تحليل السيناريوهات هو عملية تقييم السيناريوهات المستقبلية والتنبؤ بالنتائج المحتملة. وتستخدم الشركة تحليل السيناريوهات لفحص الآثار المحتملة للأحداث الإيجابية والسلبية، سواء كانت ضمن نطاق سيطرتها أو خارجه.
وتُعد هذه التقنية أساسية في استراتيجيات الاستثمار والتمويل المؤسسي، إذ تتيح تقييمات مفصلة للمخاطر وصناعة قرارات قائمة على البيانات. ومواجهة حالة عدم اليقين التي ينطوي عليها المستقبل أمر لا بد أن تتعامل معه جميع الشركات. ومن خلال تحليل السيناريوهات، يمكن للشركات اتخاذ قرارات في التخطيط الاستراتيجي لاستكشاف طيف من الأحداث المستقبلية المحتملة، مثل عدم اليقين الاقتصادي، والاضطرابات الجوية، وتوسيع خطوط المنتجات.
وبدلًا من الاعتماد على توقع واحد، يتيح تحليل السيناريوهات نطاقًا من النتائج المحتملة، يمتد من أفضل السيناريوهات إلى أسوأها، بحسب التحليل. كما تُعد هذه العملية أيضًا إحدى تقنيات إدارة المخاطر، لأنها تساعد الشركات على وضع خطط عمل وترتيبات احتياطية للتعامل مع مختلف الاحتمالات المستقبلية.
يوفر تحليل السيناريوهات لفرق التخطيط والتحليل المالي (FP&A) داخل المؤسسة إطارًا عمليًا للتعامل مع التغيرات المفاجئة وغير المتوقعة. وتزوّد هذه العملية قادة الشركات وغيرهم من صناع القرار بالمعلومات التي يحتاجون إليها لتقييم المخاطر المحتملة والعوامل الرئيسية، بما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة.
ومن خلال النظر في مجموعة من النتائج المحتملة، يعزز تحليل السيناريوهات عمليتَي التنبؤ وإعداد الميزانيات لدى فرق التخطيط المالي والأطراف المعنية. ويُظهر هذا الأسلوب التزام الشركة بالاستباقية والوعي بالمخاطر، ولا سيما في ما يتعلق بالتدفقات النقدية والربحية. وفي بعض الأحيان، تكون التغيرات الكبيرة أمرًا لا مفر منه، ويُعد تحليل السيناريوهات أحد الأساليب التي تعزز مرونة المؤسسة.
كما يُستخدم هذا الأسلوب لتقييم مستوى المخاطر المرتبط بقرارات أعمال مختلفة، مثل افتتاح مكاتب جديدة أو التوسع في خط إنتاج جديد. ومن خلال إجراء تحليل السيناريوهات، تتجنب الشركات الاندفاع إلى الاستثمار من دون تدقيق، وتعتمد بدلًا من ذلك على تحليلات مدعومة بالبيانات لتوجيه قراراتها.
وعلى الرغم من أن المؤسسات تستخدم أحيانًا مصطلحي تحليل السيناريوهات وتخطيط السيناريوهات بالتبادل، فإن لكل منهما وظيفة مختلفة ضمن الإدارة الاستراتيجية. فكلتاهما عمليتان مهمتان؛ غير أن تحليل السيناريوهات أداة تشخيصية تعتمد على البيانات الكمية، في حين أن تخطيط السيناريوهات عملية أوسع نطاقًا وأكثر اعتمادًا على التصور.
تتمثل الفروق الرئيسية بينهما في ما يلي:
ويتضمن تحليل السيناريوهات، في العادة، ثلاثة أنواع من السيناريوهات. كما يمكن تصنيف هذه السيناريوهات بحسب محور التركيز، وتختلف أيضًا باختلاف الأفق الزمني. وتعتمد المؤسسات عادةً مزيجًا من أنواع السيناريوهات المختلفة للاستعداد لطيف من الاحتمالات المستقبلية، بما في ذلك افتراضات تتعلق بمقاييس العملاء، وتكاليف التشغيل، والتضخم، وظروف السوق.
