Para garantir operações de varejo tranquilas, a Genossenschaften Migros Aare e a Migros Zürich oferecem conjuntamente um serviço de plataforma SAP para o SAP Retail usando os módulos de finanças, controle e gerenciamento de capital humano.

Em um projeto de ciclo de vida SAP, a Bechtle, parceira de negócios da IBM, combinou quatro novos servidores IBM Power E1050 com a tecnologia IBM Power10 em uma configuração unificada do IBM Power Enterprise Pools 2.0 (PEP 2.0) abrangendo ambos os data centers. Hoje, isso permite que as duas cooperativas usem suas capacidades de forma flexível em caso de falhas no servidor e reduzam custos. Elas juntam seus recursos sempre que possível. A Migros Zürich e a Migros Aare usam há muito tempo uma rede de data centers para cobrir os requisitos de continuidade de negócios e o provisionamento de desastres uma da outra. Como plataforma de hardware, ambas as cooperativas contam com a IBM para suas aplicações essenciais aos negócios.

As duas cooperativas são apoiadas e assessoradas pela Bechtle, parceira de negócios da IBM, na qualidade de parceira de TI confiável com vasta experiência no negócio de data center. À medida que os volumes de dados continuavam crescendo enquanto as janelas de tempo do backup permaneciam fixas, ficou claro que não apenas a arquitetura de backup existente precisava ser substituída, mas também a arquitetura como um todo tinha que ser questionada. Em uma segunda fase, a solução SAP Retail para gestão de mercadorias, bem como os ambientes de finanças, controle e gestão de capital humano do SAP ERP também precisaram ser modernizados para melhorar o desempenho e otimizar o ciclo de vida do software.

Depois que a Bechtle, parceira de negócios da IBM, projetou uma nova arquitetura de backup de data center abrangendo vários locais de servidor com o software IBM Storage Protect e replicação de nó nos data centers da Migros Zürich e da Genossenschaft Migros Aare, a infraestrutura do servidor também foi atualizada.

Ficou claro que, embora a IBM fosse a fabricante de hardware preferida, a escolha de um fornecedor diferente não estava de forma alguma descartada.