مجموعة أدوات السحابة المتعددة

تُعَد التكلفة أحد أكبر التحديات التي تواجه المؤسسات في نشر السحابة وتوسيع نطاقها. يبدو نموذج "الدفع حسب الاستخدام" أشبه "بالعبء المتزايد مع النمو"، ما يثير تساؤلات عديدة: هل تقلل السحابة التكاليف فعلًا؟ هل بنيتنا التحتية متوافقة؟ هل لدينا ثغرات أمنية؟ هل يتم الالتزام بسياساتنا؟

تساعد IBM Multicloud على الإجابة عن هذه التساؤلات. تُسهم لوحات المعلومات سهلة الاستخدام وقدرات الأتمتة في جعل عملية تبني السحابة أكثر بساطة، ما يمنحك تحكمًا كاملًا وشفافية في بيئاتك السحابية وتكاليفها عبر Microsoft Azure وAWS وGoogle Cloud وIBM Cloud وOpenshift وKubernetes وVMware في البيئات المحلية، لتتمكن من الحصول على إجابات دقيقة في بضع نقرات عند الحاجة.