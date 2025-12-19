يُعَدّ IBM InfoSphere® Data Architect حلاً تعاونيًا لنمذجة بيانات المؤسسات وتصميمها، يمكنه تبسيط وتسريع تصميم التكامل لمبادرات ذكاء الأعمال، وإدارة البيانات الرئيسية (MDM)، والبنى الموجَّهة للخدمات (SOA). يتيح لك InfoSphere Data Architect التعاون مع المستخدمين في كلّ مرحلة من مراحل عملية تصميم البيانات، بدءًا من إدارة المشاريع، مرورًا بتصميم التطبيقات، ووصولًا إلى تصميم البيانات. وتساعد هذه الأداة في مواءمة العمليات والخدمات والتطبيقات وبُنى البيانات.