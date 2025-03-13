O Ministério de Produtos Eletrônicos e Tecnologia da Informação (MeitY) é um órgão do governo da Índia que promove iniciativas de transformação digital para o governo e organizações do setor público. O órgão é responsável também pela formulação de políticas, estratégias e frameworks para o uso de produtos eletrônicos e tecnologia da informação.

Para aproveitar os benefícios da computação em nuvem e acelerar a proliferação da adoção da nuvem em departamentos e órgãos, além de otimizar os gastos com Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), o Governo da Índia embarcou em uma ambiciosa iniciativa de Nuvem do Governo da Índia (GI) conhecida como "MeghRaj".

O MeitY realiza o credenciamento de provedores de serviços de nuvem (CSPs), que devem cumprir os critérios de credenciamento e passar por uma auditoria realizada pela Diretoria de Testes de Padronização e Certificação de Qualidade (STQC). Após a conclusão do credenciamento no MeitY, os CSPs podem participar de programas de aquisição de nuvem do governo e do setor público.

O credenciamento no MeitY exige que os serviços de nuvem ofertados sejam hospedados na Índia e que os dados sejam limitados dentro das fronteiras da Índia. Além disso, o provedor de serviços de nuvem deve manter a conformidade com normas globais, como ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 e ISO 20000.