السيناريو الأساسي هو السيناريو المتوسط القائم على الافتراضات الحالية. ويُعد هذا السيناريو الأكثر واقعية ضمن نموذج الأعمال، ويُستخدم معيارًا لمقارنة السيناريوهات المحتملة الأخرى. فعلى سبيل المثال، قد تتوقع شركة نموًا في الإيرادات بنسبة 10% استنادًا إلى الاتجاهات التاريخية، رغم أن هدفها قد يكون 20% في أفضل السيناريوهات أو 0% في أسوأها.
السيناريو الأسوأ هو أكثر السيناريوهات تشاؤمًا، إذ يأخذ في الحسبان جميع المخاطر السلبية ويفترض أقصى تأثير ممكن لها. ويُستخدم هذا السيناريو عادةً في تقييم المخاطر، ويأخذ في الاعتبار احتمالات شديدة السلبية، مثل انهيار السوق، أو تعطل العمليات بالكامل، أو تغير المناخ، أو تكبد خسائر مالية جسيمة. فعلى سبيل المثال، قد يتمثل هذا السيناريو في فشل إطلاق منتج جديد للشركة أو حدوث ركود اقتصادي حاد.
السيناريو الأفضل هو النتيجة المثالية المتوقعة لتحقيق هدف معين. ويمثل هذا السيناريو توقعًا شديد الإيجابية، تتوافق فيه جميع المتغيرات الرئيسية، بما يساعد المؤسسة على تحديد مجالات الفرص. ومن أمثلة ذلك أن تضع شركة تصورًا يجمع بين نمو مرتفع في المبيعات، وانخفاض في تكاليف التشغيل، وتحقيق حصة سوقية كبيرة.
ولا يوجد حد لعدد السيناريوهات التي يمكن استخدامها في تحليل السيناريوهات. فقد تنظر المؤسسة في عدد كبير من السيناريوهات التي تستند إلى مجموعات مختلفة من الافتراضات. غير أن المأخذ الوحيد على تعدد السيناريوهات المحتملة هو أن زيادتها تتطلب عددًا أكبر من المحللين، وهو ما قد يستغرق وقتًا طويلًا.
وبالإضافة إلى ذلك، هناك أنواع أخرى من السيناريوهات تخدم أغراضًا أكثر تحديدًا:
كما يمكن تصنيف بعض السيناريوهات بحسب محور التركيز، مثل العوامل الداخلية أو الخارجية:
كما تُصنّف سيناريوهات أخرى بحسب المدة الزمنية:
يُعد تحليل السيناريوهات بمثابة اختبار ضغط للمؤسسات. فهو يشكل حلقة وصل بين إعداد الميزانيات الثابتة والإدارة الديناميكية للمخاطر. كما يتيح للمديرين الماليين التنفيذيين (CFOs) تجاوز التقديرات الأحادية، وإظهار الكيفية التي يمكن أن تؤثر بها التقلبات في صافي النتيجة المالية.
ومن خلال عزل متغيرات محددة، يستطيع المحللون تحديد مدى حساسية مشروع أو استثمار ما تجاه التغيرات في البيئة الداخلية والخارجية. وتتجاوز هذه العملية مجرد التنبؤ البسيط، لأنها تأخذ عدم اليقين في الحسبان من خلال مجموعة من النتائج المحددة والمدعومة بالبيانات. وعند تطبيق تحليل السيناريوهات، توجد بعض الخطوات العامة التي ينبغي اتباعها.
ابدأ بصياغة واضحة للمشكلة. وحدّد القرارات التي ينبغي للقادة اتخاذها ومتى ينبغي اتخاذها. وحدّد النطاق، والقيود، والافتراضات، مع توضيح الجهة صاحبة القرار والجهات المؤثرة فيه. ثم بيّن سبب أهمية هذه المسألة، واربطها بأثر قابل للقياس، مثل الإيرادات، أو التكاليف، أو المخاطر، أو الامتثال. وبعد ذلك حدّد النجاح بصورة ملموسة، وتجنب وضع أهداف غامضة.
