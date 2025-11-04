أدوات وحلول إدارة البيانات الرئيسية

دفع الرؤى بطريقة أسرع عن طريق تقديم طريقة عرض شاملة لبيانات الكيان وعلاقاته عبر نسيج بيانات المؤسسة

جرِّب مجانًا
رسم توضيحي لواجهة المستخدم يعرض وظائف أدوات المنتج
برنامج Master Data Management للمؤسسات

تواجه المؤسسات تحديًا في دمج البيانات وتوفير وصول مركزي إليها عبر عمليات سير العمل والبيانات المعزولة داخل المؤسسة. فإنها تحتاج إلى مصدر واحد للحقيقة للبيانات متعددة المجالات، مثل بيانات العميل، والمنتج، والموقع لضمان نجاح مبادرات الذكاء الاصطناعي، والتعلّم الآلي، وذكاء الأعمال، ولتسهيل إدارة البيانات والامتثال التنظيمي.

يواجه برنامج إدارة البيانات الرئيسية (MDM) هذا التحدي بتوفير القدرة على ربط السجلات المرتبطة ومطابقتها بذكاء لإنشاء كيانات دقيقة عبر مصادر متعددة المجالات، ثم تحديد العلاقات بين سجلات البيانات بكفاءة. وبتوفير الوصول إلى طرق عرض دقيقة للبيانات الرئيسية وعلاقاتها، تعمل حلول برنامج إدارة البيانات الرئيسية على تمكين الحصول على معارف أسرع وجودة بيانات مُحسنة والاستعداد للامتثال.

من خلال الوصول إلى صورة كاملة ودقيقة للبيانات المتعلقة بالكيان وعلاقاته، يوفر برنامج إدارة البيانات الرئيسية للمستخدمين من قطاعَي الأعمال وتكنولوجيا المعلومات البيانات الصحيحة لاستخلاص ذكاء الأعمال وتقليل أوجه القصور في العمليات التجارية وتحسين تجربة العملاء وتحديد المخاطر والتخفيف منها على نحوٍ استباقي، وفي النهاية تحسين عملية اتخاذ قرارات العمل.

 اختيرت IBM شركة رائدة في تقرير ™Gartner® Magic Quadrant لعام 2024 لحلول جودة البيانات المعزّزة
لماذا نختار IBM Master Data Management؟ يقدم IBM Master Data Management طريقة عرض واحدة شاملة وموثوقة للبيانات عبر المؤسسة. مع برنامج إدارة البيانات الرئيسية من IBM، يُمكنك:

أتح لفِرقك إمكانية الوصول السريع إلى البيانات الحساسة التي يحتاجون إليها بشأن العملاء والمنتجات والمنظمات والأسر وغيرها.

تزويد مستخدميك بالبيانات الصحيحة وتقليل وقت الوصول إلى السوق باستخدام نماذج بيانات قوية مُعَدّة مسبقًا.

تقليل العبء الإداري وتحسين دقة التطابق باستخدام خوارزميات التعلم الآلي المدمجة.
ميزات إدارة البيانات الرئيسية
أتمتة تطابق السجل

توفر مطابقة الخدمة الذاتية المدعومة بالتعلّم الآلي (ML) طرق عرض موثوقة وموحدة للبيانات الرئيسية عبر مصادر متباينة متعددة المجالات.
إدارة البيانات المُحسّنة

يُمكنك تسهيل الامتثال التنظيمي من خلال المساعدة في الحفاظ على سجلات دقيقة ومتسقة للبيانات الحساسة.
جودة البيانات المُحسّنة

عزّز جودة البيانات بإلغاء البيانات المكررة وتحسين دقة البيانات الرئيسية.
رؤى أسرع

يُمكنك توفير البيانات الرئيسية، ومشاركتها، وربطها لتحقيق تحليل أعمق ورؤى محسّنة.
الوصول بالخدمة الذاتية

