يعكس مفهوم القيمة الدائمة للعميل (CLV) تقديراً لقيمة العميل للمنظمة ككل، ليشمل ما هو أكبر من مجرد تفاعل لمرة واحدة معه، وهو ما يتماشى مع دلالة المصطلح.

يعد هذا المقياس مفتاحًا لفهم معدلات الاحتفاظ بالعملاء وولائهم بشكل عام. فبدلاً من النظر إلى المعاملات الفردية مع شركة ما، تأخذ القيمة الدائمة للعميل (CLV) في الاعتبار جميع المعاملات المحتملة التي أجراها العميل أو التي سيقوم بها خلال عمر العميل الكامل. تستخدم هذه المعلومات كأساس لحساب إيرادات العملاء.

هناك طريقتان لقياس القيمة الدائمة للعميل. الأولى هي القيمة الدائمة للعميل القديمة، والثانية هي القيمة الدائمة للعميل التنبئية. تبحث القيمة الدائمة للعميل القديمة في مقدار ما أنفقه العميل الحالي بالفعل مع الشركة. أما لقيمة الدائمة للعميل التنبئية فهي تقدير للمبلغ الذي قد ينفقه العميل.

تعتبر القيمة الدائمة للعميل التاريخية أكثر وضوحًا من القيمة الدائمة للعميل التنبؤية. تتطلب الأخيرة عملية خوارزمية تتعقب البيانات التاريخية وتستخدمها للتنبؤ بمدة علاقات العميل وقيمتها الإجمالية. على الرغم من أنها عملية حسابية أكثر تعقيدًا بعض الشيء، إلا أن القيمة الدائمة للعميل التنبؤية قد تساعد المؤسسة على معرفة أي مجال من رحلة العميل يحتاج إلى مزيد من الاستثمار. بشكل منفصل، يأخذ النموذج التنبؤي في الاعتبار عوامل مثل تكاليف اكتساب العملاء (CAC) ومتوسط معدلات تكرار الشراء.