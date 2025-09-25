ما إدارة الحاويات؟

يقوم النقل بالحاويات بتجميع تطبيقات البرامج مع كل تبعياتها في وحدات معزولة وقابلة للنقل تسمى الحاويات. على عكس الأجهزة الافتراضية (VMs) التي تتطلب نظام تشغيل (OS) كامل، تشارك الحاويات نواة نظام التشغيل المضيف مع الحفاظ على عزل التطبيق من خلال ميزات مثل مساحات أسماء Linux ومجموعات التحكم.

تشتمل كل حاوية على رمز التطبيق ووقت التشغيل وأدوات النظام والمكتبات والإعدادات اللازمة للتشغيل، وكلها مُجمعة كـ صور حاوية—قوالب للقراءة فقط تعمل كمخططات لإنشاء الحاويات. ويمكن أن يضمن هذا النهج أداءً ثابتًا سواء تم نشره على كمبيوتر محمول للمطور أو بيئة اختبار أو مركز بيانات إنتاجي أو بنية تحتية سحابية هجينة.

لقد كان مفهوم النقل بالحاويات وعزل العمليات موجودًا منذ عقود من الزمن، لكن ظهور Docker في عام 2013 غيّر المشهد تمامًا. حيث وفّر Docker أدوات مطورين بسيطة من فئة المؤسسات ونهجًا عالميًا للتعبئة والتغليف أدى إلى تسريع اعتماده على نطاق واسع.

بعد نجاح Docker، ظهر Kubernetes كمنصة مهيمنة لتنسيق الحاويات، والتي طورتها Google في الأصل وتم التبرع بها كمشروع مصدر مفتوح لمؤسسة الحوسبة السحابية الأصلية (CNCF) في عام 2014.

تشكل مجموعة التقنية هذه الأساس الذي تُبنى عليه أدوات إدارة الحاوية وممارساتها. وصُممت محركات الحاويات مثل Docker للتعامل مع تنفيذ وقت التشغيل. وتتولى منصة التنسيق مثل Kubernetes إدارة التعقيد التشغيلي لجدولة وأتمتة نشر مئات الآلاف من التطبيقات المحفوظة في حاويات وإدارتها وتوسيع نطاقها.

أدى المزيج القوي من Docker وKubernetes إلى اعتمادها على نطاق واسع في المؤسسات. كشف استطلاع IBM في عام 2021 أن 61% من المستجيبين قاموا بدمج الحاويات في نصف التطبيقات الجديدة على الأقل خلال العامين الماضيين. وكشف الاستطلاع أيضًا أن 64% يخططون لمعدلات تبني مماثلة للتطوير المستقبلي.