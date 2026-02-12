ما هي مصادقة واجهة برمجة التطبيقات؟

تساعد عملية المصادقة في ضمان وصول المستخدمين المصرح لهم إلى الموارد التي يحتاجون إليها، مع حماية البيانات الحساسة والحفاظ على أمان واجهة برمجة التطبيقات.
تعد واجهات برمجة التطبيقات (APIs) ركائز أساسية في أنظمة تكنولوجيا المعلومات الحديثة، حيث تتيح للتطبيقات، وقواعد البيانات، والأجهزة، ومكونات تكنولوجيا المعلومات الأخرى تبادل البيانات عبر مختلف البُنى، والبيئات، والبروتوكولات. تُعد واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الآن هي الطريقة الأساسية التي تدمج بها المؤسسات الخدمات وتُؤتمت بها سير العمل، حيث تتبنى 82% من الشركات الكبرى درجة معينة على الأقل من استراتيجية "واجهة برمجة التطبيقات أولاً"، وفقًا لـ Postman. ومع ذلك، غالبًا ما تواجه المؤسسات صعوبة في الحفاظ على الأمان والرؤية الواضحة لهذه الاتصالات المعقدة.
في حين أن الأنظمة التقنية (IT) القائمة على واجهات برمجة التطبيقات (APIs) تساعد الشركات على تحسين المرونة، وقابلية التوسع، والكفاءة، إلا أنها قد تعرض المنشآت أيضًا للهجمات السيبرانية، واختراقات البيانات، وغيرها من الثغرات الأمنية. يمكن للمصادقة القوية لواجهة برمجة التطبيقات، إلى جانب تقنيات إدارة الهوية والوصول (IAM) الأخرى، أن تساعد المؤسسات على الاستفادة من التكامل مع الحماية من التهديدات الأمنية في الوقت نفسه.
تُعدّ مصادقة واجهات برمجة التطبيقات بالغة الأهمية خاصةً للشركات الكبرى، التي يمكن أن تشمل منصات تكامل تطبيقات المؤسسات (EAI) الخاصة بها —والتي تمكّن أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتخطيط موارد المؤسسات (ERP) وغيرها من أنظمة الأعمال الحيوية من التواصل فيما بينها رغْم الاختلافات الهيكلية وبياناتها— المئات أو الآلاف من مكونات وخدمات التكامل. تستخدم الشركات التي تضم 10000 موظف على الأقل الآن ما متوسطه 660 تطبيقاً من تطبيقات البرمجيات كخدمة (SaaS)، وفقاً لدراسة أجرتها منصة Zylo عام 2025.
مع تشتت الخدمات عبر البيئات المحلية، والهجينة، ومتعددة السحابة، تتجه العديد من المؤسسات إلى أساليب المصادقة المتقدمة، مثل الرموز المميزة، ومفاتيح المرور، والمصادقة متعددة العوامل التكيفية (MFA)، وغيرها من التقنيات القائمة على التشفير. يمكن أن توفر هذه الأساليب طبقات متعددة من الحماية ومستوى أعمق من التحكم مقارنة بالتقنيات التقليدية.
يمكن استخدام المصادقة للمساعدة في تأمين العديد من أنواع التفاعلات القائمة على واجهة برمجة التطبيقات (API)، بما في ذلك الاتصالات بين الخدمات المصغرة، وتبادل البيانات من خلال بوابة واجهة برمجة التطبيقات، وتسجيل الدخول الموحد (SSO) والمصادقة متعددة العوامل (MFA) لتطبيقات المؤسسة.
تفيد 99% تقريبًا من المؤسسات بمواجهة مشكلات في أمن واجهات برمجة التطبيقات (API)، حيث تُشكل مشكلات المصادقة 29% من هذه الحوادث، وفقًا لتقرير Salt Lab لعام 2025 حول حالة أمن واجهات برمجة التطبيقات. يمكن أن تنشأ التحديات الأمنية نتيجة لضعف ممارسات الحد الأدنى من الامتيازات، وعدم تأمين تخزين الأسرار، وعدم اتساق إدارة الجلسات (عندما يتم توزيع عمليات إلغاء الجلسات، وانتهاء صلاحيتها، وتحديثها بشكل غير متسق عبر المؤسسة)، من بين مشكلات أخرى.
يمكن للمؤسسات تعزيز أنظمة مصادقة واجهات برمجة التطبيقات (API) الخاصة بها من خلال تطبيق إدارة الرموز المميزة وإدارة الوصول المميز، والحفاظ على الرقابة المركزية، واستخدام المكتبات البرمجية الموثوقة والمصانة جيدًا فقط، إلى جانب أفضل الممارسات الأخرى.
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إن كلاً من المصادقة والتفويض هما جزءان أساسيان في استراتيجية إدارة الهوية والوصول (IAM) الخاصة بالمؤسسة، ولكنهما يؤديان دوران مختلفان. تتحقق مصادقة واجهة برمجة التطبيقات من هوية المستخدم من خلال بيانات اعتماد المستخدم، ورموز الوصول المميزة، وغيرها من التقنيات التشفيرية.
