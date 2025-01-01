حلول التخزين المعرّف بالبرامج (SDS)

التخزين المعرّف بالبرامج (SDS) هو إطار عمل للتخزين يعزل الأجهزة عن برامج التخزين. وعلى عكس أنظمة التخزين المتصل بالشبكة أو شبكة التخزين التقليدية، فإن SDS مصمَّم للاستجابة لعملية التحول الرقمي المعقدة.
يمنحك SDS المرونة والفعالية من حيث التكلفة، والمرونة التي تحتاج إليها لتمكين مؤسستك ذات التقنيات السحابية المتعددة والقائمة على البيانات. ويمكنه العمل على أي نظام متوافق مع معايير الصناعة، وبهذا يلغي الاعتماد على الأجهزة الخاصة.
يمكنك إجراء تغييرات على الأعمال بالسهولة نفسها التي تحدِّث بها برامجك.
يمكنك دعم التطبيقات التقليدية وتطبيقات الجيل الجديد في وقت واحد باستخدام البنية التحتية نفسها.
ننصحك بتحويل البنية التحتية الحالية لديك لمواجهة التحديات الجديدة.
يمكنك إدارة نمو البيانات وتلبية متطلبات البنية التحتية القائمة على البيانات من خلال مجموعة برامج تخزين كاملة تتسم بالقوة والفاعلية من حيث التكلفة، وتتميز بقدرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
تقدم مؤسسة الخدمات IBM Technology Expert Labs خدمات البنية التحتية لمساعدتك في وضع الأساس لمراكز بيانات تقنية المعلومات للمؤسسات والتقنية السحابية الهجينة الحالية.
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