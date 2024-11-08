ما Google Gemma؟

ولأنها أصغر حجمًا من نماذج Gemini، يمكن نشر نماذج Gemma على أجهزة الكمبيوتر المحمول والأجهزة المحمولة، ولكنها محسَّنة أيضًا لتعمل مع وحدات المعالجة الرسومية (GPUs) من NVIDIA ووحدات المعالجة التنسورية (TPUs) من Google Cloud. ولكن على عكس Gemini، فإن Gemma ليست متعددة اللغات ولا متعددة الوسائط.

تستمد نماذج الذكاء الاصطناعي لتحويل النصوص إلى نصوص (الذكاء الاصطناعي) هذه اسمها من الكلمة اللاتينية نفسها، والتي تعني ”الحجر الكريم“. Gemma هي مجموعة من النماذج المفتوحة، حيث توفير Google إمكانية الوصول المجاني إلى أوزان النماذج، وتتوفر النماذج مجانًا للاستخدام الفردي والتجاري وإعادة التوزيع.1

تم طرح نماذج الجيل الأول من Gemma في 1 فبراير 2024،1 بينما تم الإعلان عن نماذج الجيل الثاني في 2 يونيو 2024.2