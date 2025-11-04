تواجه المؤسسات تحديًا في دمج البيانات وتوفير وصول مركزي إليها عبر عمليات سير العمل والبيانات المعزولة داخل المؤسسة. فإنها تحتاج إلى مصدر واحد للحقيقة للبيانات متعددة المجالات، مثل بيانات العميل، والمنتج، والموقع لضمان نجاح مبادرات الذكاء الاصطناعي، والتعلّم الآلي، وذكاء الأعمال، ولتسهيل إدارة البيانات والامتثال التنظيمي.

يواجه برنامج إدارة البيانات الرئيسية (MDM) هذا التحدي بتوفير القدرة على ربط السجلات المرتبطة ومطابقتها بذكاء لإنشاء كيانات دقيقة عبر مصادر متعددة المجالات، ثم تحديد العلاقات بين سجلات البيانات بكفاءة. وبتوفير الوصول إلى طرق عرض دقيقة للبيانات الرئيسية وعلاقاتها، تعمل حلول برنامج إدارة البيانات الرئيسية على تمكين الحصول على معارف أسرع وجودة بيانات مُحسنة والاستعداد للامتثال.

من خلال الوصول إلى صورة كاملة ودقيقة للبيانات المتعلقة بالكيان وعلاقاته، يوفر برنامج إدارة البيانات الرئيسية للمستخدمين من قطاعَي الأعمال وتكنولوجيا المعلومات البيانات الصحيحة لاستخلاص ذكاء الأعمال وتقليل أوجه القصور في العمليات التجارية وتحسين تجربة العملاء وتحديد المخاطر والتخفيف منها على نحوٍ استباقي، وفي النهاية تحسين عملية اتخاذ قرارات العمل.