وفي الوقت نفسه، يحدد تفويض واجهة برمجة التطبيقات (API) ما إذا كان لدى المستخدم أو الخدمة الإذن لإجراء طلب API معين. على سبيل المثال، قد يُمنح قائد فريق تكنولوجيا المعلومات الداخلي صلاحية الوصول إلى مجموعة أوسع من الخدمات مقارنة بمقاول من جهة خارجية أو عميل مدعوم بالذكاء الاصطناعي ومكلف بمهمة محددة.
إحدى الطرق للتفكير في الفرق بين المصادقة والتفويض: عندما يقوم المستخدم بإدخال كلمة مرور في صفحة تسجيل الدخول، فإن هذه العملية هي شكل بسيط من أشكال المصادقة. التفويض هو ما يحدد الخدمات التي يمكن للمستخدم الوصول إليها بعد تسجيل الدخول. في العديد من الإعدادات، تتم عملية المصادقة أولاً، حيث لا تُرجع خوادم التفويض رمز الوصول إلا بعد التحقق من هوية العميل أو المستخدم.
تعمل مصادقة واجهة برمجة التطبيقات (API) بشكل مختلف حسب إطار العمل الذي تستخدمه المؤسسة. هناك بعض النهج المثالية لإدارة الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات (API) الداخلية، مثل إعدادات شبكة الخدمات، في حين أن هناك نهجًا أخرى تعد أكثر ملاءمة لأنظمة واجهات برمجة التطبيقات الخارجية.
قد تأخذ المؤسسات في الاعتبار بنيتها التحتية الحالية، ومتطلبات الامتثال، واحتياجات المطورين، إلى جانب عوامل أخرى مثل التكوينات المستقبلية، عند تحديد إطار عمل المصادقة الذي ستعتمده. تستخدم العديد من المؤسسات مجموعة من تقنيات المصادقة لاستيعاب حالات الاستخدام المختلفة. تتضمن آليات المصادقة الشائعة ما يلي:
تم تقديم مَنهجية المصادقة الأساسية وإضفاء الطابع الرسمي عليها في تسعينيات القرن الماضي، وهي تُعد نهجاً بسيطاً نسبياً للمصادقة، حيث يَتَحقّق من هوية المستخدم باستخدام بروتوكول HTTP كآلية نقل.
وتعمل كالتالي: أولاً، يقوم العميل بتوفير اسم المستخدم وكلمة المرور في ترويسة التفويض لطلب HTTP. هذه البيانات الاعتمادية مُشفرة بنظام Base64 حتى يمكن نقلها بشكل صحيح (غالباً ما تُستخدم أدوات سطر الأوامر، مثل cURL أو HTTPie أو Aria2، لأتمتة هذه العملية).
بعد ذلك، يقوم خادم واجهة برمجة التطبيقات (API) بفك تشفير ترويسة HTTP ومطابقتها مع قائمة من بيانات الاعتماد المعتمَدة، والتي عادةً ما يتم تخزينها كقيم مجزأة. إذا كان هناك تطابق، يمنح الخادم حق الوصول إلى نقطة النهاية المحمية أو يلبي طلب واجهة برمجة التطبيقات.
لأن نظام ترميز Base64 لا يوفر أي حماية أمنية، يعتمد نظام المصادقة الأساسية على بروتوكول أمن طبقة النقل (TLS)—وتحديداً بروتوكول HTTPS—لتشفير استدعاءات واجهة برمجة التطبيقات (API). هناك نسخة أكثر تقدمًا تُسمى بروتوكول أمن طبقة النقل المتبادل (mTLS)، وتتطلب من كل من العميل والخادم تبادل بيانات الاعتماد.
ومع ذلك، فإن أمن واجهات برمجة التطبيقات (API) في المصادقة الأساسية يظل محدودًا؛ لأن كلمات المرور لا تنتهي صلاحيتها أو تتجدد تلقائيًا، كما يجب إعادة إرسال بيانات الاعتماد مع كل طلب API، مما يزيد من مخاطر التعرض للاختراق. إذا تم اختراق كلمة المرور، يجب على المطورين إلغاؤها يدويًا. أخيراً، افتقرت ميزات المصادقة الأساسية إلى عناصر تحكم محدودة في الوصول والمراقبة المدمجة.
على الرغم من قيودها، غلباً ما تُستخدم المصادقة الأساسية في بيئات الاختبار والتطوير، ويمكن أن تكون كافية لعمليات النشر الداخلية منخفضة الحساسية عند استخدامها عبر بروتوكول HTTPS. تحظى المصادقة الأساسية بدعم واسع، وهي سهلة الإعداد وعديمة الحالة تماماً، مما يعني أن فرق تكنولوجيا المعلومات ليست بحاجة إلى إدارة تخزين الرموز المميزة أو جلسات العمل على خادم النظام.
تستخدم أطر عمل مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات—وهي عبارة عن سلاسل من الأحرف المُنشأة عشوائيًا والتي يحددها موفر واجهة برمجة التطبيقات—بدلاً من الاعتماد على أسماء المستخدمين وكلمات المرور التي يديرها المستخدم. عادة ما تتوافق هذه المعرفات الفريدة مع تطبيق أو مشروع معين، مما يمنح المؤسسات تحكماً دقيقاً في الوصول إلى الخدمات الفردية. على سبيل المثال، يمكن لفريق العمل تطبيق حدود لمعدل الاستخدام على تطبيق عميل معين، أو تقييد وصول العميل إلى نقاط نهاية محددة أو بيئات الإنتاج.
