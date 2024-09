Para fortalecer seus recursos de relatório de governança ambiental, social e corporativa, a BanFast decidiu substituir sua solução existente. “Precisávamos de mais flexibilidade para adicionar uma gama mais ampla de fontes de dados para analisar o desempenho ambiental de nossos edifícios de maneiras completamente novas,” explica Nylund. “Queríamos uma solução poderosa, fácil de gerenciar, padronizada, oferecendo um alto nível de automação para integrar-se sem dificuldades com os edifícios inteligentes cheios de sensores de IoT avançados gerando grandes quantidades de dados.”

A BanFast procurou a especialista em sustentabilidade Edsvärd Hållbarhet para renovar a base de sua estratégia de sustentabilidade implementando o IBM Envizi ESG Suite. Após a configuração inicial, a BanFast pretende ampliar a gestão de informações e relatórios para cobrir todo o seu portfólio de propriedades. "A equipe experiente da Edsvärd Hållbarhet compartilha nossa paixão por sustentabilidade e meio ambiente", confirma Nylund. “Eles têm conhecimento abrangente sobre o setor imobiliário e conhecem as melhores soluções digitais, como o IBM Envizi, para superar os desafios que o setor enfrenta atualmente".

A nova solução em nuvem utiliza IA para criar um ambiente consolidado para relatórios de sustentabilidade. Os especialistas da Edsvärd Hållbarhet gerenciam e otimizam a solução para a BanFast. "Consideramos diversas opções e nada se comparou à combinação da Edsvärd Hållbarhet e da IBM Envizi", acrescenta Nylund. "Com a solução abrangente em nuvem, podemos nos beneficiar de uma ferramenta em constante desenvolvimento e alcançar um rápido retorno sobre o investimento. Além disso, as visualizações intuitivas e os dashboards personalizáveis nos ajudam a interagir de forma mais eficaz com nossos clientes e stakeholders".

Além do mais, o IBM Envizi dá à BanFast a flexibilidade de suportar uma gama mais ampla de frameworks ESG. "Agora, estamos pensando principalmente nos Padrões Europeus de Relatórios de Sustentabilidade (ESRS) para gerar novos relatórios para nossos clientes, que serão obrigados a entregar informações de ESG com base na CSRD da UE", explica Nylund. "No futuro, podemos ter que entregar aos clientes relatórios que atendam a outras estruturas internacionais de relatórios. Com o IBM Envizi, podemos oferecer isso com muito mais facilidade. Podemos também, por exemplo, abranger padrões contábeis adicionais para emissões de gases de efeito estufa".