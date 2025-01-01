يزيد تكاثر بيانات الأعمال الحساسة من فرص الحصول على الرؤى والتحسين، ولكنه يزيد أيضًا من فرص حدوث الأخطاء. يوفر IBM InfoSphere Master Data Management قدرات مطابقة شاملة لتسوية اختلافات البيانات، ما يمنحك عرضًا أحدث وأدق للبيانات.
يوفِّر عرضًا دقيقًا لبياناتك الرئيسية في الوقت شبه الفعلي.
يدعم مجموعة من الصناعات بإصدارات ونماذج نشر متعددة.
يتضمن لوحات معلومات وتنبيهات استباقية لمراقبة جودة البيانات الرئيسية.
يُدمج بيانات الأعمال من جميع أنحاء المؤسسة في عرض دقيق للغاية.
تستخدِم شراكة من مقدِّمي الخدمات إدارة البيانات الرئيسية (MDM) لإدارة الآلاف من السجلات عبر مستشفيات متعددة.
تستخدِم شركة تأجير السيارات برنامج إدارة البيانات الرئيسية لجني الفوائد من تقديم خدمة العملاء.
تعمل صناعة البنوك الأسترالية على فتح آفاق أكبر لتجربة العملاء من خلال إدارة البيانات الرئيسية (MDM).
منصة بيانات وذكاء اصطناعي مفتوحة وقابلة للتوسيع تعمل على أي سحابة.
حل لإدارة معلومات المنتجات وإدارة البيانات الرئيسية التعاونية.
الإصدار السحابي لزيادة المرونة في الحصول على عرض موثوق به للبيانات الرئيسية.
الحصول على رؤى أعمق مع عرض موثوق به للبيانات الحساسة للمؤسسة على منصة IBM Cloud Pak for Data