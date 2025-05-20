IBM InfoSphere Information Server for Data Integration

استخراج البيانات وتحويلها بأي نمط، ثم تحميلها إلى أي نظام

تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2024
تدرجات سداسية بها كرات موزّعة على مسافات متساوية ذات مقاييس مختلفة في حدودها

تحويل البيانات بأي نمط

يعمل IBM InfoSphere Information Server for Data Integration على استخراج البيانات وتحويلها بأي نمط، ثم تحميلها إلى أي نظام. والنتيجة هي تسريع الوقت المناسب لتحقيق القيمة. يوفر النظام وظائف تحويل مدمجة وإطار عمل مشتركًا للبيانات الوصفية يعزز الكفاءة. كما يوفر عدة خيارات لتوصيل البيانات، منها المعالجة الجماعية ETL (الاستخراج، التحويل، والتحميل)، والافتراضية (الاتحادية)، والتزايدية (تكرار البيانات).

يُعَد منصة تكامل بيانات قابلة للتوسع. ويُتيح لك التفوق على توزيعات "Hadoop فقط"، ومعالجة أعباء العمل المناسبة بالأدوات الصحيحة، وتوفير حوكمة البيانات باستخدام تتبُّع أصول البيانات.

يوفر تكامل البيانات كجزء من سحابة خاصة أو عامة، أو دمج بيانات المواقع المحلية مع بيئة سحابية.

يُدمج البيانات حسب الطلب عبر مصادر وأهداف متعددة ويلبي المتطلبات المعقدة باستخدام بيئة تنفيذ قوية وقابلة للتوسع.

يستخدم الاتصال عبر واجهات برمجة التطبيقات الأصلية والتوازي للاندماج مع قواعد بيانات إدارة البيانات، ومصادر البيانات الكبيرة، وقوائم الرسائل، وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات، والتطبيقات الجاهزة الأخرى، وصيغ الصناعة، وأنظمة الكمبيوتر المركزي.

السمات الرئيسية

تحديث واجهة المستخدم وتوحيدها

يتميز IBM InfoSphere DataStage Flow Designer بانتشار المخطط التلقائي، وتسليط الضوء على أخطاء الترجمة، والبحث التلقائي أثناء الكتابة، والقدرة على التراجع.
تحسين الإدارة ووقت التشغيل على بحيرة البيانات

مرونة عالية لتشغيل Information Server على Hadoop من خلال إجراءات مثل تحسين التوافر العالي، وزيادة دقة تقدير الحاويات، وإدارة قوائم الانتظار لتنفيذ سريع وغير منقطع.
تحسين الاتصال

تنفيذ النشر تلقائيًا باستخدام Docker/Kubernetes لتوفير نشر سريع وسهل، مع إمكانية التوسع والاختزال المرن لبيئات التشغيل.
تحديث المنصة وتبسيطها

إنشاء تدفقات تكامل البيانات وتطبيق قواعد حوكمة البيانات وجودتها من خلال تصميم ذكي يتعرف على أنماط الاستخدام ويقترحها.
تحديث واجهة المستخدم وتوحيدها

يتميز IBM InfoSphere DataStage Flow Designer بانتشار المخطط التلقائي، وتسليط الضوء على أخطاء الترجمة، والبحث التلقائي أثناء الكتابة، والقدرة على التراجع.
تحسين الإدارة ووقت التشغيل على بحيرة البيانات

مرونة عالية لتشغيل Information Server على Hadoop من خلال إجراءات مثل تحسين التوافر العالي، وزيادة دقة تقدير الحاويات، وإدارة قوائم الانتظار لتنفيذ سريع وغير منقطع.
تحسين الاتصال

تنفيذ النشر تلقائيًا باستخدام Docker/Kubernetes لتوفير نشر سريع وسهل، مع إمكانية التوسع والاختزال المرن لبيئات التشغيل.
تحديث المنصة وتبسيطها

إنشاء تدفقات تكامل البيانات وتطبيق قواعد حوكمة البيانات وجودتها من خلال تصميم ذكي يتعرف على أنماط الاستخدام ويقترحها.

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