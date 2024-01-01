Soluções de análise de dados na nuvem

Conheça novos insights com rapidez e tenha resultados que fazem a diferença no seu negócio
Experimente serviços de análise
Reunião de negócios próxima à linha de produção gráfica
Tome decisões mais inteligentes

Os serviços de análise de dados na IBM Cloud podem ser implementados na nuvem, no local ou em ambiente híbrido. As soluções da IBM Cloud, que incorporam recursos de inteligência com aprendizado de máquina (ML), possibilitam que você analise dados com facilidade e crie modelos de ML que podem ser implementados em aplicações cognitivas. Combine esses serviços para revelar insights.
Integre equipes de diversas áreas.

Colabore em equipes de diversas áreas para acessar todos os dados confiáveis e as melhores tecnologias do mercado.
Descubra novos insights a partir de dados

Use diversas tecnologias de análise para aprender com os dados e receber novas respostas para o seu negócio.
Acelere a entrega de insights

Descubra novos insights para o seu negócio com rapidez e melhore-os constantemente por meio de iterações rápidas.
IBM Analytics Engine
Vamos redirecionar o seu foco para a análise de dados. Separe computação e armazenamento para desenvolver, escalar e manter suas aplicações de análise de dados de forma flexível.
Apache Spark
Este mecanismo de processamento de dados de código aberto foi projetado para grandes conjuntos de dados. Tenha a velocidade, a escalabilidade e a programabilidade necessárias para big data.
IBM Information Server on Cloud
Traga flexibilidade e escalabilidade à sua estratégia de informações corporativas. Com o InfoSphere, integre, transforme, gerencie e entregue dados confiáveis.
IBM Master Data Management on Cloud
Confie, gerencie e tome decisões com seus dados com a flexibilidade de modelos de implementação adaptáveis. Aumente a velocidade, reduza custos e tenha retorno mais rápido sobre o investimento.
IBM Streams
Descubra insights em tempo real a partir de uma variedade de dados em fluxo contínuo, incluindo texto não estruturado, vídeo e outros recursos. Transforme grandes volumes e variedades de dados em insights.
Como ter insights que salvam vidas na UTI

O Hospital da Universidade de Emory firmou uma parceria com a IBM e com o parceiro de negócios da IBM Excel Medical Electronics para reunir e analisar dados de pacientes da UTI quase em tempo real, entregando insights que salvam vidas até 95% mais rápido.
Saiba como podemos ajudar suas análises de dados

Passe a utilizar insights e integre inteligência aos seus processos empresariais.

 Primeiros passos