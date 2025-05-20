يعمل IBM InfoSphere Information Server for Data Integration على استخراج البيانات وتحويلها بأي نمط، ثم تحميلها إلى أي نظام. والنتيجة هي تسريع الوقت المناسب لتحقيق القيمة. يوفر النظام وظائف تحويل مدمجة وإطار عمل مشتركًا للبيانات الوصفية يعزز الكفاءة. كما يوفر عدة خيارات لتوصيل البيانات، منها المعالجة الجماعية ETL (الاستخراج، التحويل، والتحميل)، والافتراضية (الاتحادية)، والتزايدية (تكرار البيانات).