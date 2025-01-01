مع دمج المؤسسات للسحابة والبنية التحتية المحلية والتقنيات السحابية الأصلية، تحتاج فرق تكنولوجيا المعلومات إلى حل يوفر إجراءات قابلة للأتمتة عبر البيئات لتقليل التكاليف وتعزيز أداء التطبيقات. أدخل IBM® Turbonomic®، وهي منصة تحسين التكاليف السحابية الهجينة المصممة لمساعدتك في بناء أنظمة قادرة على التكيف مع المستقبل.

تساعد منصة Turbonomic على تعزيز الكفاءة دون المخاطرة بالأداء، وتمكّن الأتمتة التي يمكن لجميع الفرق الوثوق بها، وتتكامل بسلاسة مع مجموعة متنوعة من التقنيات والأدوات، وتوفر منصة واحدة بها العديد من الطرق لتحسين التكاليف والأداء.