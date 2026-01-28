دور الذكاء الاصطناعي في الصيانة التنبؤية

ولفهم الأثر العملي للصيانة التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ننظر في تطبيقاتها عبر قطاعات متنوعة. وتوضح حالات الاستخدام هذه كيف تعمل المؤسسات على تحسين موثوقية أصولها ومهام سير العمل لديها من خلال تجاوز نهج الصيانة التقليدي.

التصنيع

وفي قطاع التصنيع، يتمثل الهدف الأساسي في تحقيق صفر عيوب والقضاء على فترات التعطّل غير المخطط لها. ومن خلال تطبيق الصيانة التنبؤية القائمة على الذكاء الاصطناعي، تستطيع المصانع مراقبة خطوط التجميع عالية السرعة في الوقت الفعلي. ويتيح هذا النهج المدعوم بالذكاء الاصطناعي للمصنعين اكتشاف الأعطال أو الانحرافات في ظروف التشغيل قبل أن تؤدي إلى تعطل الآلة.

تشير البيانات إلى أن حلول الصيانة التنبؤية هذه يمكن أن تؤدي إلى خفض فترة التعطّل غير المخطط لها بنسبة 47%، بما يضمن استمرار سلسلة الإمداد دون انقطاع وتحقيق أهداف الإنتاج بكفاءة عالية.[1]

السفر والنقل

إنتاجية الأصول هي الركيزة الأساسية في قطاع النقل. ومن خلال استخدام أجهزة استشعار إنترنت الأشياء (IOT) والتحليلات التنبؤية، يمكن للمشغلين مراقبة حالة المعدات في الأساطيل والبنية التحتية. وتتيح هذه الرؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لفرق الصيانة تنفيذ صيانة استباقية تستند إلى التآكل الفعلي بدلًا من جداول الصيانة الجامدة.

وقد ثبت أن الانتقال إلى أنظمة الصيانة التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي يرفع إنتاجية الفنيين بنسبة 26%، مما يبسط مهام سير العمل ويضمن مستويات عالية من السلامة والموثوقية للركاب والبضائع[1].

الطاقة ومرفق الخدمة

ويستفيد قطاع الطاقة من الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء الأصول مع الالتزام الصارم بمعايير الصحة والسلامة والبيئة (HSE). ومن خلال جمع البيانات من الشبكات الذكية والمحطات الفرعية، تستطيع النماذج التنبؤية التنبؤ بالانقطاعات المحتملة الناتجة عن تدهور المعدات. وباستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للمراقبة المستمرة، تستطيع مَرافق الخدمات إطالة العمر التشغيلي للبنية التحتية الحيوية بنسبة تصل إلى 17%، بما يضمن استقرار إمدادات الطاقة ويخفض العبء المالي للصيانة التفاعلية[1].

النفط والغاز

وفي بيئة النفط والغاز عالية الحساسية، يُعد الحفاظ على أداء الأصول وسلامتها أمرًا بالغ الأهمية. وتركز استراتيجية الصيانة التنبؤية في هذه الصناعة على مراقبة معدات الاستخراج والتكرير المعقدة لرصد الأعطال المحتملة. ومن خلال تطبيق خوارزميات التعلم الآلي على بيانات أجهزة الاستشعار، يمكن للمؤسسات تحديد المشكلات المحتملة، مثل تآكل خطوط الأنابيب أو تآكل المضخات.

وقد أسهمت صناعة القرار القائمة على البيانات في زيادة كفاءة الفحص ودقته بنسبة 34%، مما يتيح تنفيذ استراتيجية الصيانة بدرجة أعلى من الدقة من دون تعطيل الإنتاج[1].

الجهات الحكومية والبنية التحتية

يجب على الجهات الحكومية الموازنة بين توقعات المواطنين بشأن خدمات موثوقة والحاجة إلى عمليات فعالة من حيث التكلفة. تُستخدم حلول إدارة الأصول المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمراقبة البنية التحتية العامة، من محطات معالجة المياه إلى شبكات النقل. ومن خلال اعتماد المراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكن للجهات الحكومية ضمان موثوقية الأصول وسلامتها في مرافق الأشغال العامة. ويساعد هذا الانتقال من الصيانة الوقائية إلى الأنظمة التنبؤية على تجنب الإصلاحات الطارئة المكلفة والأعطال الجسيمة، بما يحمي الموارد العامة ويحافظ في نهاية المطاف على ثقة المجتمع.

