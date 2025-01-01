يوفر IBM Product Master إدارة موثوقة لمعلومات المنتجات (PIM)، وإمكانيات إدارة البيانات الرئيسية التعاونية (MDM). فهو ينشئ مستودعًا دقيقًا ومُحدثًا لمعلومات المنتجات والخدمات التي يمكن استخدامها في جميع قطاعات المؤسسة، للمساعدة في تحقيق مبادرات الأعمال الاستراتيجية. يقوم IBM Product Master بتجميع المعلومات من أي نظام أولي، ويفرض عمليات الأعمال لضمان دقة البيانات واتساقها، كما أنه يقوم بمزامنة المعلومات الموثوقة مع الأنظمة النهائية.