استكشف بياناتك ونقِّحها وأدِرها لاستخلاص قيمة أكبر من أصول المعلومات لديك.
صُمّم IBM® InfoSphere QualityStage لدعم مبادراتك المتعلقة بجودة البيانات وحوكمة المعلومات. إذ يُمكّنك من استكشاف بياناتك وتنقيحها وإدارتها، بما يساعدك على الحفاظ على رؤى متسقة للكيانات الأساسية، بما في ذلك العملاء والمورّدين والمواقع والمنتجات. يساعدك هذا الحل على توفير بيانات عالية الجودة لمشروعات البيانات الضخمة وذكاء الأعمال ومستودعات البيانات وترحيل التطبيقات وإدارة البيانات الرئيسية. متوفر أيضًا لنظام IBM System z.
يوفّر إمكانات تشمل تنميط البيانات، وتوحيدها، والمطابقة الاحتمالية، وإثراء البيانات.
يقدّم وظائف جودة البيانات ضمن منصة متكاملة لتكامل المعلومات.
يُتيح قدرات على مستوى المؤسسة لدعم سياسات حوكمة المعلومات لديك.
استخدم التعلم الآلي لتسريع تصنيف البيانات الوصفية (وضع الوسوم تلقائيًا)، عبر الاستناد إلى أسماء الأعمدة وفئة البيانات لإسناد المصطلحات واقتراحها لعمودٍ معيّن.
ادمج تكامل البيانات وجودتها وتوفرها في بيئة بحيرة البيانات لديك لتسريع الاستكشاف واستخلاص الرؤى.
يُعد ترحيل بيانات مستودع بيانات المؤسسة (EDW) وأحمال عمل الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) إلى بحيرة بيانات Apache Hadoop من أكثر أساليب التحديث فاعلية.
قم بالتنبيه والاستجابة وحل جميع حوادث البيانات الخاصة بك في مكان واحد مع إمكانية ملاحظة البيانات.
وفّر مجموعة شاملة من إمكانات جودة البيانات وتنميط البيانات وتنقيحها ومراقبتها لمجموعات تخزين البيانات الضخمة في Hadoop.
كتالوج بيانات مؤسسي مدمج مع منصة حوكمة، يساعد مستخدمي البيانات داخل المؤسسة على العثور بسرعة على البيانات الجاهزة للأعمال، وتنظيمها، وتصنيفها، وحوكمتها، وتحليلها، ومشاركتها.
نقِّح البيانات وراقب جودتها في بيئة موحّدة.