مثل المصادقة الأساسية، غالبًا ما تُضمّن مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات في ترويسة الطلب لاستدعاء واجهة برمجة التطبيقات، على الرغم من إمكانية دمجها أيضًا في سلاسل الاستعلام أو ملفات تعريف الارتباط. تُعدُّ المصادقة عبر مفتاح واجهة برمجة التطبيقات عديمة الحالة أيضًا؛ حيث يجب إضافة مفتاح الـ API إلى كل طلب، لأن الخادم لا يخزن حالة الجلسة الخاصة بكل طلب.
في الأنظمة الأكبر حجماً، قد تصبح إدارة مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات أمراً صعباً، حيث تواجه فرق تكنولوجيا المعلومات صعوبة في مواكبة عملية تخصيص هذه المفاتيح. على سبيل المثال، في حال تعرض أحد المفاتيح للاختراق، يمكن لمزود واجهة برمجة التطبيقات تحديد المفتاح الإشكالي فقط (والذي قد يكون مشتركاً بين عدة مستخدمين)، مما يجعل من الصعب عزل مصدر الاختراق. قد يشكّل استكشاف الأخطاء وإصلاحها تحديًا أيضًا بالنسبة للمشاريع المشتركة، نظرًا لأن إلغاء مفتاح واجهة برمجة التطبيقات يؤثر على جميع من يستخدمه.
نظراً لأن مزود واجهة برمجة التطبيقات (API) يدير كل مفتاح بشكل مستقل، يمكنه بسهولة تتبع الاستخدام وإلغاء المفاتيح لسحب صلاحيات الوصول إذا تم اكتشاف تهديد للأمن السيبراني أو خرق لإرشادات الاستخدام. يمكن للمزود أيضًا تطبيق أذونات دقيقة للتحكم بدقة في نطاق كل مفتاح. وفي هذه الأثناء، في أطر عمل المصادقة الأساسية، يقوم المستخدمون بإنشاء كلمات المرور الخاصة بهم، وتكون لدى مزودي واجهة برمجة التطبيقات (API) قدرة محدودة على مراقبتها وإدارتها. أخيرًا، يمكن للمؤسسات تطبيق حدود لمعدل الاستخدام على مشاريع معينة، مما يساهم في تحسين الأداء عبر مختلف الخدمات.
غالباً ما تكون المصادقة بمفتاح واجهة برمجة التطبيقات هي الخيار الأفضل لبيئات واجهات برمجة التطبيقات العامة، لأنها تتيح لمزودي الخدمة مراقبة المطورين الذين يستخدمون واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بهم. على سبيل المثال، لكي يضيف مطعمٌ ما ميزة تكامل خرائط Google إلى موقعه الإلكتروني، فإنه يحتاج إلى مفتاح واجهة برمجة التطبيقات.
هذا الترتيب يتيح لـ Google تتبع استخدام المطعم وفرض رسوم عليه مقابل الوصول إلى الخدمات المميزة. لا تهتم خرائط Google بشكل خاص بإخفاء بياناتها المملوكة لها—فالبيانات متاحة بالفعل للعامة—بل إنها تريد فقط طريقة لتتبع من يستخدمها حتى تتمكن من قياس حجم الاستخدام ومحاسبتهم بشكل مناسب، وهي مهمة يمكن للمصادقة عبر مفتاح واجهة برمجة التطبيقات المساعدة في تحقيقها.
ظهرت لغة ترميز تأكيد الأمان (SAML) في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وهي عبارة عن إطار عمل مفتوح للمصادقة قائم على لغة XML، يتيح ميزة تسجيل الدخول الموحد (SSO)، أو القدرة على استخدام مجموعة واحدة من بيانات اعتماد تسجيل الدخول عبر تطبيقات متعددة. قد تقوم المؤسسة بتطبيق نظام تسجيل الدخول الموحد (SSO) لتمكين الموظفين من الوصول إلى الموارد البشرية، وكشوف الرواتب، والبريد الإلكتروني باستخدام بيانات تسجيل دخول واحدة.
في المصادقة الأساسية ومصادقة مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات، يرسل العميل بيانات الاعتماد مباشرة إلى واجهة برمجة التطبيقات. يضيف بروتوكول SAML خطوة إضافية؛ حيث يستخدم طرفاً ثالثاً وسيطاً يُدعى مزود الهوية (IdP) للتحقق من هوية المستخدمين.
في أطر عمل SAML، يتم توجيه المستخدم الذي يرغب في الوصول إلى خدمة معينة إلى مزود هوية (IdP) موثوق، مثل Google أو Auth0 أو OneLogin، والذي يتولى إدارة عمليات المصادقة نيابةً عن مزود الخدمة (وهو مالك الخدمة التي يرغب العميل في الوصول إليها). كِلا الطرفين، موفر الخدمة ومزوّد الهوية (IdP)، يمكنهما تبادل وثيقة البيانات الوصفية التي تحتوي على معرفات الكيانات (معرفات URI فريدة) لتمييز أنفسهما عن الخوادم الأخرى في الشبكة، ولتأسيس الثقة.
