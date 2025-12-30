روبوتات المحادثة للتجارة الإلكترونية: الفوائد وحالات الاستخدام

روبوتات المحادثة ووكلاء الذكاء الاصطناعي مرتبطَيْن ببعضهما، لكنهما ليسا متطابقَيْن تمامًا.

روبوتات المحادثة هي في الأساس واجهات تواصل. ووظيفتها الأساسية هي المحادثة. سواء أكانت قائمة على قواعد محددة (تتبع شجرة قرارات) أم مدعومة بالذكاء الاصطناعي (تولِّد الردود)، فإن هدفها هو التفاعل مع المستخدم، وجمع المعلومات، وتقديم إجابات من قاعدة معرفة أو قاعدة بيانات. تُعَد مناسبة للتعامل مع أحجام كبيرة من التفاعلات الروتينية مع العملاء.

على عكس روبوتات المحادثة، يتمتع وكلاء الذكاء الاصطناعي بالاستقلالية ويمكنهم أداء مهام أكثر تعقيدًا. ففي حين يمكن لروبوت المحادثة إبلاغ العميل بأن المنتج نفد من المخزون، يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي اكتشاف أن المخزون منخفض. ويمكنه بعد ذلك التواصل تلقائيًا مع المورِّد لإعادة التوريد وتعديل استراتيجية التسعير استنادًا إلى مستويات المخزون.

باختصار، بينما يقتصر دور روبوتات المحادثة على الاستجابة، يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي التصرف بما يتجاوز نطاق المطالبة الأولية.

مع ذلك، فإن الخط الفاصل بينهما قد يكون غامضًا. ففي السنوات الأخيرة، تطوَّرت روبوتات المحادثة من الاعتماد على أشجار القرارات الصارمة إلى استخدام نماذج لغوية كبيرة (LLMs)، مشابهة للتقنية المستخدمة في ChatGPT. في السابق، إذا كتب المستخدم عبارة لم يتعرَّف عليها الروبوت، كانت رسالة خطأ تظهر له. اليوم، يُتيح الذكاء الاصطناعي التوليدي لروبوتات المحادثة تفسير السياق، والتعامل مع الأخطاء الإملائية، وتوليد إجابات تتجاوز القوالب الجاهزة، رغم أنها لا تزال قائمة على الاستجابة للمطالبات.

على سبيل المثال، تُتيح أدوات مثل IBM® watsonx Orchestrate للمؤسسات إنشاء مساعدين حواريين يتميزون بالدقة، وقابلية التوسع، ومستندين إلى بيانات الأعمال. يضمن هؤلاء المساعدون التزام الذكاء الاصطناعي بالإرشادات الصارمة للعلامة التجارية أثناء تقديم الأتمتة.