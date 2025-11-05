IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) Automotive Compliance

تبسيط الهندسة باستخدام حل يعتمد على الأسلوب الرشيق، IBM ELM Automotive Compliance، الذي يساعدك على خفض التكاليف وتحقيق الامتثال

رسم توضيحي لموقف سيارات به مركبات ورسوم بيانية وقوائم وتقارير.

ما IBM ELM Automotive Compliance؟

يساعدك حل IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) Automotive Compliance على تخصيص IBM ELM بسهولة لتلبية متطلبات صناعة السيارات. يتيح لك IBM ELM تبسيط الالتزام بالممارسات الهندسية المتقدمة والاستفادة منها، مثل Automotive SPICE وISO-26262 وUNECE WP.29/R155 وISO/SAE 21434.

 شاهِد فيديو تقديمي
نموذج بيانات شامل

تم بناء IBM ELM Automotive Compliance على نموذج بيانات لدورة الحياة مصمم لتوفير إمكانية تتبُّع عبر المتطلبات والاختبارات وتصميم الأنظمة، بالإضافة إلى العمليات الإدارية والداعمة.
المرونة المدمجة

استجِب للتغييرات بسرعة أكبر وتعرَّف على كيفية تطبيق الأساليب الرشيقة بشكل فعَّال في البيئات الخاضعة للرقابة. يدعم IBM ELM Automotive Compliance إطار SAFe 5.0.
إعداد التقارير الجاهزة

تحقيق الشفافية من خلال الحصول على رؤية شاملة لمشروعك من البداية إلى النهاية. اكتشِف الاستثناءات داخل بياناتك الهندسية وإدارة المشروعات.
محتوى خبير الامتثال

يحتوي IBM ELM Automotive Compliance على قوالب وأدوات تساعد على أتمتة وتبسيط عملية الامتثال لكلٍّ من Automotive SPICE وISO-26262 وUNECE WP.29/R155 وISO/SAE 21434.
ابدأ رحلتك في MBSE

تعرَّف على كيفية نمذجة هندسة النظام وسلوكياته. اعتمِد على ملف تعريف قائم على أفضل الممارسات للانطلاق في رحلة ناجحة نحو MBSE.
قابل للتخصيص والتمديد

توفِّر لك شركة IBM تصميمًا بسيطًا ومرنًا، والذي يمكنك وينبغي عليك توسيع نطاقه. تُعَد هذه الحزمة نقطة انطلاق جيدة للعمل بكفاءة أكبر مع IBM Services وشركاء أعمال IBM.

السمات الرئيسية

عملية محددة مسبقًا، مع سير عمل وتقارير متوافقة للعمل باستخدام أدوات IBM.

توثيق وإدارة المتطلبات ضمن هيكل محدد مسبقًا يدعم أفضل الممارسات الصناعية.

توثيق وإدارة حالات الاختبار ضمن هيكل محدد مسبقًا يدعم أفضل الممارسات الصناعية.

تخطيط وتتبع المهام والمخاطر وطلبات التغيير والمشكلات باستخدام عناصر عمل محددة مسبقًا.

استكشِف IBM ELM Automotive Compliance

لقطة شاشة توضِّح لوحات المعلومات لتقييم التهديدات والمخاطر.
تقييم المخاطر المنهجي للسلامة والأمن الإلكتروني

يُعَد تقييم المخاطر جزءًا مهمًا في كلٍّ من مراحل مفهوم السلامة والأمن الإلكتروني. يدعم IBM ELM Automotive Compliance طرق تقييم المخاطر شائعة الاستخدام، مثل Hazard Analysis and Risk Assessment (HARA) وThreat Analysis and Risk Assessment (TARA)، مع توفير دعم صريح من أجل:

  • توثيق عناصر السلامة المطلوبة وفق ISO 26262، مثل تعريف العنصر، والأحداث الخطرة، وأهداف السلامة ومتطلباتها.
  • حساب مستوى تكامل السلامة في السيارات (ASIL) استنادًا إلى متغيرات الخطورة والتعرض وقابلية التحكم ضمن HARA.
  • تحديد سيناريوهات التهديدات وسيناريوهات الأضرار كجزء من TARA.
  • الحساب التلقائي لقيم المخاطر باستخدام جدوى مسار الهجوم وسيناريو التأثير الكلي للضرر للمساعدة على تحديد المخاطر في أثناء TARA.
لقطة شاشة لمخطط تدفق إدارة حلول ADAS.
إمكانية التتبع ومراقبة الاتساق

بالنسبة إلى التقييمات، تحتاج إلى عرض شامل وموثوق به لبياناتك الهندسية. لهذا السبب، يتضمن IBM ELM Automotive Compliance مجموعة شاملة من التقارير. يمكنك ضمان التتبُّع من المصدر إلى النتيجة والعكس من أجل:

