IBM InfoSphere QualityStage

استكشف بياناتك ونقِّحها وأدِرها لاستخلاص قيمة أكبر من أصول المعلومات لديك.

كرات أرجوانية على خلفية داكنة

يوفر قدرات متقدمة لإنشاء ومراقبة جودة البيانات

صُمّم IBM® InfoSphere QualityStage لدعم مبادراتك المتعلقة بجودة البيانات وحوكمة المعلومات. إذ يُمكّنك من استكشاف بياناتك وتنقيحها وإدارتها، بما يساعدك على الحفاظ على رؤى متسقة للكيانات الأساسية، بما في ذلك العملاء والمورّدين والمواقع والمنتجات. يساعدك هذا الحل على توفير بيانات عالية الجودة لمشروعات البيانات الضخمة وذكاء الأعمال ومستودعات البيانات وترحيل التطبيقات وإدارة البيانات الرئيسية. متوفر أيضًا لنظام IBM System z.

 اقرأ تقرير Gartner
بيانات عالية الجودة

يوفّر إمكانات تشمل تنميط البيانات، وتوحيدها، والمطابقة الاحتمالية، وإثراء البيانات.
منصة موحدة

يقدّم وظائف جودة البيانات ضمن منصة متكاملة لتكامل المعلومات.
دعم إدارة المعلومات

يُتيح قدرات على مستوى المؤسسة لدعم سياسات حوكمة المعلومات لديك.
تخصيص المصطلحات التجارية تلقائيًا باستخدام التعلم الآلي

استخدم التعلم الآلي لتسريع تصنيف البيانات الوصفية (وضع الوسوم تلقائيًا)، عبر الاستناد إلى أسماء الأعمدة وفئة البيانات لإسناد المصطلحات واقتراحها لعمودٍ معيّن.

الميزات

التنميط العميق للبيانات

استخدم التنميط العميق للبيانات وتحليلها لفهم محتوى الجداول والملفات وجودتها وبنيتها. يشمل ذلك تحليل الأعمدة، وتصنيف البيانات، ودرجات جودة البيانات، وتحليل العلاقات، وتحليل المفاتيح الرئيسية متعددة الأعمدة، وتحليل التداخل.
أكثر من 200 قاعدة مدمجة لجودة البيانات

تحكّم في إدخال البيانات "غير السليمة" عبر تشغيل قواعد جودة البيانات أثناء تحويل البيانات وقبل تحميلها إلى مستودع البيانات أو بحيرة البيانات أو التطبيقات. استخدم أكثر من 200 قاعدة مدمجة لتوجيه البيانات إلى الشخص المعني لتصحيحها، بما يضمن موثوقية البيانات.
أكثر من 250 فئة بيانات مدمجة

يمكنك تحديد مكان تخزين معلومات التعريف الشخصية، والبيانات الحساسة، وغيرها من فئات البيانات. يمكنك أيضًا تحديد نوع البيانات الموجودة داخل العمود باستخدام أكثر من 250 فئة بيانات مدمجة، بما في ذلك بيانات بطاقات الائتمان، ومعرّفات دافعي الضرائب، وأرقام الهواتف الأميركية. كما يمكنك إنشاء وتخصيص ثلاثة أنواع من فئات البيانات: قائمة القيم الصحيحة، والتعبير النمطي (Regex) وفئة Java.
توحيد البيانات ومطابقة السجلات

وحِّد البيانات الواردة من مصادر متعددة ضمن تنسيق أو معيار موحّد للبيئة المستهدفة. أزل التكرارات وادمج عدة أنظمة في عرض موحّد لإنتاج بيانات دقيقة يمكن الوثوق بها.
الحوكمة المضمنة

استفد من تقرير Health Summary by Data Rules، الذي يعرض أيضًا القواعد غير المرتبطة بحوكمة المعلومات، لدعم تفعيل قواعد البيانات لأغراض إدارة الاستثناءات.
النشر محليًا أو على السحابة

انتقل إلى سحابة خاصة أو سحابة عامة عبر خيارات نشر مرنة ونموذج تسعير بالاشتراك. يمكنك زيادة السعة المحلية الخاصة بك أو الانتقال مباشرة إلى السحابة. حقق وقتًا أسرع للوصول إلى القيمة، وخفّض تكاليف الإدارة، واستفد من تسعير اشتراك منخفض المخاطر.
حالات الاستخدام

رسم توضيحي متساوي الأبعاد لبحيرة البيانات بدرجات لونية أرجوانية

حوكمة بحيرة البيانات

ادمج تكامل البيانات وجودتها وتوفرها في بيئة بحيرة البيانات لديك لتسريع الاستكشاف واستخلاص الرؤى.
رسم توضيحي متساوي الأبعاد لمستودع البيانات بدرجات لونية أرجوانية

ترحيل أحمال مستودع بيانات مؤسستك (EDW)

يُعد ترحيل بيانات مستودع بيانات المؤسسة (EDW) وأحمال عمل الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) إلى بحيرة بيانات Apache Hadoop من أكثر أساليب التحديث فاعلية.

منتجات ذات صلة

اكتشاف حوادث البيانات وحلها بسرعة

قم بالتنبيه والاستجابة وحل جميع حوادث البيانات الخاصة بك في مكان واحد مع إمكانية ملاحظة البيانات.

 IBM BigQuality

وفّر مجموعة شاملة من إمكانات جودة البيانات وتنميط البيانات وتنقيحها ومراقبتها لمجموعات تخزين البيانات الضخمة في Hadoop.

 IBM Knowledge Catalog

كتالوج بيانات مؤسسي مدمج مع منصة حوكمة، يساعد مستخدمي البيانات داخل المؤسسة على العثور بسرعة على البيانات الجاهزة للأعمال، وتنظيمها، وتصنيفها، وحوكمتها، وتحليلها، ومشاركتها.

 IBM InfoSphere Information Server for Data Quality

نقِّح البيانات وراقب جودتها في بيئة موحّدة.

الموارد

تقرير Magic Quadrant من Gartner لعام 2024 لأدوات تكامل البيانات
اكتشف سبب تصنيف IBM كشركة رائدة للعام التاسع عشر على التوالي في تقرير Magic Quadrant الصادر عن Gartner لعام 2024 لأدوات تكامل البيانات.
ما الجديد في الإصدار 11.7.1 من IBM InfoSphere Information Server
تعرَّف على العناصر التي يقدمها أحدث إصدار والتي تعمل على وضع أساس للتحليلات الموثوقة لتحقيق التحول الرقمي.
IBM وLoqate: تقديم رؤية شاملة ودقيقة للمعلومات المعتمدة على الموقع
يمكن دمج حل التحقق العالمي من العناوين بسهولة والوصول إليه عبر واجهة التحقق من العناوين (AV) المخصصة داخل المنصة.
اتخذ الخطوة التالية

موارد الخبراء لمساعدتك على النجاح
