تنظيف البيانات ومراقبتها وتحويلها وتقديمها

 

تدرّجات سداسية بها كرات موزعة على مسافات متساوية ذات مقاييس مختلفة في حدودها.

تقديم بيانات عالية الجودة وفي الوقت الفعلي لتحسين الرؤى

تُعَد IBM® InfoSphere® Information Server Enterprise Edition منصة بيانات رائدة في الصناعة وشاملة، توفِّر مجموعة متكاملة من القدرات. تشمل هذه القدرات أتمتة اكتشاف البيانات، والحوكمة القائمة على السياسات، وإعداد البيانات ذاتيًا، وتقييم جودة البيانات وتنقيتها أثناء انتقالها وعند تخزينها، بالإضافة إلى تحويل البيانات ونقلها بطريقة ديناميكية أو عبر الدُفعات. تساعدك على تقديم بيانات موثوق بها وجاهزة للاستخدام في مبادرات الأعمال الرئيسية مثل البيانات الكبيرة وبحيرات البيانات وتحديث مستودعات البيانات، وإدارة البيانات الرئيسية - سواء في البيئة المحلية أم على السحابة الخاصة أم السحابة العامة أو على أنظمة متقاربة مثل IBM Cloud Pak® for Data.

دفع عجلة الابتكار وتعزيز الثقة

إعداد البيئات السحابية بسرعة لتلبية احتياجات التطوير المخصص والاختبار والإنتاجية لمستخدمي تكنولوجيا المعلومات والأعمال.
قدرات قاموس الأعمال

تقليل المخاطر والتكاليف المرتبطة بصيانة بحيرة البيانات لديك من خلال تطبيق حوكمة بيانات شاملة، بما في ذلك التتبُّع الكامل لتدفق البيانات، لمستخدمي الأعمال.
مرونة النشر والتشغيل

أنشئ وظائف ETL الخاصة بحل ®IBM DataStage مرة واحدة وانشر وقت التشغيل في أي مكان: في البيئة المحلية أو على السحابة العامة أو السحابة الخاصة أو على منصات جاهزة للذكاء الاصطناعي مثل IBM Cloud Pak for Data باستخدام الحاويات.
تحديث الأنظمة ودمجها

تحسين توفير التكاليف من خلال تقديم معلومات نظيفة ومتسقة وفي الوقت المناسب لبحيرات البيانات أو مستودعات البيانات أو مشروعات البيانات الكبيرة، مع دمج التطبيقات وإيقاف قواعد البيانات القديمة.
جودة متواصلة قائمة على التعلم الآلي

التخلص من التقارير والتحليلات غير الدقيقة من خلال تطبيق معالجة شاملة وقابلة للتوسع لجودة البيانات.
تسريع الوقت المناسب لتحقيق القيمة كخدمة مُدارة بالكامل

ابدأ باستخدام ®IBM Cloud واستفِد من تحقيق القيمة بسرعة أكبر من خلال تقليل الأعباء الإدارية وإدارة الأنظمة بشكل كبير.

الميزات

تصنيف مصادر البيانات غير المنظمة

تصنيف رسائل البريد الإلكتروني، ومستندات معالجة النصوص، وملفات الصوت أو الفيديو، وبرامج التعاون، والرسائل الفورية من خلال دمج IBM Knowledge Catalog مع ®IBM StoredIQ.

 دعم مجموعة واسعة من الموصِّلات

إمكانية الاتصال بمجموعة واسعة من الموصِّلات الأصلية الجاهزة للاستخدام مثل Google Cloud Storage وAzure وCassandra وHBase وHive وKafka وAmazon S3 وCloudera وغيرها.

 واجهة مستخدم سهلة الاستخدام قائمة على المتصفح

الاستفادة من نشر المخطط التلقائي لتسريع إنشاء الوظائف، والبحث التلقائي أثناء الكتابة، والقدرات التوافق مع الإصدارات السابقة، مع تصميم الوظائف مرة واحدة وتنفيذها في أي مكان. إنشاء تدفقات تكامل البيانات وتطبيق قواعد حوكمة البيانات وجودتها من خلال تصميم ذكي يتعرَّف على أنماط الاستخدام ويقترحها.

