ما هي مصادقة واجهة برمجة التطبيقات؟

تساعد عملية المصادقة في ضمان وصول المستخدمين المصرح لهم إلى الموارد التي يحتاجون إليها، مع حماية البيانات الحساسة والحفاظ على أمان واجهة برمجة التطبيقات.

تعد واجهات برمجة التطبيقات (APIs) ركائز أساسية في أنظمة تكنولوجيا المعلومات الحديثة، حيث تتيح للتطبيقات، وقواعد البيانات، والأجهزة، ومكونات تكنولوجيا المعلومات الأخرى تبادل البيانات عبر مختلف البُنى، والبيئات، والبروتوكولات. تُعد واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الآن هي الطريقة الأساسية التي تدمج بها المؤسسات الخدمات وتُؤتمت بها سير العمل، حيث تتبنى 82% من الشركات الكبرى درجة معينة على الأقل من استراتيجية "واجهة برمجة التطبيقات أولاً"، وفقًا لـ Postman. ومع ذلك، غالبًا ما تواجه المؤسسات صعوبة في الحفاظ على الأمان والرؤية الواضحة لهذه الاتصالات المعقدة.

في حين أن الأنظمة التقنية (IT) القائمة على واجهات برمجة التطبيقات (APIs) تساعد الشركات على تحسين المرونة، وقابلية التوسع، والكفاءة، إلا أنها قد تعرض المنشآت أيضًا للهجمات السيبرانية، واختراقات البيانات، وغيرها من الثغرات الأمنية. يمكن للمصادقة القوية لواجهة برمجة التطبيقات، إلى جانب تقنيات إدارة الهوية والوصول (IAM) الأخرى، أن تساعد المؤسسات على الاستفادة من التكامل مع الحماية من التهديدات الأمنية في الوقت نفسه.

تُعدّ مصادقة واجهات برمجة التطبيقات بالغة الأهمية خاصةً للشركات الكبرى، التي يمكن أن تشمل منصات تكامل تطبيقات المؤسسات (EAI) الخاصة بها —والتي تمكّن أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتخطيط موارد المؤسسات (ERP) وغيرها من أنظمة الأعمال الحيوية من التواصل فيما بينها رغْم الاختلافات الهيكلية وبياناتها— المئات أو الآلاف من مكونات وخدمات التكامل. تستخدم الشركات التي تضم 10000 موظف على الأقل الآن ما متوسطه 660 تطبيقاً من تطبيقات البرمجيات كخدمة (SaaS)، وفقاً لدراسة أجرتها منصة Zylo عام 2025.

مع تشتت الخدمات عبر البيئات المحلية، والهجينة، ومتعددة السحابة، تتجه العديد من المؤسسات إلى أساليب المصادقة المتقدمة، مثل الرموز المميزة، ومفاتيح المرور، والمصادقة متعددة العوامل التكيفية (MFA)، وغيرها من التقنيات القائمة على التشفير. يمكن أن توفر هذه الأساليب طبقات متعددة من الحماية ومستوى أعمق من التحكم مقارنة بالتقنيات التقليدية.

يمكن استخدام المصادقة للمساعدة في تأمين العديد من أنواع التفاعلات القائمة على واجهة برمجة التطبيقات (API)، بما في ذلك الاتصالات بين الخدمات المصغرة، وتبادل البيانات من خلال بوابة واجهة برمجة التطبيقات، وتسجيل الدخول الموحد (SSO) والمصادقة متعددة العوامل (MFA) لتطبيقات المؤسسة.

تفيد 99% تقريبًا من المؤسسات بمواجهة مشكلات في أمن واجهات برمجة التطبيقات (API)، حيث تُشكل مشكلات المصادقة 29% من هذه الحوادث، وفقًا لتقرير Salt Lab لعام 2025 حول حالة أمن واجهات برمجة التطبيقات. يمكن أن تنشأ التحديات الأمنية نتيجة لضعف ممارسات الحد الأدنى من الامتيازات، وعدم تأمين تخزين الأسرار، وعدم اتساق إدارة الجلسات (عندما يتم توزيع عمليات إلغاء الجلسات، وانتهاء صلاحيتها، وتحديثها بشكل غير متسق عبر المؤسسة)، من بين مشكلات أخرى.

يمكن للمؤسسات تعزيز أنظمة مصادقة واجهات برمجة التطبيقات (API) الخاصة بها من خلال تطبيق إدارة الرموز المميزة وإدارة الوصول المميز، والحفاظ على الرقابة المركزية، واستخدام المكتبات البرمجية الموثوقة والمصانة جيدًا فقط، إلى جانب أفضل الممارسات الأخرى.