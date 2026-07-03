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إدارة الأصول

ما المقصود بقائمة التحقق الخاصة بصيانة المباني؟

By Teaganne Finn , Ian Smalley
تاريخ النشر 3 يوليو 2026

تعريف قائمة التحقق الخاصة بصيانة المباني

قائمة التحقق الخاصة بصيانة المباني هي مخطط منظم يضم جميع مهام الفحص والخدمة والصيانة اللازمة. وتساعد عملية إعداد قائمة التحقق على ضمان صيانة جميع الهياكل والمعدات والأنظمة المادية في المبنى ومنحها القدر الكافي من الاهتمام بصورة منتظمة.

وتنظم المؤسسات أعمال صيانة المباني وفق الفصول، وتكرار الصيانة، ونوع النظام. وتتولى فرق إدارة المرافق، وإدارة العقارات، والعقارات التجارية، بحسب القطاع، متابعة قائمة التحقق. ويُعد الحفاظ على المبنى وصيانته بما يضمن السلامة والنظافة والجاهزية التشغيلية عنصرًا أساسيًا لاستمرارية الأعمال.

وتشكل قائمة التحقق الركيزة الأساسية لبرنامج الصيانة الوقائية وتدعم الكفاءة التشغيلية الشاملة للمؤسسة.. تربط العمليات الحديثة قوائم التحقق مع أنظمة إدارة الصيانة المحوسبة (CMMS) وأدوات مدعوم بالذكاء الاصطناعي لأتمتة الجدولة ومتابعة إنجاز المهام.

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أهمية صيانة المباني

وتحتل صيانة المباني مكانة محورية في المؤسسات لأنها تساعد على حماية صحة شاغلي المبنى وسلامتهم، والحفاظ على قيمة العقار، وإطالة العمر التشغيلي للأصول. كما أن أعمال الصيانة الدورية للمباني، مثل استبدال أجهزة إنذار الحريق أو تنظيف المزاريب، قد تطيل عمر المعدات مرتفعة التكلفة وتحد من التعرض للمسؤوليات القانونية.

ومن ناحية أخرى، تساعد صيانة المباني المدعومة بقوائم التحقق الخاصة بالصيانة الوقائية على خفض التكاليف وتقليل الحاجة إلى الإصلاحات الطارئة أو إعادة تأهيل الأنظمة بالكامل. يمكن لنهج إدارة الصيانة الاستباقية والمجدولة على الحفاظ على الهياكل، وزيادة كفاءة الطاقة ، وصيانة المباني قبل وقوع الأضرار.

وعندما تعمل أنظمة المبنى، سواء كان مكتبًا أو مدرسة أو مصنعًا، بأعلى كفاءة، فإنها تعزز الإنتاجية من خلال استهلاك قدر أقل من الطاقة. وغالبًا ما تكون المرافق جيدة الصيانة أكثر أمانًا، إذ تقل فيها المخاطر مثل الأضرار الناتجة عن المياه، وكواشف الدخان القديمة، ومصابيح الإضاءة المعطلة.

تشكل صيانة المباني العمود الفقري للعمليات التشغيلية للمؤسسات. وتعكس المباني سيئة الصيانة مواطن ضعف قد تنفر المستثمرين أو المشترين المحتملين وتؤثر سلبًا في تجربة الشاغلين الحاليين.

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أنواع صيانة المباني

وتوجد أنواع متعددة من صيانة المباني يمكن للمؤسسات تطبيقها. وتُصنف أعمال الصيانة ضمن استراتيجيات محددة بناء على توقيت تنفيذها وأسبابها:

  • الصيانة الوقائية: تشمل الصيانة الوقائية المهام وعمليات الفحص الدورية التي تهدف إلى إطالة العمر التشغيلي للأصول ومنع تعطل المعدات، مثل تنظيف مرشحات أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء كل ثلاثة أشهر لتحسين جودة الهواء. ويمكن لقائمة التحقق الخاصة بالصيانة الوقائية أن تحقق فوائد كبيرة عند دمجها مع حلول الصيانة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
  • الصيانة التصحيحية: تُنفَّذ مهام الصيانة التصحيحية استجابةً لعطل أو خلل في أحد الأصول، مثل انسداد الأنابيب أو كسر النوافذ.
  • الصيانة التنبؤية: تستخدم الصيانة التنبؤية تقنيات متقدمة لجمع بيانات الأصول بصورة آنية وتحديد الوقت الأمثل لإجراء الصيانة بدقة، مثل استبدال لوحة كهربائية. يختلف هذا النهج عن الصيانة الوقائية، التي لا تمتلك القدرات المتقدمة اللازمة للتنبؤ بالحالة المستقبلية للأصل.
  • الصيانة الدورية: تشمل الصيانة الدورية المهام التي تنفذ بصورة مستمرة للحفاظ على نظافة المبنى وجاهزيته التشغيلية، مثل تفريغ سلال المهملات أو استبدال المصابيح.
  • الصيانة المؤجلة: تشير الصيانة المؤجلة إلى المهام التي يُؤجَّل تنفيذها عمدًا بسبب نقص التمويل أو قطع الغيار أو العمالة. وتُدرج هذه الإصلاحات ضمن الأعمال المتراكمة إلى حين توافر الموارد اللازمة.