كما ينبغي للمحللين التمييز بين المتغيرات التي يمكن التحكم فيها والمتغيرات الخارجة عن نطاق التحكم، بما يضمن وضوح المجالات التي تتوافر فيها المرونة. وتأكد من اتساق ذلك مع استراتيجية المؤسسة وقيمها. واجعل تعريف المشكلة موجزًا. فصياغة المشكلة على نحو مركز توجّه التحليل، وتمنع اتساع النطاق بلا ضابط، وتضمن أن تُقيّم الفرق السيناريوهات انطلاقًا من الهدف نفسه.
ابدأ بوضع نموذج "العمل كالمعتاد". يمثل هذا النموذج خط الأساس، إذ يعتمد على البيانات الحالية والتاريخية والاتجاهات القائمة لاستشراف النتائج الأكثر احتمالًا إذا لم تطرأ اضطرابات كبيرة. واستخدم في ذلك التقارير المالية، والمقاييس التشغيلية، ورؤى العملاء، وأبحاث السوق بوصفها مصادر للبيانات. وفي هذه الخطوة، ينبغي للمحللين تحديد المتغيرات الأساسية التي سيكون لها التأثير الأكبر في النتائج.
كما ينبغي لهم تحديد المحركات الرئيسية التي تؤثر في النتائج، مثل اتجاهات الطلب، وتحركات المنافسين، أو قدرة سلاسل التوريد. وأشرك الخبراء المختصين لاختبار الافتراضات واستيعاب وجهات نظر متنوعة، بما يساعد على الحد من التحيز. ثم لخّص النتائج في موجز مختصر، مع إبراز أوجه عدم اليقين الأكثر تأثيرًا، لأنها ستشكل إطار السيناريوهات.
وتتمثل الخطوة التالية في عملية تحليل السيناريوهات في إنشاء قالب منظم يضمن الاتساق، ويمكن إعداد هذا القالب باستخدام Excel أو أي منصة أخرى تتيح جداول منظمة. وحدّد العناصر المشتركة لكل سيناريو، مثل الوصف السردي، والافتراضات الرئيسية، والأثر المالي، والمخاطر، والتوصيات.
وفي هذه الخطوة أيضًا، ينبغي للمحللين تحديد أفق زمني يتناسب مع القرارات المطروحة، ووضع مقاييس معيارية لمقارنة السيناريوهات. وقد تشمل هذه المقاييس الإيرادات، والهامش الربحي، ومتطلبات رأس المال، واحتياجات القوى العاملة.
وواءم هذه المقاييس مع مؤشرات الأداء الرئيسية للمؤسسة (KPIs)، مع تحديد العناصر النوعية أيضًا. عادةً ما تكون مخرجات هذه الخطوة نموذجًا ماليًا تستخدمه الشركة لاختبار افتراضات مختلفة ومعرفة أثرها في المقاييس الرئيسية.
بعد إعداد القالب، تأتي الخطوة التالية، وهي تطوير السيناريوهات. وينبغي للمحللين وضع السيناريو الأساسي، والسيناريو الأسوأ، والسيناريو الأفضل، إلى جانب سيناريوهات أخرى بحسب طبيعة المسألة محل التحليل. ومن المهم أيضًا إشراك الأطراف المعنية من مختلف أقسام المؤسسة لضمان تكوين رؤية واسعة للسيناريوهات المحتملة.
حدّد المتغيرات الرئيسية، وضع النطاقات المناسبة لكل منها استنادًا إلى البيانات التاريخية والخبرة المتاحة. ومن المهم أن تكون السيناريوهات واقعية وذات مصداقية، وألا تنطوي على افتراضات مبالغ فيها. وثمة طريقة أخرى لفهم أثر كل سيناريو، وهي نمذجة السيناريوهات، التي يمكن توظيفها ضمن تحليل السيناريوهات لقياس آثار كل سيناريو على نحو كمي.
