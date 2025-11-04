دفع الرؤى بطريقة أسرع عن طريق تقديم طريقة عرض شاملة لبيانات الكيان وعلاقاته عبر نسيج بيانات المؤسسة
تواجه المؤسسات تحديًا في دمج البيانات وتوفير وصول مركزي إليها عبر عمليات سير العمل والبيانات المعزولة داخل المؤسسة. فإنها تحتاج إلى مصدر واحد للحقيقة للبيانات متعددة المجالات، مثل بيانات العميل، والمنتج، والموقع لضمان نجاح مبادرات الذكاء الاصطناعي، والتعلّم الآلي، وذكاء الأعمال، ولتسهيل إدارة البيانات والامتثال التنظيمي.
يواجه برنامج إدارة البيانات الرئيسية (MDM) هذا التحدي بتوفير القدرة على ربط السجلات المرتبطة ومطابقتها بذكاء لإنشاء كيانات دقيقة عبر مصادر متعددة المجالات، ثم تحديد العلاقات بين سجلات البيانات بكفاءة. وبتوفير الوصول إلى طرق عرض دقيقة للبيانات الرئيسية وعلاقاتها، تعمل حلول برنامج إدارة البيانات الرئيسية على تمكين الحصول على معارف أسرع وجودة بيانات مُحسنة والاستعداد للامتثال.
من خلال الوصول إلى صورة كاملة ودقيقة للبيانات المتعلقة بالكيان وعلاقاته، يوفر برنامج إدارة البيانات الرئيسية للمستخدمين من قطاعَي الأعمال وتكنولوجيا المعلومات البيانات الصحيحة لاستخلاص ذكاء الأعمال وتقليل أوجه القصور في العمليات التجارية وتحسين تجربة العملاء وتحديد المخاطر والتخفيف منها على نحوٍ استباقي، وفي النهاية تحسين عملية اتخاذ قرارات العمل.
أتح لفِرقك إمكانية الوصول السريع إلى البيانات الحساسة التي يحتاجون إليها بشأن العملاء والمنتجات والمنظمات والأسر وغيرها.
تزويد مستخدميك بالبيانات الصحيحة وتقليل وقت الوصول إلى السوق باستخدام نماذج بيانات قوية مُعَدّة مسبقًا.
تقليل العبء الإداري وتحسين دقة التطابق باستخدام خوارزميات التعلم الآلي المدمجة.
توفر مطابقة الخدمة الذاتية المدعومة بالتعلّم الآلي (ML) طرق عرض موثوقة وموحدة للبيانات الرئيسية عبر مصادر متباينة متعددة المجالات.
يُمكنك تسهيل الامتثال التنظيمي من خلال المساعدة في الحفاظ على سجلات دقيقة ومتسقة للبيانات الحساسة.
عزّز جودة البيانات بإلغاء البيانات المكررة وتحسين دقة البيانات الرئيسية.
يُمكنك توفير البيانات الرئيسية، ومشاركتها، وربطها لتحقيق تحليل أعمق ورؤى محسّنة.
تجربة سهلة الاستخدام مصممة لمستخدمي الأعمال لتشجيعهم على الاستكشاف وفق وتيرتهم الخاصة والحصول على البيانات التي يحتاجونها في الوقت المناسب.
ثبتت قابليته للتوسع والأداء من خلال عمليات نشر الإنتاج في العديد من شركات فورتشن 500، وكذلك العملاء الكبار عبر مختلف الصناعات.
استفد من الأتمتة لمطابقة السجلات المرتبطة عبر مصادر البيانات متعددة المجالات لإنشاء طريقة عرض دقيقة وشاملة للكيانات.
أداة عالية الأداء ودقيقة لفهم العلاقة بين السجلات.
قدِّم أسباب مطابقة الكيانات بسهولة، وأصلِح المشكلات من خلال عمليات سير العمل الآلي.
تُنشئ مستودعًا دقيقًا وحديثًا لبيانات الخدمات والمنتجات.
يُمكنك تبسيط الوصول إلى البيانات من خلال الاستفادة من قدرات تكامل البيانات وإدارة البيانات من IBM كجزء من استراتيجية إدارة البيانات.
احجز موعدًا لإجراء مكالمة أو محادثة فردية لمدة 30 دقيقة مع أحد الخبراء دون أي تكلفة. يمتلك متخصصونا خبرة عميقة في بناء حلول إدارة البيانات الرئيسية لآلاف العملاء.