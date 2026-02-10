وحتى مع مضي المديرين التنفيذيين (CEOs) والمديرين الفنيين (CTOs) والمديرين التنفيذيين لأمن المعلومات (CISO) وغيرهم قدمًا، إلا أن الكثيرين يعبرون عن قلقهم من أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل في الوقت نفسه. ففي النهاية، الذكاء الاصطناعي الوكيل ليس كأي تقنية أخرى.

فمن ناحية، إن استيعاب أسطول من الوكلاء المستقلين المدعومين بالذكاء الاصطناعي—والذين تمكنهم مسارات عملهم من المشاركة في اتخاذ القرار في الوقت الفعلي واستدعاء الأدوات والقيام بإجراءات أخرى—يشبه توظيف موظف جديد أكثر من كونه مجرد إدخال تقنية جديدة. لذا، ليس من الغريب أن يضع المسؤولون التنفيذيون الذين شملهم الاستطلاع حول تبني الذكاء الاصطناعي "المخاوف المتعلقة بالأمن السيبراني" و"نقص الثقة في وكلاء الذكاء الاصطناعي" على رأس مخاوفهم.

ينتج عن الذكاء الاصطناعي الوكيل مجموعة جديدة من المخاطر الأمنية التي تتجاوز تلك التي تفرضها النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) الأكثر بساطة أو الذكاء الاصطناعي التوليدي (gen AI) أو روبوتات المحادثة أو غيرها من أشكال الذكاء الاصطناعي. فوفقًا لصياغة شركة McKinsey، يجب أن تتبنى نمذجة التهديدات منظورًا سلوكيًا بقدر ما هو تقني؛ فوكلاء الذكاء الاصطناعي هم في الأساس "أفراد داخليون رقميون" يجب إدارة مخاطرهم بالطريقة نفسها التي أدار بها محترفو الأمن السيبراني منذ فترة طويلة التهديدات الداخلية الأخرى.

ونظرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي الوكيل يُعد تقنية جديدة نسبيًا، فلا توجد مجموعة متفق عليها من أفضل الممارسات حتى الآن. ومع ذلك، هناك بعض المبادئ التي يمكن للشركات أن تبدأ في تطبيقها الآن لتقديم الضمانات والحواجز الوقائية وإجراءات التخفيف.