تبسيط الهندسة باستخدام حل يعتمد على الأسلوب الرشيق، IBM ELM Automotive Compliance، الذي يساعدك على خفض التكاليف وتحقيق الامتثال
يساعدك حل IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) Automotive Compliance على تخصيص IBM ELM بسهولة لتلبية متطلبات صناعة السيارات. يتيح لك IBM ELM تبسيط الالتزام بالممارسات الهندسية المتقدمة والاستفادة منها، مثل Automotive SPICE وISO-26262 وUNECE WP.29/R155 وISO/SAE 21434.
تم بناء IBM ELM Automotive Compliance على نموذج بيانات لدورة الحياة مصمم لتوفير إمكانية تتبُّع عبر المتطلبات والاختبارات وتصميم الأنظمة، بالإضافة إلى العمليات الإدارية والداعمة.
استجِب للتغييرات بسرعة أكبر وتعرَّف على كيفية تطبيق الأساليب الرشيقة بشكل فعَّال في البيئات الخاضعة للرقابة. يدعم IBM ELM Automotive Compliance إطار SAFe 5.0.
تحقيق الشفافية من خلال الحصول على رؤية شاملة لمشروعك من البداية إلى النهاية. اكتشِف الاستثناءات داخل بياناتك الهندسية وإدارة المشروعات.
يحتوي IBM ELM Automotive Compliance على قوالب وأدوات تساعد على أتمتة وتبسيط عملية الامتثال لكلٍّ من Automotive SPICE وISO-26262 وUNECE WP.29/R155 وISO/SAE 21434.
تعرَّف على كيفية نمذجة هندسة النظام وسلوكياته. اعتمِد على ملف تعريف قائم على أفضل الممارسات للانطلاق في رحلة ناجحة نحو MBSE.
توفِّر لك شركة IBM تصميمًا بسيطًا ومرنًا، والذي يمكنك وينبغي عليك توسيع نطاقه. تُعَد هذه الحزمة نقطة انطلاق جيدة للعمل بكفاءة أكبر مع IBM Services وشركاء أعمال IBM.
أداة إدارة المتطلبات التي توفِّر طريقة أكثر ذكاءً لتحديد المتطلبات وتتبُّعها وتحليلها وإدارتها.
يصبح العمل الجماعي أكثر نشاطًا عند استخدام أداة تطوير البرامج التعاونية ومتعددة الأغراض هذه.
تحتاج فرق التطوير إلى تخطيط شامل للاختبار وإنشاء الاختبار وإدارة عناصر الاختبار - والحصول على الثلاثة في هذا المنتج.
تعرَّف على المزيد حول كيفية دعم IBM Engineering لإطار Scaled Agile Framework.