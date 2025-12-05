حل متقدم لإدارة البيانات المرجعية وتوزيعها مركزيًا
IBM® InfoSphere Master Data Management Reference Data Management Hub هو حل متقدِّم لإدارة وتوزيع البيانات المرجعية مركزيًا عبر المؤسسة. يوسِّع هذا الحل مجموعة InfoSphere Master Data Management (MDM) من خلال مركز وتطبيق إشراف مصمّم لإدارة المعلومات المرجعية المؤسسية الموثوق بها بكفاءة عالية.
يمكِّنك من معالجة المعلومات المرجعية والتحكم فيها بشكل فعَّال عبر المؤسسة.
يوفر القدرة على توحيد الإشراف والتدقيق والأمن المتعلق بإدارة البيانات المرجعية وتوزيعها.
يمتد ويوسِّع حل إدارة البيانات الخاص بك عبر المؤسسة من خلال توفير القدرة على التكامل بسهولة مع تطبيقات MDM المؤسسية الأخرى.
يحافظ على الخرائط بين تمثيلات البيانات المرجعية الخاصة بالتطبيقات المختلفة ويُتيح الإدارة المباشرة لهذه البيانات من قِبل مستخدمي الأعمال.
إدارة بيانات المؤسسة وتقديمها في عرض واحد موثوق به وتمكين مستخدمي الأعمال وتقديم قدرات تحليلية.
يوفر قدرات إدارة معلومات المنتج وإدارة البيانات الرئيسية التعاونية مع خيارات النشر السحابي.
منصة بيانات وذكاء اصطناعي متكاملة بالكامل تعمل على تحديث طريقة جمع الشركات للبيانات وتنظيمها وتحليلها، ودمج الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء المؤسسة.
يساعد الشركات في الحصول على رؤية موثوق بها لبيانات العملاء والمنتجات في بيئة حوسبة هجينة.
تعرَّف على إدارة البيانات الرئيسية