ما المقصود بتسريع المبيعات؟

ويركز على تحسين محرك المبيعات بالكامل، بدءًا من جذب العملاء المحتملين وحتى إتمام الصفقات، من خلال تحسين المواءمة والأتمتة ومشاركة العملاء. يساعد ذلك على ضمان تنفيذ كل مرحلة بسرعة أكبر ومشاكل أقل واتساق أكبر.



ويتمثل الهدف من ذلك في تقصير دورات المبيعات وزيادة إنتاجية عمليات المبيعات لتحقيق النمو. في المبيعات بين الشركات، حيث تتضمن قرارات الشراء العديد من الأطراف المعنية ودورات أطول، تساعد إستراتيجيات التسريع على الحفاظ على الزخم وتحسين معدلات التحويل.



يحدث التسريع الحقيقي عندما تعمل ثلاث قوى معًا:



التقنية: حيث توفر معارف قائمة على البيانات وأتمتة المبيعات





حيث توفر معارف قائمة على البيانات وأتمتة المبيعات العملية: حيث تُنشئ الهيكل وتوفر الاتساق





حيث تُنشئ الهيكل وتوفر الاتساق الأشخاص: وهم الذين يتمتعون بمهارات في اتخاذ القرارات والإبداع والمرونة.

تؤدي كل من هذه القوى دورًا متميزًا في مساعدة المؤسسات على البيع بشكل أسرع وأكثر ذكاءً وفعالية. يمكن أن تكرس المؤسسات جهود التسريع على أي منها أو على الثلاثة معًا من أجل اتباع نهج أكثر شمولية.



يهتم تسريع المبيعات أيضًا بالمواءمة بين عمليات التسويق والمبيعات. تزداد معدلات التحويل عندما يجذب التسويق عملاء محتملين مؤهلين وتستجيب فرق المبيعات بسرعة برسائل مخصصة. ويساعد هذا التنظيم على ضمان إنفاق الموارد على الفرص الواعدة أكثر من غيرها وأن تظل الرسائل متسقة.



ثمة بُعد آخر مهم لتسريع المبيعات وهو سرعة المبيعات—ويُعد مقياسًا لمدى سرعة تحول العملاء المحتملين، وعدد مرات إتمام الصفقات وحجم تلك الصفقات. ينطوي تسريع وظيفة المبيعات على تحسين كل عامل من هذه العوامل، والتي تؤدي معًا إلى نمو أسرع وأكثر قابلية للتنبؤ في الإيرادات.



تسريع المبيعات، في جوهره، يدور حول تحقيق الزخم. فهو يجمع بين المعارف والتقنيات والتعاون لمساعدة الفرق على إشراك العملاء المحتملين بشكل أكثر فعالية والانتقال من الاتصال الأول إلى إتمام الصفقات بسرعة ودقة أكبر. ويتطلب القياس الدوري والتحسين المستمر والاستثمار في التدريب والتقنيات المناسبة. وعند تنفيذه بشكل جيد، فإنه ينتج عنه مؤسسة مبيعات أكثر مرونة وإنتاجية ومواءمة—مؤسسة قادرة على التكيف مع متطلبات الأسواق المتغيرة وتوقعات العملاء.