ما المقصود بخطة الطوارئ؟

بعد تحديد المخاطر التي تواجهها الشركة، وتحديد احتمال حدوث كل خطر وحدّته، وإجراء تحليل تأثير الأعمال، يمكن لقادة الأعمال اتباع عملية بسيطة من ثلاث خطوات لوضع خطتهم الاحتياطية.

تحديد المحفّزات التي تؤدي إلى تفعيل الخطة: على سبيل المثال، إذا كان إعصار يقترب، ففي أي مرحلة من اقتراب العاصفة يجب تفعيل خطة الطوارئ؟ هل يكون ذلك عندما تصبح العاصفة على بعد خمسين ميلًا أم مئة ميل؟ يجب اتخاذ قرارات واضحة كي تعرف الفرق المكلّفة بالتنفيذ متى تبدأ عملها.

تصميم استجابة مناسبة: عند تحقق التهديد الذي استعدت له الشركة. يجب أن تعرف الفرق بدقة ما هو متوقع منها حتى تتمكن الشركة من التعافي سريعًا. ويشمل ذلك إعداد تعليمات واضحة يسهل الوصول إليها، وبروتوكولات سهلة الاتباع، وآلية تمكّن الجميع من التواصل فيما بينهم.

تفويض المسؤوليات بوضوح وبصورة منصفة: مثل أي مبادرة أخرى، يتطلب التخطيط للطوارئ إدارة مشروع فعالة كي يحقق النجاح. وفي حالة وجود تهديد وجودي مثل كارثة طبيعية، يجب أن يعرف جميع المشاركين في جهود تعافي الشركة أدوارهم وأن يحصلوا على التدريب اللازم لأدائها على النحو الصحيح.

على سبيل المثال، في حالة نشوب حريق، لن يكون من المنصف توقّع أن يتولى الموظفون غير المدرَّبين على مكافحة الحرائق استخدام خراطيم الإطفاء. ومع ذلك، ومع توفير التدريب المناسب، يمكن أن يتولوا حصر الموظفين أو التنقل بين الطوابق للتأكد من إخلاء بقية الموظفين.

تتمثل إحدى طرق تحسين سير العمل بين الفرق عند تصميم الخطة في إعداد مخطط RACI. ترمز حروف الاختصار "RACI" إلى مسؤول (Responsible)، وخاضع للمساءلة (Accountable)، ومستشار (Consulted)، وواسع المعرفة (Informed)، وهو نهج شائع الاستخدام يساعد الفرق والأفراد على توزيع المسؤوليات والتعامل مع الأزمات في الوقت الفعلي.