يُقدِّم العميل بيانات الاعتماد، والتي يستخدمها مزود الهوية (IdP) بعد ذلك للتحقق من هوية المستخدم النهائي. بعد ذلك، يُصدر مزود الهوية (IdP) رمز أمان مميز يسمى تأكيد SAML—وهو مستند XML مُوقَّع قد يتضمن وقت تسجيل الدخول، والمسمى الوظيفي، ومعرّف الموظف، وبيانات المستخدم الأخرى ذات الصلة—لإثبات أنه تم التحقق من هوية المستخدم وتقديم سياق حول طلبه. يتلقى موفر الخدمة التأكيد، ثم يستخدمه لتحديد مستوى الوصول الذي يجب منحه للمستخدم.
يمكن تكرار هذه العملية عبر خدمات متعددة؛ فإذا كان مزود الهوية (IdP) يحافظ على جلسته مع المستخدم، يمكنه الاستجابة لخدمة ثانية أو ثالثة باستخدام نفس تأكيد SAML، مؤكداً أنه قد تم التحقق من هوية المستخدم بالفعل. تتيح هذه الخطوة للمستخدم الوصول إلى الخدمات المتصلة دون الحاجة إلى تسجيل الدخول مرة أخرى.
تعمل تدفقات إعادة التوجيه المستندة إلى المتصفح في بروتوكول SAML بشكل جيد مع تطبيقات الويب، ولكنها غالبًا ما تؤدي إلى تجربة مستخدم سيئة في تطبيقات الهاتف المحمول (وغالباً ما يُفضل استخدام OAuth 2.0 مع OIDC لتطبيقات الهاتف). كما أن لغة ترميز XML أكثر تفصيلاً من JSON وغيرها من اللغات المماثلة. ومع ذلك، فإن الأثر على الأداء يكون ضئيلاً بشكل عام في سيناريوهات المصادقة. وأخيرًا ، فإن سمات المستخدم المضمنة في تأكيدات SAML ليست موحدة وتتطلب تعيينات مخصصة عبر الأنظمة.
ومع ذلك، يوفر بروتوكول SAML مزايا أمنية، مثل تسجيل الدخول والتدقيق بشكل متسق، وذلك من خلال الإدارة المركزية للمصادقة (عبر مزود الهوية (IdP)). كما أنه يقلل العبء على خوادم واجهة برمجة التطبيقات، حيث لم تعد بحاجة إلى دعم معالجة المصادقة. أخيراً، يحظى بروتوكول SAML بدعم واسع، ويتميز بموثوقية عالية، كما أنه مناسب تماماً لحالات الاستخدام بين الشركات (B2B).
إنَّ (OpenID Connect (OIDC هو بروتوكول مصادقة حديث يحقق مصادقة موحدة عبر تسجيل الدخول الموحد (SSO)، تمامًا مثل SAML. ومع ذلك، فإن بروتوكول OIDC مُحسَّن للتطبيقات المتوافقة مع الهاتف المحمول، والتطبيقات القائمة على واجهة برمجة التطبيقات (API)، والتطبيقات الأصلية السحابية، وهو يختلف عن بروتوكول SAML في جوانب عدة.
"الخطوات الأولية متشابهة: يحاول المستخدم الوصول إلى خدمة ما، فيتم توجيهه من التطبيق إلى مزود الهوية (IdP) للمصادقة، ثم يعود مجددًا إلى التطبيق ومعه رمز مميز يثبت هويته.
ومع ذلك، وبدلاً من التأكيدات القائمة على لغة XML، يستخدم بروتوكول OIDC رموز ويب بتنسيق JSON (تُعرف بـ JWTs) لرموز الهوية، والتي تأتي بصيغة "header.payload.signature،" لتمثيل معلومات المصادقة. مثل التأكيدات، تؤكد هذه الرسائل لمزود الخدمة أنه قد تمت مصادقة العميل. بما أن رموز JWT تستخدم صيغة JSON وتُعد أكثر إيجازاً من تأكيدات XML، فإنها تُعتبر عموماً الخيار الأنسب لتطبيقات الهاتف المحمول الحديثة، وواجهات برمجة التطبيقات من نوع RESTful، وتطبيقات الويب السحابية الأصلية.
لذلك، يستخدم كل من SAML و OIDC معرفات ومفاهيم مختلفة لتحقيق النتيجة نفسها: فبينما يعتمد SAML على معرفات الكيانات والتوكيدات المستندة إلى XML، يستخدم OIDC روابط الجهة المُصدرة المستندة إلى JSON/HTTP، وسلاسل معرف العميل و JWTs، مما يجعل OIDC الخيار الأمثل لواجهات برمجة التطبيقات RESTful وبنيات الخدمات المصغرة.
إنّ OIDC عبارة عن طبقة هويّة تعتمد على إطار عمل مخصص للتفويض يُدعى OAuth 2.0 (ويُشار إليه أحيانًا باسم OAuth2). يُمكِّن OAuth 2.0 تطبيق العميل من الحصول على رموز وصول محدودة الصلاحية والنطاق، وذلك لاستدعاء واجهات برمجة التطبيقات (APIs) المحمية والوصول إلى الموارد مقيدة الوصول نيابةً عن المستخدم (سواء كان بشرياً أو وكيلاً). يضيف OIDC ميزة التحقق من الهوية إلى وظائف الصلاحيات الخاصة بـ OAuth، وذلك عبر تحديد رمز هوية ونقاط نهاية ذات صلة تتحقق من هوية الشخص الذي يحاول الوصول إلى الموارد.
