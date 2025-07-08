الذكاء الاصطناعي التوليدي في قطاع السيارات

تأتي أهمية الذكاء الاصطناعي التوليدي من توافقه مع التحول الذي يشهده قطاع السيارات نحو نظام بنائي قائم على البرمجيات ومتمحور حول العميل.

ومع انتقال الصناعة من الهندسة الميكانيكية إلى العمليات الرقمية والقائمة على البيانات، يتنامى دور الذكاء الاصطناعي التوليدي كعامل تمكين استراتيجي يساعد الشركات على التحرك بسرعة أكبر. كما يُتيح تخصيصًا أعمق، ويُطلق القيمة الكامنة في الأنظمة المتزايدة التعقيد. يساعد الذكاء الاصطناعي على إدارة هذا التعقيد من خلال تسريع كل شيء — بدءًا من توليد التعليمات البرمجية وصولًا إلى عمليات المحاكاة

فعلى سبيل المثال، وجدت شركة McKinsey أن دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في بيئات التطوير يمكن أن يقلّل الوقت المستغرق في مهام البرمجة مثل الكتابة والترجمة والتوثيق بما يصل إلى .140% وهذا يمكّن الشركات من توسيع طموحاتها الرقمية بكفاءة، والحصول على ميزة تنافسية في السرعة والتكلفة والابتكار.

يساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي في إعادة ابتكار السيارة — ليس فقط كمنتج، بل كخدمة وتجربة. فالمركبات الكهربائية، والمركبات الذاتية القيادة، وحلول الاتصال، تُعيد جميعها تعريف مفهوم التنقل. ويتيح الذكاء الاصطناعي التوليدي لشركات صناعة السيارات التكيّف بسرعة، حيث يدعم تجارب مخصّصة داخل المركبة، ودورات تصميم أقصر، وخدمات عملاء أكثر ذكاءً تبدو أقرب للتفاعل البشري — وكل ذلك مدفوع بالتطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي. مثل هذا التكيف في الوقت الفعلي كان شبه مستحيل تنفيذه على نطاق واسع قبل بضع سنوات فقط.

وفي هذا السياق، لا يُعد الذكاء الاصطناعي التوليدي مجرد أداة، بل هو عامل مضاعف للقوة. فهو يمكّن الشركات المصنّعة القديمة من منافسة شركات التقنية المرنة. كما يمنح الشركات الناشئة وسيلة لدخول سوق السيارات برأسمال أقل. ومع تحول الصناعة نحو البرمجيات، تزداد أهمية الذكاء الاصطناعي التوليدي. فهو يحافظ على القدرة التنافسية، ويلبي توقعات العملاء المتزايدة، ويتيح ابتكار مركبات ونماذج أعمال جديدة.

تقود الشركات الكبرى هذا التحوّل. فعلى سبيل المثال، تستثمر Microsoft بكثافة في أدوات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) والنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) الخاصة بقطاع السيارات. كما تتعاون AWS مع BMW وToyota في منصات المركبات المتصلة والمساعدات الصوتية. بينما يوفّر نظام Android Automotive OS من Alphabet تكاملًا مع Google Assistant للتحكم الصوتي في أنظمة المعلومات والترفيه والملاحة.