nos mercados financeiros globais e a Ethereum usa contratos inteligentes para substituir o depósito de garantia e para o gerenciamento de identidade digital, além de outras implementações.

A maioria das implementações de criptomoedas envolvem blockchains públicos que permitem que qualquer pessoa participe. A maioria das implementações corporativas de blockchain utiliza um livro-razão privado que limita o acesso e a autorização. Embora as criptomoedas tenham um lugar válido no mundo blockchain, elas de forma alguma abrangem as vastas possibilidades por trás dessa tecnologia emergente.

Os serviços financeiros têm uma das maiores justificativas para a utilização do blockchain. A segurança e a imutabilidade inerentes estão diretamente vinculadas aos requisitos fundamentais para bancos e seguros. A American Express parece compreender essas facetas e tomou medidas em diversas áreas de seus negócios para implementar o blockchain. A American Express entrou para a rede global de pagamentos da Ripple e lançou uma blockchain para recompensas de membros.

Essas atividades aconteceram em 2017 e 2018 e há expectativas de crescimento nessas áreas e de novas implementações de blockchain no futuro. Atualizações quase em tempo real com o livro-razão distribuído informando a todos na cadeia de valor as atividades realizadas, geram grande valor para os serviços financeiros. A American Express foi uma das primeiras empresas de serviços financeiros a implementar casos de uso do mundo real para blockchain. Sua concorrência certamente entrará na briga quando vir os benefícios que a American Express obtém ao utilizar essa tecnologia inovadora.

A De Beers é uma empresa internacional especializada em exploração e mineração de diamantes, entre outras atividades. Em 2015, a De Beers criou a Tracr, uma plataforma blockchain feita para rastrear diamantes da mina até o cliente. A exploração e a mineração de diamantes sofrem com certas práticas imorais e os clientes querem conhecer a trajetória do produto antes da compra. De acordo com Bruce Cleaver, CEO da De Beers “a equipe do projeto Tracr demonstrou que pode rastrear com sucesso um diamante em toda a cadeia de valor, fornecendo garantia de rastreabilidade de ativos de uma forma que não era possível antes.”

Ao mostrar a origem do diamante ao longo da cadeia de distribuição e, finalmente, até o varejista, a De Beers pode mostrar aos compradores a procedência de cada diamante. O blockchain oferece recursos-chave que permitem à De Beers proporcionar tranquilidade aos clientes finais, algo que nenhuma outra tecnologia foi capaz de fazer.

Diversas empresas fornecem soluções específicas focadas em blockchain para organizações de saúde. A Medicalchain usa a tecnologia blockchain para armazenar registros de saúde de forma segura, promovendo uma abordagem colaborativa e inteligente para a assistência médica. Essa solução pode proteger os pacientes de diversos tipos de ataques cibernéticos que já vimos afetar prestadores de serviços de saúde e pagadores.

Outro desafio importante na área da saúde é que os registros médicos não são compartilhados entre os diferentes profissionais de saúde. Se um paciente for atendido no pronto-socorro de um hospital, há uma grande probabilidade de que esses dados não sejam repassados ao médico de atenção primária. Além disso, o pronto-socorro não terá acesso ao histórico do paciente. A SimplyVital Health soluciona esse problema com um banco de dados de código aberto baseado em blockchain, que concede acesso seguro às informações do paciente, permitindo a coordenação do atendimento.

A BlockPharma possui uma solução de blockchain criada para rastrear medicamentos e combater a falsificação. A ideia aqui reflete o que a De Beers fez no rastreamento de diamantes, desta vez com o objetivo de salvar vidas. Os casos de uso de blockchain podem cruzar os setores, pois a maioria das empresas se beneficia da segurança, proveniência e imutabilidade dos dados. Dezenas de empresas reconhecem o valor e estão atuando no setor de saúde, criando e fornecendo soluções baseadas em blockchain.