وعادةً ما يُصنّف مديرو المرافق قوائم التحقق الخاصة بصيانة المباني وفقًا لمعدل التكرار أو نظام المرفق. كما تؤثر العوامل الموسمية في تحديد متطلبات قوائم الصيانة.

واستنادًا إلى طبيعة القائمة، قد تعتمد المؤسسة مزيجًا من أنواع صيانة المباني المختلفة. فعلى سبيل المثال، تختلف قائمة التحقق الخاصة بصيانة المباني التجارية عن قائمة التحقق الخاصة بمباني المستأجرين تبعًا لطبيعة المرفق.

قوائم التحقق الخاصة بصيانة المباني حسب التكرار

وغالبًا ما ينظم مديرو المرافق قوائم التحقق بحسب التكرار، بحيث تشمل مهام يومية وأسبوعية وشهرية وربع سنوية وسنوية.

مهام الصيانة اليومية

  • فحص المدخل والمناطق المشتركة
  • التأكد من أن الأبواب والأقفال تعمل بكفاءة
  • فحص الإضاءة وتأكد من عمل جميع المصابيح
  • التأكد من تشغيل أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء
  • التحقق من تشغيل المصاعد ونظافتها
  • فحص دورات المياه للتأكد من مستوى النظافة وتوافر المستلزمات ورصد أي مؤشرات تستدعي مكافحة الآفات
  • التحقق من خلو مخارج الطوارئ من العوائق
  • التحقق من النظام الأمني

مهام الصيانة الأسبوعية

  • التحقق من ملحقات الأبواب والمفصلات والدرابزين
  • إجراء تفقد شامل للمساحات الخارجية المحيطة بالمبنى
  • اختبار أجهزة إنذار الحريق وأنظمة الرش الآلي
  • فحص شبكات السباكة لرصد أي تسربات
  • فحص فتحات التهوية ومرشحات أنظمة للتأكد من خلوها من العوائق
  • إجراء تقييم للإضاءة الخارجية
  • تلميع الأثاث والتجهيزات
  • تشذيب الأشجار والشجيرات وقص المسطحات الخضراء

مهام الصيانة الشهرية

  • فحص الجدران والأسقف لرصد الأضرار أو الحاجة إلى إصلاح ألواح الجبس
  • استبدال فلاتر التدفئة والتهوية وتكييف الهواء
  • فحص طفايات الحريق
  • فحص المزاريب ومصارف الأسطح وأنابيب تصريف مياه الأمطار لرصد الانسدادات أو مشكلات التصريف
  • اختبار الأنظمة الآلية (مثل صنابير المياه أو أنظمة تدفق المياه في دورات المياه)
  • تنظيف السجاد والموكيت بالشامبو
  • تنظيف وحدات الإضاءة واستبدل المصابيح
  • تعقيم حاويات النفايات وحاويات إعادة التدوير

مهام الصيانة ربع السنوية

  • إجراء اختبار لجميع الأنظمة الكهربائية، بما في ذلك المقابس والأجهزة
  • التحقق من وحدات الطوارئ في المصعد وفحص جميع الكابلات لرصد التلف أو التآكل.
  • تنظيف نظام تهوية دورات المياه
  • فحص فلاتر هواء التدفئة والتهوية وتكييف الهواء واستبدالها عند الحاجة
  • التحقق من وضوح اللوحات الإرشادية في مواقف السيارات
  • اختبار جميع أجهزة إنذار الحريق وأنظمة الحماية من الحرائق وأنظمة إخماد الحرائق
  • فحص سخانات المياه والغلاية
  • فحص مواد السد والعزل الخارجية وشرائط العزل المناخي

