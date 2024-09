A Winterhalter e a BLUE Consult analisaram as opções de soluções locais e na nuvem. Equilibrando os custos e os requisitos de desempenho, a equipe optou pelo modelo de assinatura em nuvem. Além disso, a Winterhalter considerou a carga de trabalho administrativa, a provável disponibilidade de pessoal de TI qualificado e as personalizações de sua aplicação SAP ERP que podem ser difíceis de replicar em uma plataforma de software como serviço.

"A Winterhalter é uma empresa familiar e gostamos de fazer escolhas independentes, selecionando as soluções e os parceiros que preferimos", comenta Erhard Klein. "Consideramos o custo total de propriedade ao longo de cinco anos e investimos na estratégia certa para Winterhalter."

Aconselhado pela BLUE Consult, a Winterhalter optou por fazer a mudança para o SAP S/4HANA, implementado no local, executado em servidores IBM Power10 em dois data centers.

"Temos executado nossas soluções SAP existentes em servidores IBM Power por muitos anos, oferecendo total confiabilidade e resiliência, e fomos capazes de aumentar a escala à medida que a carga de trabalho cresceu", explica Erhard Klein. "Com base nessa experiência, selecionamos os novos servidores IBM Power L1024 com os mais recentes processadores IBM Power10 para oferecer o desempenho atual e a capacidade para futuras demandas do SAP S/4HANA."

Dividida igualmente em dois data centers, a Winterhalter implementou quatro servidores IBM Power L1024, quatro nós IBM SAN Volume Controller para dar suporte à virtualização de armazenamento altamente disponível em combinação com dois sistemas de armazenamento IBM FlashSystem 7300 e IBM FlashSystem 5015 .

Erhard Klein comenta: “Não há alternativa ao IBM FlashSystem em termos de consumo de energia, desempenho, espaço físico e confiabilidade. A Winterhalter opera o IBM FlashSystem há mais de cinco anos e estamos muito felizes com nossa experiência.”

Neste ponto, com 24 núcleos de processador Power10 ativos e 8 TB de memória em cada servidor, a solução é mais do que capaz de lidar com a carga de trabalho atual.

"A sinergia com o SAP HANA na Power Platform facilitou nossa decisão de escolher o IBM FlashSystem. A deduplicação de dados, a compactação e a análise preditiva em uma área de cobertura muito pequena são realmente muito atraentes. A flexibilidade para expandir o crescimento dos dados à medida que os requisitos futuros do mercado mudam também foi um fator importante", explica Erhard Klein.

"Trabalhando com a BLUE Consult, a implementação de nossa nova solução IBM Power10 foi cuidadosamente planejada e habilmente implementada. E, se precisarmos de desempenho adicional nos próximos cinco anos, podemos facilmente escalar de forma econômica, adicionando servidores para permitir uma expansão simples e rápida, se necessário", explica Erhard Klein.