تجربة سهلة الاستخدام مصممة لمستخدمي الأعمال لتشجيعهم على الاستكشاف وفق وتيرتهم الخاصة والحصول على البيانات التي يحتاجونها في الوقت المناسب.
أداء عالٍ وقابل للتوسع

ثبتت قابليته للتوسع والأداء من خلال عمليات نشر الإنتاج في العديد من شركات فورتشن 500، وكذلك العملاء الكبار عبر مختلف الصناعات.
قدرات أدوات IBM Master Data Management مطابقة قوية للبيانات

استفد من الأتمتة لمطابقة السجلات المرتبطة عبر مصادر البيانات متعددة المجالات لإنشاء طريقة عرض دقيقة وشاملة للكيانات.

 تعرف على المزيد العلاقات بين سجلات البيانات

أداة عالية الأداء ودقيقة لفهم العلاقة بين السجلات.

 تعرف على المزيد الإشراف المتقدم

قدِّم أسباب مطابقة الكيانات بسهولة، وأصلِح المشكلات من خلال عمليات سير العمل الآلي.

 تعرف على المزيد إدارة معلومات المنتجات والخدمات

تُنشئ مستودعًا دقيقًا وحديثًا لبيانات الخدمات والمنتجات.

 تعرف على المزيد التكامل السلس باستخدام نسيج بيانات IBM

يُمكنك تبسيط الوصول إلى البيانات من خلال الاستفادة من قدرات تكامل البيانات وإدارة البيانات من IBM كجزء من استراتيجية إدارة البيانات.

 تعرف على المزيد
حلول إدارة البيانات الرئيسية استكشاف طرق عرض شاملة
قدرات مطابقة البيانات المدعومة بالتعلّم الآلي (ML) والخدمة الذاتية لمساعدة مستخدمي الأعمال في الحصول على طريقة عرض موحدة وموثوقة لبيانات العملاء والمؤسسة عبر المصادر الداخلية والخارجية.
تعزيز جودة البيانات من خلال معارف شاملة ومركزية
يُمكنك إدارة البيانات الرئيسية على مستوى المؤسسة لمجال بيانات واحد أو لعدة مجالات بيانات، مثل العملاء، والمورِّدين، والمنتجات، والحسابات، والمزيد عبر جميع أنماط تنفيذ إدارة البيانات الرئيسية.
مستودع دقيق لمعلومات المنتجات والخدمات
يوفر قدرات إدارة معلومات المنتجات وإدارة البيانات الرئيسية التعاونية.

دراسة حالة

طبيبة تشير إلى شاشة كمبيوتر
أنشأت سجلاً دقيقًا واحدًا لكل فرد من التسعة ملايين فرد في شبكة الرعاية الصحية باستخدام حل IBM InfoSphere Master Data Management. اقرأ دراسة الحالة
موارد إدارة البيانات الرئيسية
رجل أعمال على قمة جبل يُطل على سلسلة جبال
العميل 360 لقادة البيانات
تعرّف على كيفية بناء قادة البيانات طرق عرض شاملة للعملاء من خلال تقسيم البيانات المعزولة من خلال بنية نسيج البيانات.
نظام طرق معقد يؤدي إلى دائرة مرور مركزية في بيئة مزدحمة
برنامج إدارة البيانات الرئيسية على البيئة السحابية
تعرّف على مركزية برنامج إدارة البيانات الرئيسية في البيئة السحابية مع خيارات نشر متعددة في السحابة والتسعير القائم على الاشتراك.
رجل أعمال يستخدم كمبيوتر محمولًا وشاشة كبيرة
إدارة معلومات المنتج
أنشئ مستودعًا واحدًا لمعلومات المنتجات والخدمات واستخدمه في جميع أنحاء المؤسسة.
اتخِذ الخطوة التالية

احجز موعدًا لإجراء مكالمة أو محادثة فردية لمدة 30 دقيقة مع أحد الخبراء دون أي تكلفة. يمتلك متخصصونا خبرة عميقة في بناء حلول إدارة البيانات الرئيسية لآلاف العملاء. 

 جرِّب مجانًا