مهام الصيانة السنوية

  • إجراء صيانة وفحص شاملين لأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء
  • فحص الهيكل الإنشائي وغلاف المبنى والسقف
  • سد الشقوق في مواقف السيارات وإعادة طلائها وتجديد خطوط الأرضية
  • إجراء جولة تفقدية تفصيلية للمبنى.
  • اختبار أنظمة الطاقة الاحتياطية والمولدات
  • فحص أعمال تنسيق المواقع للتأكد من سلامة النباتات والتربة
  • تنظيف جميع الأجهزة وصيانتها
  • فحص جميع الأقفال وأنظمة الدخول وإجراء التحديثات اللازمة

قوائم التحقق الخاصة بصيانة المباني حسب النظام

وقد تُسنِد بعض المؤسسات الأعمال وفق التخصص المهني أو نظام المبنى المحدد، بما يشمل الفئات التالية:

  • أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء
  • السباكة
  • الأنظمة الكهربائية والإضاءة
  • الأسطح والواجهات الخارجية
  • أنظمة الحريق والسلامة
  • المصاعد وأنظمة النقل الرأسي
  • تنسيق المواقع والأراضي المحيطة

أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء

  • استبدال فلاتر الهواء
  • فحص مجاري الهواء لرصد التسربات أو تراكم الرواسب
  • اختبار معايرة منظمات الحرارة
  • صيانة ملفات التبريد
  • فحص مراوح العادم
  • فحص مستويات غاز التبريد سنويًا

السباكة

  • فحص جميع التجهيزات وأنظمة السباكة لرصد أي تسربات
  • اختبار ضغط المياه
  • التحقق من تشغيل مضخة التجميع
  • فحص سخان المياه لرصد التآكل
  • تنظيف مصارف الأبواب
  • اختبار أجهزة منع التدفق العكسي

الأنظمة الكهربائية والإضاءة

  • اختبار جميع المقابس المزودة بقواطع الحماية من التسرب الأرضي
  • فحص اللوحات الكهربائية لرصد مؤشرات السخونة أو التآكل
  • استبدال المصابيح الداخلية والخارجية المحترقة
  • اختبار إنارة الطوارئ وإنارة مخارج الطوارئ
  • فحص الأسلاك الكهربائية في الغرف الميكانيكية

الأسطح والواجهات الخارجية

  • فحص غشاء السقف وشرائط العزل المائي
  • تنظيف المصارف والمزاريب
  • التحقق من تشكل السدود الجليدية خلال فصل الشتاء
  • فحص الجدران الخارجية لرصد التشققات أو تسرب المياه
  • مراجعة مواد السد والعزل حول النوافذ والأبواب

أنظمة الحريق والسلامة

  • اختبار أجهزة إنذار الحريق شهرياً
  • فحص طفايات الحريق
  • اختبار رؤوس أنظمة الرش الآلي
  • التحقق من إضاءة لوحات مخارج الطوارئ وخلوها من العوائق
  • مراجعة تاريخ اعتماد نظام إخماد الحرائق

المصاعد وأنظمة النقل الرأسي

  • فحص نظافة كبائن المصاعد والسلالم والإضاءة يوميًا
  • اختبار نظام الاتصال في حالات الطوارئ
  • مراجعة سريان شهادة الفحص
  • تحديد موعدًا لصيانة شاملة سنوية

تنسيق المواقع والأراضي المحيطة

  • قص المسطحات الخضراء وتشذيب حوافها وفق الجدول المحدد
  • فحص نظام الري
  • إزالة المخلفات من الممرات ومواقف السيارات
  • تقليم الأشجار والشجيرات المحيطة بالمبنى
  • فحص الرصيف لرصد التشققات أو مخاطر التعثر

قوائم التحقق الخاصة بصيانة المباني حسب الفصل

وقد تفرض الفصول المختلفة متطلبات صيانة متباينة للمباني، لذلك قد تعتمد المؤسسات قوائم تحقق مستقلة لفصول الربيع والصيف والخريف والشتاء. ويساعد تجهيز الأنظمة قبل الظروف الجوية القاسية على حماية المباني من الأضرار طويلة الأمد والحفاظ على السلامة الإنشائية.

الربيع

  • تحويل نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء من الحرارة إلى وضع التبريد
  • تشغيل نظام الري واختباره
  • فحص السقف بعد انتهاء فصل الشتاء
  • اغسل الواجهات الخارجية والممرات بالماء المضغوط
  • قم بصيانة وحدات تكييف الهواء وتنظيف ملفات التبريد
  • افحص الإضاءة الخارجية لرصد الأضرار الناجمة عن الشتاء
  • نظف مصارف مياه الأمطار