حلّل نتائج تحليل السيناريوهات لتحديد الخطوات التالية. ووازن بين المخاطر والفرص في كل سيناريو، ثم ضع استجابة استراتيجية أو خطة طوارئ مناسبة. ومن المهم أيضًا تحليل كل سيناريو بعمق ومقارنة نتائجه لمعرفة ما إذا كانت هناك أنماط متسقة تتكرر عبر السيناريوهات.
غالبًا ما تضع المؤسسات عتبات محددة أو مؤشرات إنذار مبكر استنادًا إلى هذا التحليل. فإذا تجاوز أحد المتغيرات عتبة معينة، مثل وصول انخفاض قيمة العملة إلى نسبة محددة، فإن التحليل يوفّر خارطة طريق معدّة مسبقًا للاستجابة. ومن المهم تتبع المسار الذي تتجه إليه الأحداث وتحديث التحليل عند توفر معلومات جديدة.
وفيما يلي بعض الفوائد الرئيسية لاعتماد تحليل السيناريوهات:
وفي مختلف أنحاء القطاع المالي، يجري استبدال العمليات المؤسسية والأساليب التقليدية بأنظمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI). وينطبق ذلك أيضًا على تحليل السيناريوهات، حيث يحل الذكاء الاصطناعي محل النمذجة اليدوية الثابتة من خلال محاكاة مؤتمتة قادرة على معالجة مجموعات البيانات في الوقت الفعلي. وعلى وجه الخصوص، يتزايد استخدام الذكاء الاصطناعي في النمذجة المالية مع ما يحدثه من تحول في عمليات التخطيط، وإعداد الميزانيات، والتوقع.
وتستطيع هذه الأدوات الحديثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي إنشاء مئات أو آلاف السيناريوهات واختبارها خلال دقائق، كما تكشف أنماطًا كثيرًا ما تفوت على المحللين البشريين. ويمكنها أيضًا إعادة الحساب فورًا عند تغير المتغيرات، وتحسين السيناريوهات في الوقت الفعلي.
ومن الأمثلة الواقعية على توظيف أدوات التخطيط المالي الحديثة التعاون بين IBM وSolar Coca-Cola، ثاني أكبر شركة تعبئة تابعة لشركة Coca-Cola في Brazil. فبعد توسيع عملياتها والمضي في لامركزية أعمالها، احتاجت Solar إلى وسيلة أفضل لإدارة إعداد تقارير البيانات والنمذجة.
ومن خلال التعاون مع CTI Global، شريك أعمال IBM، عمل الطرفان على إعداد حل متكامل للتخطيط وتنفيذه، مما أسهم في رفع كفاءة الأقسام وتحسين مخرجات إعداد التقارير بوجه عام.
ويقول Hermeson Anibal Marques، المدير المالي الأول في Solar Coca-Cola: "على مستوى الفريق ككل، نوفر ما بين خمسة وسبعة أيام كل شهر من الوقت الذي كنا نقضيه سابقًا في إعداد تقارير جداول البيانات."
وتتسم الرؤى الناتجة عن دمج IBM Planning Analytics بالتعدد والاتساع، إذ يمتد أثرها إلى الشركة بأكملها وإلى كل مستوى من مستويات الإدارة. كما يمتد التحول الذي تشهده Solar في مجال التخطيط إلى جانب التوريد من سلسلة القيمة، وذلك من خلال إمكانات "ماذا لو" التي تتيحها Planning Analytics. وتساعد هذه الأداة Solar على فهم أثر محركات التكلفة الخارجية في عوامل رئيسية مثل سياسات التسعير ومستويات الطلب، مما يدعم اتخاذ قرارات استراتيجية ويمنح هذا النشاط المعقد قدرًا أكبر من المرونة.