على سبيل المثال، قد يستخدم فريق التطوير منصة التكامل المستمر والتسليم المستمر (CI/CD) لأتمتة عمليات نشر GitHub. باستخدام OAuth 2.0، يمكن لفريق التطوير منح خدمة الـ CI/CD الإذن للوصول إلى مشاريع GitHub ذات الصلة نيابةً عنه. ويمكن للفريق أيضاً تحديد مستودعات GitHub التي يرغب في مشاركتها وتلك التي يود إبقاءها خاصة.
هناك سيناريوهات قد يطلب فيها العميل الحصول على التفويض دون إجراء مصادقة المستخدم أولاً، كما هو الحال في العديد من عمليات تبادل البيانات بين الأجهزة. على سبيل المثال، يمكن لوكيل يرسل سجلات يومية إلى منصة مراقبة مركزية أن ينفذ هذه المهمة بأمان دون معرفة أي مستخدم قام ببدء هذه الأتمتة.
ولكن في الحالات التي لا تقتصر فيها حاجة العميل على الوصول إلى خادم طرف ثالث فحسب، بل تمتد أيضاً إلى التحقق من هوية المستخدم—على سبيل المثال، إذا كان العميل بحاجة إلى عرض معلومات آمنة للمستخدم — فإن بروتوكول OAuth 2.0 بمفرده لا يكون كافياً. لا يحدد بروتوكول OAuth 2.0 سوى معايير وأدوار التفويض، ولا يمكنه توفير المصادقة. ولسد هذه الفجوة، يعمل OIDC كملحق اختياري لبروتوكول (OAuth 2.0)، حيث يُعرّف رموز الهوية ونقاط نهاية معلومات المستخدم الموحدة، ليتمكن العملاء من التحقق بشكل آمن من هوية المستخدم أثناء العمليات الحساسة للبيانات.
معًا، يمكن لـ OAuth 2.0 وOIDC تحسين تجربة المستخدم مع المساعدة في الحفاظ على أمان أنظمة واجهة برمجة التطبيقات. على سبيل المثال، عندما يسجل الموظف دخوله إلى منصة الموارد البشرية (HR)، قد يتم توجيهه إلى بوابة تسجيل دخول مركزية تدعم بروتوكول OIDC، والتي تعمل كطبقة مصادقة للتحقق لمنصة الموارد البشرية من أن الموظف هو بالفعل الشخص الذي يدعي أنه هو.
بعد تسجيل المستخدم الدخول، يُمكِّن بروتوكول OAuth 2.0 منصة الموارد البشرية (HR) من استقبال رموز الوصول التي تخولها استدعاء واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الآمنة بالنيابة عن المستخدم. ويمكن لهذه واجهات برمجة التطبيقات (APIs) بعد ذلك جمع سجلات الموظفين ذات الصلة (مثل معرف الموظف ومسماه الوظيفي وتاريخ بدئه في العمل) حتى لا يضطر الموظف إلى إدخال هذه البيانات يدويًا بشكل متكرر.
قد يكون OIDC معقدًا للغاية بالنسبة لعمليات النشر الداخلي، مما يتطلب خبرة في التطوير وصيانة مكثفة، لا سيما في القطاعات عالية التنظيم، حيث تؤدي معايير الامتثال والحوكمة المعقدة إلى زيادة صعوبة عمليات النشر.
مع ذلك، توفر بروتوكولات OAuth 2.0 و OIDC للعديد من المؤسسات توازناً مطلوباً بين الأمان القوي وتجربة المستخدم السلسة. عادةً ما تكون رموز الوصول صالحة لبضع دقائق فقط، مما يقلل من المخاطر الأمنية. وفي الوقت نفسه، تتيح رموز التحديث المخزنة بشكل آمن للمستخدمين البقاء قيد تسجيل الدخول لأسابيع أو أشهر دون انقطاع.
بالإضافة إلى ذلك، فإن رموز OIDC ذاتية الاحتواء وخفيفة الوزن، مما يجعلها مناسبة تمامًا للمصادقة على التفاعلات بين الأجهزة، فضلاً عن التطبيقات السحابية وتطبيقات الهاتف المحمول.
لقد ناقشنا بالفعل توثيقات JWT في سياق OIDC، ولكن هذا المعيار المفتوح له أيضًا استخدامات أوسع نطاقًا خارج نطاق تطبيقات تسجيل الدخول الموحد (SSO). على الرغم من أن JWT لا يُعد إطار عمل للمصادقة بحد ذاته، إلا أنه يمكن تطبيقه في أساليب المصادقة المخصصة، مثل مصادقة الخدمات المصغرة، وإنترنت الأشياء (IoT)، ومصادقة بوابات واجهة برمجة التطبيقات.
تحتوي إرسالات JWT عادةً على ثلاثة عناصر:
بالرغم من أن عملية تبادل الرموز تعمل بشكل متشابه عبر حالات الاستخدام المختلفة، إلا أن الجهة المُصدِرة قد تختلف بناءً على بنية واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالمؤسسة. يمكن للمؤسسات استخدام IdP، أو خادم تفويض، أو خدمات سحابية، أو خدمات خلفية مخصصة للمصادقة.
