استخراج البيانات وتحويلها بأي نمط، ثم تحميلها إلى أي نظام
يعمل IBM InfoSphere Information Server for Data Integration على استخراج البيانات وتحويلها بأي نمط، ثم تحميلها إلى أي نظام. والنتيجة هي تسريع الوقت المناسب لتحقيق القيمة. يوفر النظام وظائف تحويل مدمجة وإطار عمل مشتركًا للبيانات الوصفية يعزز الكفاءة. كما يوفر عدة خيارات لتوصيل البيانات، منها المعالجة الجماعية ETL (الاستخراج، التحويل، والتحميل)، والافتراضية (الاتحادية)، والتزايدية (تكرار البيانات).
يُعَد منصة تكامل بيانات قابلة للتوسع. ويُتيح لك التفوق على توزيعات "Hadoop فقط"، ومعالجة أعباء العمل المناسبة بالأدوات الصحيحة، وتوفير حوكمة البيانات باستخدام تتبُّع أصول البيانات.
يوفر تكامل البيانات كجزء من سحابة خاصة أو عامة، أو دمج بيانات المواقع المحلية مع بيئة سحابية.
يُدمج البيانات حسب الطلب عبر مصادر وأهداف متعددة ويلبي المتطلبات المعقدة باستخدام بيئة تنفيذ قوية وقابلة للتوسع.
يستخدم الاتصال عبر واجهات برمجة التطبيقات الأصلية والتوازي للاندماج مع قواعد بيانات إدارة البيانات، ومصادر البيانات الكبيرة، وقوائم الرسائل، وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات، والتطبيقات الجاهزة الأخرى، وصيغ الصناعة، وأنظمة الكمبيوتر المركزي.
تصميم وتطوير ونشر مسارات البيانات في البيئات المحلية أو السحابية.
تنظيف البيانات ومراقبتها وتحويلها وتقديم بيانات عالية الجودة في الوقت الفعلي.
استفِد من القدرات لتنظيف البيانات بشكل مستمر ومراقبة جودة البيانات.
تقديم بيانات قابلة للتنفيذ بسرعة وعلى نطاق واسع.