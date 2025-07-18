تشير منصة بيانات العملاء (CDP) لقطاع السيارات إلى دمج البيانات من مصادر متعددة لتوفير رؤية شاملة بزاوية 360 درجة لكل عميل ومشترٍ. ويمكن استخدام هذه البيانات لتخصيص العروض الترويجية، وتقديم تذكيرات بالصيانة، ومتابعة المواعيد. وتختلف منصة بيانات العملاء لقطاع السيارات عن المنصات التقليدية لأنها مصممة خصيصًا للتكامل مع النظام البنائي لتقنيات بيانات وكلاء السيارات، مثل أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRMs)، وأنظمة إدارة الوكلاء (DMS)، وروبوتات المحادثة (Chatbots).

ويشهد قطاع السيارات بأكمله تحولًا جذريًا نحو المركبات المُعرَّفة بالبرمجيات (SDVs). كشف استطلاع حديث أجراه معهد IBM Institute for Business Value على أكثر من 1,200 من التنفيذيين حول العالم أن 74% منهم يتوقعون أن تكون مركبات عام 2035 مُعرَّفة بالبرمجيات ومدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومن الطبيعي إذن أن تُدمج البرمجيات الداخلية لدى شركات تصنيع السيارات بطريقة تجمع بين البرمجيات والذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة العملاء.

وتهدف منصة بيانات العملاء لقطاع السيارات إلى إزالة العزلة عن بيانات الوكلاء وتوحيد البيانات القادمة من مصادر ومورّدين متعددين. ويتوقع عملاء السيارات اليوم تجربة شراء مخصّصة وشخصية بدرجة عالية.

ويعني ذلك بالنسبة لشركات تصنيع السيارات ضرورة إنعاش علامتها التجارية وإعادة ابتكار تجربة العملاء عبر اتخاذ قرارات قائمة على البيانات، إلى جانب استراتيجيات تسويق موجهة.

ويمتلك مزوّدو منصات بيانات العملاء فرصة لاغتنام هذا التحول والعمل مع قطاع السيارات على كسر عزلة البيانات وتجاوز القنوات التسويقية التقليدية لتلبية متطلبات عملاء السيارات اليوم.