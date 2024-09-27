ما وحدة المعالجة العصبية (NPU)؟

استنادًا إلى الشبكات العصبية في الدماغ، تعمل وحدات المعالجة العصبية من خلال محاكاة سلوك الخلايا العصبية البشرية والمشابك العصبية في طبقة الدائرة. ويسمح ذلك بمعالجة مجموعات تعليمات التعلّم العميق التي تكمل فيها إحدى التعليمات معالجة مجموعة من الخلايا العصبية الافتراضية.

على عكس المعالجات التقليدية، فإن وحدات المعالجة العصبية غير مصممة لإجراء عمليات حسابية دقيقة. وبدلاً من ذلك، فإن وحدات المعالجة العصبية مصممة خصوصًا لوظائف حل المشكلات ويمكنها أن تتحسن بمرور الوقت، وتتعلم من أنواع مختلفة من البيانات والمدخلات. يمكن أن توفر أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تتضمن وحدات المعالجة العصبية حلولاً مخصصة بشكل أسرع من دون الحاجة إلى المزيد من البرمجة اليدوية من خلال الاستفادة من التعلم الآلي.

توفر وحدات المعالجة العصبية ، كميزة بارزة، معالجة متوازية فائقة، حيث إنها قادرة على تسريع عمليات الذكاء الاصطناعي من خلال أنوية مبسطة عالية السعة يتم تحريرها لأداء أنواع متعددة من المهام. وتتضمن وحدات محددة للضرب والجمع ووظائف التنشيط وعمليات البيانات ثنائية الأبعاد وفك الضغط. تُستخدم وحدة الضرب والجمع المتخصصة لإجراء عمليات ذات صلة بمعالجة تطبيقات الشبكات العصبية، مثل حساب ضرب المصفوفات وجمعها والالتفاف والضرب النقطي ووظائف أخرى.

في حين أن المعالجات التقليدية تتطلب آلاف التعليمات لتنفيذ هذا النوع من المعالجة العصبية، قد تتمكن وحدة المعالجة العصبية من تنفيذ عملية مماثلة بعملية واحدة فقط. ستقوم وحدة المعالجة العصبية أيضًا بدمج التخزين والحساب من خلال الأوزان المتشابكة —وهو متغير حسابي مائع يتم تعيينه لعقد الشبكة يشير إلى احتمال الحصول على نتيجة ”صحيحة“ أو ”مرغوبة“ يمكن تعديلها أو ”تعلمها“ بمرور الوقت—ما يؤدي إلى تحسين الكفاءة التشغيلية.

بينما يستمر تطوير وحدات المعالجة العصبية في التطور، أظهرت الاختبارات أن أداء بعض وحدات المعالجة العصبية أفضل من وحدات معالجة الرسومات المماثلة بأكثر من 100 مرة مع معدل استهلاك الطاقة نفسه.