على سبيل المثال، في تفويض بوابة واجهة برمجة التطبيقات، قد يقوم خادم التفويض بالتحقق من هوية العميل في المراحل الأولية، ثم تسليم رمز JWT مُوقَّع إلى العميل. عندما يرسل العميل طلب API إلى بوابة API، يقوم العميل بتجميع رمزه الموقع مع الطلب.
بما أن بوابة واجهة برمجة التطبيقات تثق في الجهة المُصدِرة (وفي هذه الحالة، هو خادم المصادقة)، فبإمكانها قراءة الرمز المميز وتمرير الطلب إلى خدمات الخلفية ذات الصلة. يحتوي الرمز المميز على دليل يثبت أنه قد تم التحقق من هوية عميل معين، لذا يمكن حفظه في جانب العميل وإعادة استخدامه عبر مختلف الخدمات المصغرة، والتطبيقات، وطبقات البنية ضمن فترة صلاحية محددة مسبقاً.
تتميز رموز JWT بأنها مدمجة للغاية، ومكتفية ذاتيًا، وقابلة للتشغيل البيني، مما يجعلها خيارًا مثاليًا ومناسبًا تمامًا للأنظمة الموزعة الحديثة. ومع ذلك، يمكن أن يأتي استخدام JWTs مع بعض الجوانب السلبية الملحوظة. أولاً، يصعب إلغاء صلاحية الرموز قبل انتهاء مدتها دون التضحية بطبيعتها عديمة الحالة، مما يتطلب جلسات قصيرة العمر نسبيًا للحد من الثغرات الأمنية. كما أن الفرق قد تفرط في تحميل الحمولات بمعلومات أكثر من اللازم، ما يؤدي إلى إبطاء عمليات المصادقة. أخيرًا، لا تستفيد عمليات مصادقة JWT المخصصة من التوحيد القياسي والتوافق التشغيلي المتأصلين في OIDC والبدائل الأخرى.
|المصادقة الأساسية
|مفتاح واجهة برمجة التطبيقات
|لغة ترميز تأكيد الأمان (SAML)
|OIDC
|JWT المخصص
|صيغة بيانات الاعتماد
|اسم المستخدم وكلمة المرور
|سلسلة أبجدية رقمية سرية
|تأكيد SAML القائم على XML
|رمز هوية مميز بتنسيق JWT
|رمز هوية مميز بتنسيق JWT
|أداة المصادقة
|خادم الموارد
|مزود واجهة برمجة التطبيقات
|مزود الهوية (IdP)
|مزود الهوية (IdP)
|مزود الهوية (IdP) أو خادم المصادقة أو الخدمة السحابية الداخلية
|حالات الاستخدام الرئيسية
|الأدوات الداخلية والبيئات المرحلية والأنظمة القديمة
|واجهات برمجة التطبيقات العامة وعمليات التكامل مع جهات خارجية
|تسجيل الدخول الموحد والاتحاد بين الشركات، تسجيل الدخول الموحد القائم على المتصفح
|تسجيل الدخول الموحد الحديث، تسجيلات دخول الموظفين إلى برمجيات الخدمة (SaaS)، والتواصل بين الأجهزة
|بوابات واجهة برمجة التطبيقات، أجهزة إنترنت الأشياء (IOT)، من خدمة مصغرة إلى خدمة مصغرة
|القيود
|أمان ضعيف؛ تجربة مستخدم غير مرنة؛ لا يوجد نظام مراقبة مدمج
|آليات معرف المستخدم المحدودة؛ متطلبات أمنية إضافية
|XML ضخم؛ غير محسَّن للجوال أو السحابة
|يمكن أن تكون معقدة للغاية لعمليات النشر الداخلية
|السيطرة المحدودة على الرمز المميز؛ الافتقار إلى التعريفات الموحدة
|الفوائد
|سهولة الإعداد؛ قابلية التشغيل البيني بدرجة كبيرة؛ فعالية من حيث التكلفة
|تحكم قوي في الوصول ومراقبة دقيقة؛ مثالي لتحقيق الأرباح
|الإدارة المركزية؛ تقليل مساحة الهجوم
|أمان مركزي قوي؛ مناسب تمامًا لحالات الاستخدام الحديثة
|قابلية التوسع بدرجة كبيرة؛ أمان قوي؛ أداء محسن
بغض النظر عن الأساليب المحددة التي تستخدمها المؤسسة، هناك بعض الممارسات المشتركة التي يمكن أن تساعد في التخفيف من تحديات المصادقة الشائعة. تشمل الاستراتيجيات الشائعة ما يلي:
منح الكثير من الصلاحيات لعدد كبير من المستخدمين قد يعرّض المؤسسات لمخاطر غير ضرورية. بدون توزيع دقيق للمسؤوليات ورقابة مناسبة، قد يتسبب المستخدم دون قصد في إحداث اختلالات في مسار عملية المصادقة.
مبدأ الامتياز الأقل يمكن أن يساعد في معالجة هذه المشكلة. المفهوم يؤكد على أنه ينبغي تخويل المستخدمين لاستخدام الخدمات التي يحتاجونها فقط لأداء عملهم، بناءً على دورهم، وموقعهم، ووقت الوصول، وعوامل أخرى.
