À medida que a Bosch continua em sua jornada de sustentabilidade, a empresa vê que sua transformação digital em andamento com a IBM desempenhará um papel importante no desbloqueio de novas eficiências.Na verdade, a empresa já está olhando para as otimizações que o Power10 permite.

Dado o tamanho reduzido da equipe que atende quase 400.000 colaboradores, a automação de serviços é uma prioridade importante.A Bosch usa o IBM Business Automation Workflow e o Red Hat® Ansible® Automation Platform (link externo ao ibm.com).Juntas, essas soluções permitem provisionamento, implementação e gerenciamento automatizados da infraestrutura de computação, juntamente com a orquestração do fluxo de trabalho, implementação de aplicativos, gerenciamento de configurações e resposta a ameaças de segurança.

Dümmler explica: “Estamos criando aproximadamente 300 playbooks do Ansible para lidar com tarefas de gerenciamento, aplicação de patches, avaliações de qualidade e administração diária relacionadas em um projeto abrangente em toda a Bosch, que contribui diretamente para nossa jornada na nuvem.Combinadas com o IBM Business Automation Workflow para pedido e provisionamento do sistema, essas soluções garantem que possamos fornecer sistemas altamente responsivos e resilientes para nossos clientes da Bosch.”

Além disso, a Bosch está considerando a oferta do IBM Power Virtual Server para sua futura estratégia de infraestrutura, que pode incluir nuvem híbrida.As próximas etapas incluirão uma prova de conceito para o IBM Power Virtual Server, que permitirá à empresa acessar todos os recursos e capacidades da plataforma IBM Power como um serviço de nuvem.Essa abordagem fornece a segurança, resiliência e desempenho da plataforma IBM Power combinados com a escalabilidade, flexibilidade e capacidade de soluções em nuvem, com servidores virtuais escaláveis disponíveis on demand.