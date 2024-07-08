استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال تخطيط موارد المؤسسات

باستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكن أن تتحول أنظمة تخطيط موارد المؤسسات التقليدية إلى منصات ذكية تتعلم من البيانات وتتكيف مع الظروف المتغيرة وتعزز ذكاء الأعمال في الوقت الفعلي، ما يزيد من الكفاءة الإجمالية ويقلل من التكاليف. ووفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن معهد IBM Institute for Business Value، فإن المؤسسات التي تطبق حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي على بيانات SAP لديها تحقق بالفعل ربحية أكبر.

عادةً ما تصمم الجهات المورّدة لنظم تخطيط موارد المؤسسات أنظمتها على شكل سلسلة من التطبيقات المعيارية. والتي يكون لهم معًا القدرة على إدارة كل جزء من أجزاء العمل بدءًا من قسم الشؤون المالية في المؤسسة إلى المشتريات والخدمات اللوجستية لسلسلة التوريد. منذ ظهور مصطلح "تخطيط موارد المؤسسات" في التسعينيات، نمت صناعة برمجيات تخطيط موارد المؤسسات لتصبح صناعة رائدة في السوق تحقق 44 مليار دولار أمريكي سنويًا.1 وفي الوقت الحالي، تستخدم العديد من الشركات العالمية الرائدة شكلاً من أشكال حلول تخطيط موارد المؤسسات للوصول إلى "مصدر واحد للحقيقة" في جميع نواحي العمل.

ومع ازدياد شيوع برمجيات تخطيط موارد المؤسسات—وازدياد قدراتها— تبنت المؤسسات هذه الأنظمة كجزء من إستراتيجية أعمال متماسكة. وبدلاً من العمل مع برمجيات أخرى، فإن نظم تخطيط موارد المؤسسات لديها القدرة على الكشف عن المعارف الجديدة والتأثير بشكل كبير في عمليات الأعمال، فضلاً عن توفير سبل جديدة لتعزيز ذكاء الأعمال. وخلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أصبحت أنظمة تخطيط موارد المؤسسات ضرورية لإدارة وتحليل البيانات الكبيرة حيث أنتجت وجمعت المؤسسات الحديثة معلومات أكثر مما يمكن للفرد معالجته.

وعلى مدار العقد الماضي، قامت أنظمة تخطيط موارد المؤسسات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بأتمتة مهام محددة مثل إدخال البيانات وتحليلها. ولكن بدأت التطورات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، في إحداث تغيير جذري في نظام تخطيط موارد المؤسسات. تستفيد النظم السحابية لتخطيط موارد المؤسسات من تفوق القدرة الحاسوبية، وتدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي فائقة الإمكانات.

لقد جعلت نماذج التعلم الآلي وقدرات معالجة اللغة الطبيعية المتقدمة أنظمة تخطيط موارد المؤسسات أكثر سهولة في الاستخدام وأكثر دقة، ما يبشر ببدء عصر جديد من برامج الأعمال المتطورة. وانعكست وعود أنظمة تخطيط موارد المؤسسات المدعومة بالذكاء الاصطناعي الحالية في عدد قليل من الصفقات التجارية الأخيرة. بما في ذلك شراكة شركة مايكروسوفت مع شركة OpenAI بقيمة 13 مليار دولار أمريكي وطرح برنامج تخطيط موارد المؤسسات Microsoft Dynamics 365 المدعوم بالذكاء الاصطناعي. 2 أعلنت SAP، إحدى الجهات الرائدة الأخرى المورّدة لنظم تخطيط موارد المؤسسات، عن مساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي "Joulie" في عام 2023.3