يمكن لأنظمة المصادقة تطبيق ميزة التزويد في الوقت المناسب بحيث يتم إلغاء صلاحية الوصول إلى الخدمة فورًا بعد إكمال المستخدم لمهمته. ويمكن للفرق أيضاً إعداد حسابات مسؤولين منفصلة واستخدامها حصرياً لإجراء تغييرات رفيعة المستوى على سياسات المصادقة والبنية التحتية. كما يمكن أن تساعد عمليات التدقيق والمراقبة المتكررة في الحد من الثغرات الأمنية.
بدون التشفير، يسهل على المهاجمين سرقة بيانات اعتماد المستخدم أو الرموز المميزة للوصول إلى المواد الحساسة. يمكن للمؤسسات استخدام بروتوكولات التشفير مثل TLS (غالباً عبر HTTPS) لحماية المعاملات القائمة على المصادقة. يمكن تعزيز بروتوكول TLS بتدابير تشفير أخرى، مثل mTLS، والذي يتطلب مصادقة كل من العميل والخادم (ويُسمى أيضًا المصادقة ثنائية الاتجاه).
في أطر عمل OIDC، يمكن لتشفير ويب JSON (JWE) أن يوفر طبقة أمان إضافية أثناء عمليات تبادل رموز الوصول. أخيرا، يمكن لخوارزميات التجزئة (وهي ممارسة أمنية أساسية) إخفاء بيانات الاعتماد للحفاظ على التخزين الآمن.
يمكن للرموز قصيرة الأجل، التي يتم تدويرها بعد وقت قصير من إصدارها (عادةً في غضون دقائق أو ساعات)، أن تحد من قدرة المهاجمين على اعتراضها. غالباً ما تكون هذه العملية مؤتمتة حتى لا تضطر فرق تكنولوجيا المعلومات إلى تتبع الرموز المميزة وإلغاؤها يدوياً.
ويمكن تطبيق نهج مماثل على أوراق الاعتماد التقليدية طويلة الأجل، مثل كلمات المرور ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات. على سبيل المثال، قد تقوم المؤسسات بتطبيق كلمة مرور لمرة واحدة صالحة للاستخدام لمرة واحدة فقط لتعزيز تسجيل دخول الموظف. باستخدام هذه الاستراتيجية، يُمْنَعُ المهاجمون من الوصول إلى المواد الحساسة، حتى لو حصلوا على اسم المستخدم وكلمة المرور طويلة الأجل الخاصة بالموظف. في هذه الأثناء، يمكن للمؤسسات تخصيص مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات لعناوين IP أو شبكات محددة (مثل الشبكات الافتراضية الخاصة التي تديرها الشركة)، مما يحد بشكل أكبر من إمكانية الوصول ويقصرها على العملاء الموثوق بهم.
في حين أن مسارات عمل المصادقة قد تكون موزعة عبر المؤسسة، إلا أنه يمكن لفرق أمن تكنولوجيا المعلومات توحيد وحفظ تخزين مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات (API) والرموز المميزة، بالإضافة إلى الحوكمة والإشراف عليها، وذلك من خلال منصة مركزية لإدارة الأسرار. تساعد وحدة التحكم المركزية في ضمان التطبيق المتسق لبروتوكولات المصادقة عبر الفرق والأقسام ودورات حياة بيانات الاعتماد.
تعتمد العديد من أساليب المصادقة، بما في ذلك JWTs، ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات، والمصادقة الأساسية، بطبيعتها على عدم حفظ الحالة—حيث يرسل العميل رموز التفويض أو بيانات الاعتماد مع كل طلب واجهة برمجة تطبيقات—مما يتيح لواجهات برمجة التطبيقات (APIs) تلبية الطلبات دون الحاجة إلى الرجوع إلى جلسة خارجية.
بما أن استدعاء واجهة برمجة التطبيقات (API) مستقل بذاته، يمكن إضافة خدمات جديدة دون تعطيل سير عمل المصادقة، مما يعزز قابليّة التوسع. وفي الوقت نفسه، يمكن إجراء عملية المصادقة لمرة واحدة فقط، مع تطبيق بيانات الاعتماد أو الرموز المميزة على استدعاءات متعددة لواجهة برمجة التطبيقات، مما يساهم في تعزيز كفاءة النظام وأدائه.
تقليدياً، كانت واجهات برمجة التطبيقات (APIs) تُسهّل التفاعلات التي يبدأها البشر مع الخدمات والتطبيقات. ولكن مع تحول الأتمتة والقدرات الوكيلة إلى جزء بالغ الأهمية في مسارات العمل الحديثة، تعيد المؤسسات التفكير في آليات المصادقة الخاصة بها لتلائم المستخدمين غير البشر بشكل أفضل.
يمكن أن تشمل الهويات غير البشرية (NHIs) الحاويات، وأجهزة إنترنت الأشياء، والخوادم، والتطبيقات، ووكلاء الذكاء الاصطناعي. غالبًا ما تقوم منصات المصادقة الحديثة بتعيين شهادات رقمية فريدة لكل NHI حتى يمكن مراقبتها وحمايتها. إن هذا الإجراء الأمني مهم، بالنظر إلى وجود 92 هويّة غير بشرية (NHIs) في المتوسط لكل إنسان في المؤسسات الحديثة، وفقًا لدراسة أجرتها Entro Labs عام 2025.
