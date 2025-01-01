مع دمج المؤسسات للسحابة والبنية التحتية المحلية والتقنيات السحابية الأصلية، تحتاج فرق تكنولوجيا المعلومات إلى حل يوفر إجراءات قابلة للأتمتة عبر البيئات لتقليل التكاليف وتعزيز أداء التطبيقات. أدخل IBM® Turbonomic®، وهي منصة تحسين التكاليف السحابية الهجينة المصممة لمساعدتك في بناء أنظمة قادرة على التكيف مع المستقبل.
تساعد منصة Turbonomic على تعزيز الكفاءة دون المخاطرة بالأداء، وتمكّن الأتمتة التي يمكن لجميع الفرق الوثوق بها، وتتكامل بسلاسة مع مجموعة متنوعة من التقنيات والأدوات، وتوفر منصة واحدة بها العديد من الطرق لتحسين التكاليف والأداء.
تأخذ تحليلات Turbonomic المخصصة للتطبيقات في اعتبارها احتياجات كل تطبيق وأحمال التشغيل وخصائصها. يسمح ذلك لبرمجياتنا بتحسين الموارد وأحمال التشغيل لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة دون التأثير السلبي على الأداء.
تعمل أتمتة برنامج Turbonomic على توزيع أحمال التشغيل وتوسيع نطاق الموارد وتقليصها حسب الحاجة. يمكن للفرق تحسين أنظمتها من حيث التكلفة واستخدام الموارد، مع تعزيز أداء التطبيقات بأفضل مستوى. تُساعد أتمتة المنصة في تحديد مشكلات الأداء والاستجابة لها بسرعة، ما يقلل من خطر تدهور الأداء.
بفضل قدرات الأتمتة المتقدمة في منصة Turbonomic، يمكن لفرق تقنية المعلومات أتمتة إجراءات تحسين أداء البنية التحتية والتطبيقات. ويتيح لهم ذلك التركيز على المهام الاستراتيجية ذات الأولوية الأعلى. تتسم عمليات الأتمتة لدينا بالشفافية والقابلية للتدقيق، ما يتيح لجميع الفرق الثقة وفهم القرارات التي يتم اتخاذها.
صُممت عمليات الأتمتة لدينا لتمكين جميع الفرق، بما في ذلك فرق الهندسة والعمليات، من تنفيذ الإجراءات بثقة استنادًا إلى البيانات والرؤى في الوقت الفعلي. تتيح الإجراءات الموثوقة والأتمتة والرؤى التي يوفرها برنامج Turbonomic للفرق أن تعتمد بثقة على الأتمتة على نطاق واسع.
يتكامل برنامجنا بسلاسة مع مجموعة واسعة من التقنيات والأدوات، ما يتيح للفرق تنفيذ العمليات بسرعة وسهولة. إذ تُتيح منصة Turbonomic التشغيل الفعّال للأحمال التشغيل والتطبيقات وموارد البنية التحتية، وهو ما يساعد على ضمان عمل جميع العناصر معًا بانسجام. بالإضافة إلى ذلك، تدعم قدرات الأتمتة لدينا إنشاء عمليات وسير عمل مؤتمتة يمكن دمجها بسلاسة في الأنظمة والعمليات الحالية.
تتيح سياسات Turbonomic القابلة للتخصيص للفرق تحديد القواعد والقيود التي تتناسب مع سياق أعمالهم. من خلال تحديد السياسات التي تنظم تخصيص الموارد وتوزيع أحمال التشغيل وتوسيعها، يمكن للفرق ضمان تحقيق الأداء الأمثل، وكفاءة التكاليف، والمرونة.
باستخدام منصة Turbonomic، يمكن للفرق تقليل التكاليف وتعزيز أداء التطبيقات عبر بيئات متعددة، بما في ذلك البيئات المحلية والسحابية والهجينة. يوفر برنامج Turbonomic رؤى حول استخدام الموارد وينتج إجراءات تخصيص الموارد التي تمكّنك من تحسين أنظمتك، بغض النظر عن أماكن نشرها.
أصبح تحسين تكلفة السحابة أكثر أهمية للعديد من المؤسسات أثناء تحولها إلى استخدام الأنظمة السحابية أو سعيها لتوسيع نطاق تواجدها. بالنسبة للمؤسسات التي تعتمد ممارسة العمليات المالية، يدعم برنامج Turbonomic تحسين تكلفة السحابة من خلال تقديم رؤى حول أنماط استخدام السحابة، وتحديد الموارد غير المستخدمة أو التي تُستخدم بشكل غير كافٍ، وتوليد إجراءات تساعد في تقليل التكاليف.
تعد قدرات التحسين المحلي التي توفرها المنصة مفيدة بالقدر نفسه للمؤسسات التي تمتلك بنية تحتية محلية كبيرة وتسعى لتحقيق استخدام أكثر كفاءة لمواردها وتكلفتها.
توفر منصة Turbonomic أيضًا فوائد كبيرة في تحسين Kubernetes. يساعد برنامج Turbonomic المؤسسات التي تستخدم Kubernetes كمنصة لتنظيم الحاويات على تحسين عمليات النشر الخاصة بها لضمان استخدام مواردها بكفاءة وفعالية.
صُممت منصة Turbonomic لتكون مرنة وقابلة للتكيف، ما يسمح لها بالتطور والنمو مع تغير احتياجات عملك. يعتمد نهج منصتنا على أساسيات تقنية المعلومات، ويوازن بين الطلب والعرض عبر السحابة الهجينة والسحابة المتعددة وحوسبة الحافة وما بعدها. يساعد هذا في ضمان إدارة موارد تقنية المعلومات لديك بكفاءة عالية، مهما كانت درجة تعقيد البنية التحتية أو حجمها.