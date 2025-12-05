IBM® InfoSphere Master Data Management Reference Data Management Hub هو حل متقدِّم لإدارة وتوزيع البيانات المرجعية مركزيًا عبر المؤسسة. يوسِّع هذا الحل مجموعة InfoSphere Master Data Management (MDM) من خلال مركز وتطبيق إشراف مصمّم لإدارة المعلومات المرجعية المؤسسية الموثوق بها بكفاءة عالية.