تطرح مصادقة الهويات غير البشرية (NHI) تحديات فريدة، لا سيما وأن الروبوتات لا يمكنها إجراء المصادقة متعددة العوامل (MFA) أو إدخال كلمات المرور. في أطر عمل OAuth 2.0، تتلقى واجهات الهوية غير البشرية (NHIs) بدلاً من ذلك رموز وصول، والتي يمكنها استخدامها بعد ذلك لاستدعاء واجهات برمجة التطبيقات (APIs) ذات الصلة بشكل مستقل.
وفي المقابل، غالباً ما تستند المنصات السحابية إلى خدمات الهوية المدمجة الخاصة بها للمصادقة على أحمال تشغيل NHI بشكل ديناميكي، بدلاً من الرجوع إلى مزود هوية (IdP) خارجي. وكلاء الذكاء الاصطناعي يزيدون من تعقيد عملية المصادقة لأن بإمكانهم تنفيذ مهام معقدة ومتعددة الخطوات عبر بيئات مختلفة. ونظرًا لأن هؤلاء الوكلاء يمكنهم العمل دون تدخل بشري، فإن المصادقة تساعد في منعهم من تسريب معلومات حساسة دون قصد أو التسبب في عدم توافق في العمليات.
تختلف طرق المصادقة في مدى فعاليتها بناءً على اختلاف أنواع الأنظمة الوكيلة. على سبيل المثال، يمكن لخوادم بروتوكول سياق النموذج (MCP) - والتي تساعد النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) على التواصل مع الخدمات الخارجية، استخدام طرق مصادقة مختلفة، بما في ذلك OAuth 2.0 ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات، وذلك بناءً على ما تتطلبه الخدمة الخارجية. وفي الوقت نفسه، قد تكون mTLS أكثر ملاءمة لإعدادات الثقة الصفرية. على سبيل المثال، يمكن للفرق استخدام المصادقة المستندة إلى mTLS لتقييد الوكيل من عمليات النشر المباشر، مع منحه إمكانية الوصول إلى بيئات الاختبار الآمنة.
تُعدّ الطرق المختلفة مثالية لحالات استخدام مختلفة. ولكن غالباً ما يُستشهد بـ mTLS كأحد أكثر الأساليب أماناً لأنه يتطلب من كل من العميل والخادم تقديم شهادات رقمية لبعضهما البعض، مما يجعل الهجمات الوسيطة—حيث يندس المهاجمون سراً بين خدمتين تتواصلان—أكثر صعوبة.
أما بروتوكول OAuth 2.0 مع OIDC، فغالباً ما يكون خياراً مناسباً لأنظمة المصادقة المتمحورة حول المستخدم؛ وذلك لأنه يتضمن عناصر تحكم دقيقة في الوصول، ويقلل من فرص الهجمات بفضل الرموز المميزة قصيرة الأجل، فضلاً عن توافقه الكبير مع الأنظمة الحديثة مثل الخدمات المصغرة والتطبيقات السحابية.
تستخدم التطبيقات حالتي الخطأ "401 unauthorized" (غير مصرح به) و"403 forbidden" (محظور) لتوضيح للعميل أنه تم رفض الوصول. عندما يقوم العميل بإجراء مكالمة واجهة برمجة التطبيقات (API) لمورد محمي ولكنه يتلقى رمز الحالة 401، فإن هذا الخطأ يشير إلى أن العميل إما لم يحاول إدخال بيانات الاعتماد أو أدخلها بشكل غير صحيح. وفي الوقت نفسه، يُظهر الرمز 403 أن العميل قد تم التحقق من هويته بنجاح—ولكن ليس لديه الصلاحية للوصول إلى الخدمة المطلوبة.
نعم، يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي إثبات هويتهم باستخدام مسارات المصادقة بين الأجهزة، مثل تلك المستخدمة في مصادقة تبادل البيانات بين الخدمات المصغرة وعمليات الأتمتة السحابية وعمليات تكامل خدمات البرمجيات كخدمة (SaaS) والأجهزة الطرفية. قد يبدو سير العمل النموذجي كما يلي: يتم تعيين معرّف فريد لوكيل ما، ثم يقوم بتبادل بيانات اعتماده للحصول على رمز وصول، ويستخدم هذا الرمز لإجراء استدعاء لواجهة برمجة التطبيقات (API). عندما يعمل الوكيل نيابة عن شخص ما، يُطلب من المستخدم غالبًا تسجيل الدخول أولاً ومنح الوكيل أذونات محددة النطاق قبل أن يتمكن من الحصول على رمز الوصول الخاص به.
تستخدم العديد من الفرق حلاً أمنياً يُعرف باسم فحص الثغرات الأمنية باستخدام بيانات الاعتماد للبحث عن نقاط الضعف في أنظمة المصادقة لديها. يمنح هذا النهج منصة الأمان بيانات اعتماد خاصة بها حتى تتمكن من تسجيل الدخول إلى الشبكة ومراقبة نقاط ضعفها من الداخل.
يمكن لعمليات الفحص الأمنية الداخلية الكشف عن أخطاء البرمجة أو أخطاء التكوين بدقة أكبر مقارنة بعمليات الفحص التي لا تستخدم بيانات اعتماد، وذلك لأنها قادرة على إعطاء صورة عما قد يراه المهاجم بعد تمكنه من الوصول إلى نظام آمن.
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