  • المتطلبات
  • البنية والتصاميم التفصيلية
  • حالات الاختبار والخطط
لقطة شاشة من لوحة معلومات إدارة حلول ADAS.
الشفافية في تسليم الإنجازات الرئيسية

أحد العناصر المهمة في تدقيق العمليات هو قدرتك على مراقبة الاستثناءات والتفاعل معها ضمن العملية. يتضمن IBM ELM Automotive Compliance عناصر واجهة وتقارير تُتيح لك الحفاظ على نظرة شاملة في الوقت الفعلي حول:

  • سرعة وتقدُّم تسليم القيمة وحالة المشروع.
  • التقارير التي تقدِّم نظرة عامة على التقييمات وطلبات التغيير والمخاطر.
  • تقارير التوجهات بشأن حل المشكلات للتنبؤ بجودة الإصدار.
  • التقارير التي تعرض استثناءات العملية وتمكِّنك من التفاعل.
لقطة شاشة لنموذج طلب تغيير.
قوالب للتصميم والتعاون.

إن إعداد أدوات الهندسة لسير عمل متوافق يُشبه الماراثون. تجب معرفة قيود العمليات والأدوات، وتجب مراعاة قابلية التوسع، وبالطبع يجب أن تكون النتيجة النهائية سهلة الاستخدام من قِبَل المستخدمين. نحن على استعداد لتزويدك بما يلي:

  • نماذج مهيأة مسبقًا لطلبات التغيير والمخاطر والتقييمات.
  • قوالب مهيأة مسبقًا للمتطلبات والاختبار والبنية.
  • أنواع مهيأة مسبقًا لالتقاط جميع المعلومات التي يتطلبها Automotive SPICE.
  • طرق عرض وتقارير مهيأة مسبقًا لإدارة التتبع والاتساق.
شاشة بها رسوم لمخطط التدفق.
عملية الأسلوب الرشيق لصناعة السيارات

عملية مرنة محددة مسبقًا تعتمد على ممارسات رشيقة راسخة من SAFe، ما يُتيح لك استخدام الأساليب الرشيقة على نطاق واسع. تعمل محتويات العملية على ربط الأساليب الرشيقة بنموذج الهندسة V. ويحتوي العرض على:

  • صفحة مقصودة واحدة لجميع مجموعات العمليات ذات الصلة.
  • صفحات نظرة عامة تفصيلية لمحتوى الحل لكل مجموعة عملية.
  • خطوات العملية والأدوار وأوصاف منتجات العمل.
  • نموذج الربط بين المجالات ونموذج البيانات الذي يراعي أيضًا أنشطة العمليات.
شاشة ذات نظام قوائم منظمة.
الربط القياسي الشامل

في أثناء تقييمات Automotive SPICE، تجب الإجابة عن الأسئلة لفهم أي ممارسة أساسية لـ Automotive SPICE يتم الوفاء بها في المشروع. احصل على إجابات جاهزة عن هذه الأسئلة في محتوى العملية، حتى تعرف بالضبط لماذا وكيف تحتاج إلى استخدام أي ممارسة أساسية في Automotive SPICE من أجل تحقيق إثبات الامتثال.

  • تم تضمين تعيين مفصَّل للممارسات الأساسية لمحتوى الحل.
  • فهم الميزات والأدوات التي تساعدك على الامتثال.

 
لقطة شاشة توضِّح لوحات المعلومات لتقييم التهديدات والمخاطر.
تقييم المخاطر المنهجي للسلامة والأمن الإلكتروني

يُعَد تقييم المخاطر جزءًا مهمًا في كلٍّ من مراحل مفهوم السلامة والأمن الإلكتروني. يدعم IBM ELM Automotive Compliance طرق تقييم المخاطر شائعة الاستخدام، مثل Hazard Analysis and Risk Assessment (HARA) وThreat Analysis and Risk Assessment (TARA)، مع توفير دعم صريح من أجل:

  • توثيق عناصر السلامة المطلوبة وفق ISO 26262، مثل تعريف العنصر، والأحداث الخطرة، وأهداف السلامة ومتطلباتها.
  • حساب مستوى تكامل السلامة في السيارات (ASIL) استنادًا إلى متغيرات الخطورة والتعرض وقابلية التحكم ضمن HARA.
  • تحديد سيناريوهات التهديدات وسيناريوهات الأضرار كجزء من TARA.
  • الحساب التلقائي لقيم المخاطر باستخدام جدوى مسار الهجوم وسيناريو التأثير الكلي للضرر للمساعدة على تحديد المخاطر في أثناء TARA.
لقطة شاشة لمخطط تدفق إدارة حلول ADAS.
إمكانية التتبع ومراقبة الاتساق

