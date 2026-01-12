تمكّن من استيفاء متطلباتك الفريدة بمرونة—بدءًا من تكامل البيانات وحتى جودة البيانات والإدارة
IBM InfoSphere Information Server عبارة عن منصة رائدة في مجال تكامل البيانات تعينك على فهم البيانات وتنقيتها ومراقبتها وتحويلها بسهولة أكبر. توفر هذه العروض قدرات معالجة متوازية كثيفة (MPP) تتميز بقابليتها للتوسع وبالمرونة.
قدِّم معلومات موثوقة إلى مبادرات الأعمال الحساسة الموجودة محليًا أو في البيئات السحابية الخاصة أو العامة أو الهجينة باستخدام أنظمة فائقة التقارب على غرار IBM Cloud Pak® for Data.
يمكنك إحداث تكامل سريع ومرن للبيانات يمكن نشره محليًا أو في على السحابة باستخدام منصة الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) هذه.
اتبِع نهجًا موحّدًا لاكتشاف أصول تقنية المعلومات وحدِّد لغة عمل مشتركة لبياناتك.
اكتسِب فهمًا أفضل لأصول البيانات الحالية مع رفع مستوى تكاملها مع المنتجات ذات الصلة.
حسّن الرؤى المستخلصة من بيانات مؤسستك من خلال تحليل القواعد المتكاملة على منصة بيانات غير متجانسة وقابلة للتوسع.
امنح مستودع بياناتك قدرات تكامل للمعلومات تتميز بقابليتها العالية للتوسّع وبأنها آمنة للغاية.
يمكنك استخدام أداة تكامل البيانات ذات القابلية العالية للتوسع هذه في تصميم الوظائف وتطويرها وتشغيلها وهذه الوظائف تنقل البيانات وتحوّلها في المواقع المحلية وفي البيئة السحابية.
استخدِم هذه المنصة المرنة والقابلة للتوسّع في استخراج مجموعات تخزين البيانات الكبيرة لـ Hadoop وتحويلها وتكاملها.
مكِّن مستخدمي الأعمال وتقنية المعلومات من التعاون والابتكار بالاستفادة من بيانات رئيسية موثوقة على مستوى المؤسسة.