الصيف

  • مراقبة الأضرار التي قد تلحق بالسقف أثناء هطول الأمطار الغزيرة
  • فحص سطح مواقف السيارات وخطوط التخطيط الأرضية
  • التحقق من كفاءة أداء نظام التبريد خلال فترات الاستخدام القصوى
  • فحص الأراضي المحيطة لرصد التعرية أو مشكلات جريان المياه السطحية
  • فحص المواد الإنشائية الخارجية لرصد التعفن أو الصدأ

الخريف

  • صيانة الأفران والمراجل قبل موسم التدفئة
  • تجهيز خطوط الري لفصل الشتاء
  • تنظيف المزاريب من الأوراق المتساقطة
  • فحص عزل الأنابيب
  • وضع علامات إرشادية للممرات المخصصة لآليات إزالة الثلوج
  • التحقق من جاهزية خطة الطوارئ الشتوية وخطة إزالة الثلوج
  • سد شقوق مواقف السيارات قبل انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون نقطة التجمد

الشتاء

  • فحص السقف والمزاريب لرصد السدود الجليدية
  • مراقبة المبنى لرصد مؤشرات تجمد الأنابيب
  • اختبار جميع مقابس GFCI والتأكد من كفاءة تشغيل نظام التدفئة
  • فحص الأسقف والأرضيات لرصد أضرار المياه
  • التحقق من تشغيل خدمات إزالة الثلوج والجليد

كيفية إعداد قائمة التحقق الخاصة بصيانة المباني

تتمثل الخطوة الأولى في تحديد النهج الذي ستتبعه المؤسسة لإدارة قوائم التحقق الخاصة بها. أما الخطوة التالية فتتمثل في إعداد قائمة التحقق، وهو ما يتطلب دعمًا مؤسسيًا، وتعاونًا بين مختلف الإدارات، ونظامًا يتيح تتبع جميع المهام من خلال منصة موحدة.

  1. تقييم احتياجات أنظمة المبنى:يختلف كل مبنى عن الآخر. وتحتاج المؤسسة إلى تقييم المبنى والأصول المرتبطة به لتحديد المتطلبات الخاصة ووضع نهج مناسب لأعمال الصيانة عمومًا. ويجب مراعاة حجم المبنى وعمره الاستثماري والحد الأقصى للإشغال والمتطلبات التنظيمية التي قد تنطبق على أنواع معينة من المباني، مثل المنشآت التعليمية أو مباني الحدائق العامة.
  2. تصنيف المهام: تحتاج المؤسسات إلى تنظيم مهام الصيانة وفق النظام ومعدل التكرار والفصل. واستنادًا إلى طبيعة المبنى والأصول، قد تحظى إحدى هذه المقاربات بأهمية أكبر من غيرها. ويضمن تنظيم مهام الصيانة وفق هذه التصنيفات الثلاثة تغطية شاملة، وتبسيط أوامر العمل ، ودعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
  3. صياغة كل مهمة بوضوح:ينبغي تعريف كل مهمة في قائمة التحقق بصورة واضحة. ويجب توفير التفاصيل والتعليمات المحددة وتحذيرات السلامة والمواد المطلوبة حتى يتمكن جميع العاملين الحاليين والجدد في صيانة المباني من تنفيذها. وقد يؤدي الغموض إلى إبطاء جداول الصيانة وتقليل كفاءة الفريق.
  4. تحديد المسؤوليات: يجب على مديري صيانة المباني إسناد مهام قائمة التحقق إلى أفراد أو فرق محددة. كما ينبغي تحديد الحاجة إلى فرق صيانة موسمية متخصصة وتوضيح الجهة المسؤولة عن كل مهمة. وتشكل هذه الخطوة أساسًا مهمًا لتعزيز المساءلة داخل الفريق.
  5. استخدام قالب لإعداد قائمة التحقق: قد تكون عملية إعداد قوائم التحقق مرهقة وتستغرق وقتًا طويلًا. ولذلك يُنصح بالاستفادة من القوالب الجاهزة لكل قائمة، بما في ذلك سجلات المتابعة ونماذج الاعتماد. ويساعد توثيق هذه التفاصيل على تبسيط عمليات الصيانة وتعزيز الاتساق.
  6. الاستفادة من الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي: ينبغي للمؤسسات التي تعمل في بيئات معقدة النظر في اعتماد حلول صيانة تنبؤية مدعومة بالذكاء الاصطناعي . ويمكن تحميل بيانات قوائم التحقق بصورة آنية للحصول على رؤية واضحة حول سجل الأصول وأولوياتها وأدائها. ويُعد نظام إدارة الصيانة المحوسب أداة تساعد على توسيع نطاق تطبيق قوائم الصيانة، مستفيدًا من بيانات الإنجاز لتحسين البرنامج بمرور الوقت.

المؤلفون

Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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