بالنسبة إلى التقييمات، تحتاج إلى عرض شامل وموثوق به لبياناتك الهندسية. لهذا السبب، يتضمن IBM ELM Automotive Compliance مجموعة شاملة من التقارير. يمكنك ضمان التتبُّع من المصدر إلى النتيجة والعكس من أجل:

  • المتطلبات
  • البنية والتصاميم التفصيلية
  • حالات الاختبار والخطط
لقطة شاشة من لوحة معلومات إدارة حلول ADAS.
الشفافية في تسليم الإنجازات الرئيسية

أحد العناصر المهمة في تدقيق العمليات هو قدرتك على مراقبة الاستثناءات والتفاعل معها ضمن العملية. يتضمن IBM ELM Automotive Compliance عناصر واجهة وتقارير تُتيح لك الحفاظ على نظرة شاملة في الوقت الفعلي حول:

  • سرعة وتقدُّم تسليم القيمة وحالة المشروع.
  • التقارير التي تقدِّم نظرة عامة على التقييمات وطلبات التغيير والمخاطر.
  • تقارير التوجهات بشأن حل المشكلات للتنبؤ بجودة الإصدار.
  • التقارير التي تعرض استثناءات العملية وتمكِّنك من التفاعل.
لقطة شاشة لنموذج طلب تغيير.
قوالب للتصميم والتعاون.

إن إعداد أدوات الهندسة لسير عمل متوافق يُشبه الماراثون. تجب معرفة قيود العمليات والأدوات، وتجب مراعاة قابلية التوسع، وبالطبع يجب أن تكون النتيجة النهائية سهلة الاستخدام من قِبَل المستخدمين. نحن على استعداد لتزويدك بما يلي:

  • نماذج مهيأة مسبقًا لطلبات التغيير والمخاطر والتقييمات.
  • قوالب مهيأة مسبقًا للمتطلبات والاختبار والبنية.
  • أنواع مهيأة مسبقًا لالتقاط جميع المعلومات التي يتطلبها Automotive SPICE.
  • طرق عرض وتقارير مهيأة مسبقًا لإدارة التتبع والاتساق.
شاشة بها رسوم لمخطط التدفق.
عملية الأسلوب الرشيق لصناعة السيارات

عملية مرنة محددة مسبقًا تعتمد على ممارسات رشيقة راسخة من SAFe، ما يُتيح لك استخدام الأساليب الرشيقة على نطاق واسع. تعمل محتويات العملية على ربط الأساليب الرشيقة بنموذج الهندسة V. ويحتوي العرض على:

  • صفحة مقصودة واحدة لجميع مجموعات العمليات ذات الصلة.
  • صفحات نظرة عامة تفصيلية لمحتوى الحل لكل مجموعة عملية.
  • خطوات العملية والأدوار وأوصاف منتجات العمل.
  • نموذج الربط بين المجالات ونموذج البيانات الذي يراعي أيضًا أنشطة العمليات.
شاشة ذات نظام قوائم منظمة.
الربط القياسي الشامل

في أثناء تقييمات Automotive SPICE، تجب الإجابة عن الأسئلة لفهم أي ممارسة أساسية لـ Automotive SPICE يتم الوفاء بها في المشروع. احصل على إجابات جاهزة عن هذه الأسئلة في محتوى العملية، حتى تعرف بالضبط لماذا وكيف تحتاج إلى استخدام أي ممارسة أساسية في Automotive SPICE من أجل تحقيق إثبات الامتثال.

  • تم تضمين تعيين مفصَّل للممارسات الأساسية لمحتوى الحل.
  • فهم الميزات والأدوات التي تساعدك على الامتثال.

 

منتجات ذات صلة

IBM® Engineering Requirements Management DOORS Next

أداة إدارة المتطلبات التي توفِّر طريقة أكثر ذكاءً لتحديد المتطلبات وتتبُّعها وتحليلها وإدارتها.

 IBM Engineering Workflow Management

يصبح العمل الجماعي أكثر نشاطًا عند استخدام أداة تطوير البرامج التعاونية ومتعددة الأغراض هذه.

 IBM Engineering Test Management

تحتاج فرق التطوير إلى تخطيط شامل للاختبار وإنشاء الاختبار وإدارة عناصر الاختبار - والحصول على الثلاثة في هذا المنتج.

 دعم IBM لإطار العمل Agile Scaled ‏(SAFe)

تعرَّف على المزيد حول كيفية دعم IBM Engineering لإطار Scaled Agile Framework.
اتخذ الخطوة التالية

احصل على إجابات عن أسئلتك حول المنتجات والمبيعات والدعم وكل الجوانب الأخرى التي تخص IBM.
مزيد من الطرق للاستكشاف استكشِف الموارد الإضافية Consulting