 تقييم جودة البيانات وتحليلها ومراقبتها

تحميل المعلومات المنقّحة في طرق عرض تحليلية لتمكينك من مراقبة جودة البيانات والحفاظ عليها باستخدام ®IBM InfoSphere QualityStage. إعادة استخدام طرق العرض هذه عبر المؤسسة لإنشاء مقاييس جودة البيانات التي تتوافق مع أهداف العمل للسماح لمؤسستك باكتشاف مشكلات جودة البيانات وإصلاحها بسرعة.

 استكشِف InfoSphere QualityStage يدعم تكامل البيانات عبر البيئات متعددة السحابة

جمع كميات كبيرة من البيانات وتحويلها وتوزيعها باستخدام وظائف التحويل المضمَّنة في DataStage والتي تعمل على تقليل وقت التطوير وتحسين قابلية التوسع وتوفير تصميم مرن. تسليم البيانات في الوقت الفعلي إلى تطبيقات الأعمال لديك من خلال أنماط تسليم البيانات القائمة على الدفعات.

 قاموس الأعمال ودورة حياة حوكمة البيانات

تحسين الرؤية وحوكمة المعلومات من خلال تمكين طرق عرض كاملة وموثوق بها للمعلومات مع إثبات دورة الحياة والجودة. يمكن إتاحة طرق العرض على نطاق واسع وإعادة استخدامها كخدمات مشتركة، بينما يتم الحفاظ على القواعد مركزيًا.

 التكامل مع Hadoop

تمكين تكامل البيانات وتنظيفها وتنميطها وتحليل أعباء العمل لتشغيلها على عُقد البيانات في مجموعة Hadoop، حيث يتم تخزين بياناتك الكبيرة، لتقليل حركة البيانات.

 التكامل مع IBM® Knowledge Catalog

استخدام IBM Knowledge Catalog للسماح لمستخدمي الأعمال باستغلال أصول البيانات بطريقة محكومة وآمنة.

 استكشف watsonx.data intelligence

حالات الاستخدام

Millennium BCP

اختار Millennium BCP، أكبر بنك خاص وثاني أكبر بنك في السوق البرتغالي، IBM InfoSphere Information Server Enterprise Edition وIBM InfoSphere Business Glossary Pack للامتثال لأنظمة حوكمة البيانات وجودتها BCBZ 239. تم اختيار IBM بسبب ما توفِّره من وظائف ومرونة وقابلية للتقسيم إلى وحدات وقابلية للتوسع.

Garanti BBVA

يُعَد Garanti BBVA، ثاني أكبر بنك في تركيا، مجموعة خدمات مالية متكاملة تعمل في جميع قطاعات القطاع المصرفي بما في ذلك الشركات الكبرى والتجارية والصغيرة والمتوسطة وأنظمة الدفع وغيرها. ولتلبية احتياجات المستخدمين في الحصول على توفُّر البيانات الأساسية في الوقت الفعلي للمهام اليومية وإعداد التقارير، اختار Garanti BBVA استخدام IBM Data Replication Db2® for z/OS® Remote Source. بفضل ذلك، تصبح بيانات Db2 z/OS الحيوية للأعمال متاحة للأنظمة الموزعة مثل Exadata وKafka.

منتجات ذات صلة

IBM DataStage

استخدِم هذه الأداة ذات قابلية التوسع العالية لتصميم وتطوير وتشغيل الوظائف التي تنقل وتحوِّل البيانات محليًا وفي السحابة.

 InfoSphere Information Server for Data Integration

التمكُّن من فهم البيانات وتنقيتها وتحويلها ومراقبتها وتقديم معلومات موثوق بها وغنية بالسياق.

 InfoSphere Information Server for Data Quality

استفِد من القدرات المتاحة لتنقية البيانات بشكل مستمر ومراقبة جودتها، لمساعدتك على تحويل البيانات إلى معلومات موثوق بها.
