ما المقصود باستضافة الويب؟

استضافة الويب هي خدمة سحابية يقوم فيها مزود الخدمة بتخزين جميع الملفات التي يتشكل منها موقع الويب على الخادم ويجعل موقع الويب متاحًا على الإنترنت.
يتم إنشاء مواقع الويب باستخدام الملفات والتعليمات البرمجية والصور والتطبيقات، وتحتاج جميعًا إلى التخزين على الخوادم. توفر منصات استضافة الويب الخوادم المادية أو الخوادم الافتراضية التي تخزن جميع الموارد اللازمة لإنشاء موقع ويب وتشغيله، بالإضافة إلى ميزات أخرى.
يستخدم الأفراد والشركات الصغيرة والشركات الناشئة والمؤسسات الكبيرة والمنظمات الحكومية منصات استضافة الويب. ويقدم موفرو استضافة الويب عمومًا ميزات مثل التخزين القابل للتطوير والحوسبة وعرض النطاق الترددي وبروتوكولات الأمان والنسخ الاحتياطي والدعم الفني وخيارات أخرى قابلة للتخصيص لتلبية احتياجات المستخدم. كما يقدم بعض موفري الخدمة أيضًا خدمات مثل تسجيل نظام أسماء النطاقات (DNS) وتكوينه أو الوصول إلى شبكة توزيع المحتوى (CDN).
من الشائع أن تقدم منصات استضافة الويب أنواعًا مختلفة من حزم الاستضافة بمستويات مختلفة من الخدمة بناء على احتياجات العملاء. يتم تحديد التكلفة الإجمالية من خلال عدة عوامل، بما في ذلك:
على سبيل المثال، يمكن لمنظمة ما اختيار نهج "التنفيذ الذاتي" بالكامل والاحتفاظ بعمليات بناء مواقع الويب الخاصة بها وإدارتها وتكوينها وصيانتها داخل الشركة، فيتم فقط استئجار مساحة الخادم اللازمة لاستضافة ملفات وتطبيقات موقع الويب. قد تختار هذه المنظمات طلب صلاحية الوصول إلى الجذر، مما يمنحها القدرة على إجراء تغييرات على مستوى النظام والتكوين. أو يمكن للمنظمة اختيار نهج الخدمة الكاملة الذي يتضمن البناء والتصميم وإدارة التسويق الرقمي وخادم البريد الإلكتروني وتحسين محركات البحث (SEO) وأمن الموقع، بالإضافة إلى خدمة الاستضافة.
يتم تقديم خطط استضافة الويب بواسطة مزودي خدمة الإنترنت (ISP)، ومزودي خدمة استضافة الويب المتخصصين ومزودي الخدمات السحابية. يقوم مزود خدمة استضافة الويب بإنشاء مساحة على الخادم، أو يوفر خادمًا مخصصًا لاستضافة موقع الويب أو تطبيقات الويب الخاصة بالعميل. يوفر مزود خدمة الاستضافة لوحة معلومات حيث يمكن للعميل من خلالها إدارة مواقعه على الويب وتطبيقاته. كما يوفر مزود الخدمة أيضًا إمكانية الوصول إلى الموارد مثل وحدة المعالجة المركزية وذاكرة الوصول العشوائي وعرض النطاق الترددي وميزات الأمان وإدارة البريد الإلكتروني وغير ذلك. يحدد مستوى خدمة خطة استضافة المنظمة بشكل عام نوع وكمية الموارد التي يمكن للمنظمة الوصول إليها.
تختلف خيارات الاستضافة باختلاف أحمال التشغيل والمتطلبات الفنية للشركة أو موقع الويب وأهداف العمل. عند اختيار حل استضافة الويب، يمكن للمؤسسات الاختيار من بين عدة خيارات للاستضافة بما في ذلك الاستضافة المشتركة والاستضافة المخصصة واستضافة الخادم الافتراضي الخاص (VPS). عند اتخاذ القرار، تدرس المنظمات ما إذا كانت فرق عمليات تكنولوجيا المعلومات (ITOps) الداخلية ستدير موقعًا على الويب أو إذا كانت تتوقع من مزود الخدمة أن يديره.
توفر بعض شركات استضافة الويب خدمة تسجيل النطاق - حجز عنوان URL الذي تخطط المنظمة لاستخدامه - إذا لم تكن المنظمة قد فعلت ذلك بالفعل. يقدم البعض أيضاً تسجيل نظام أسماء النطاقات (DNS) واستضافته وتكوينه. يقوم نظام أسماء النطاقات (DNS)، والذي يُعد بمثابة "دليل هاتف الإنترنت"، بتحويل أسماء النطاقات المفهومة للإنسان إلى عناوين بروتوكول الإنترنت. يتيح نظام أسماء النطاقات (DNS) للمستخدمين إمكانية كتابة اسم نطاق في متصفح الويب والاتصال بموقع الويب والمحتوى الذي يبحثون عنه. توفر استضافة نظام أسماء النطاقات (DNS) خادم الاسم الموثوق به لموقع الويب. هذا الخادم يجعل الموقع متاحًا عبر الإنترنت ويربط المستخدمين بالموقع.
فكر في مزود استضافة الويب على أنه شركة إدارة تشرف على صفحات الويب وتقدم مستويات استضافة مختلفة توفر مستويات مختلفة من الخدمة. تتوفر أنواع مختلفة من منصات استضافة الويب، بما في ذلك خيارات استضافة الويب المجانية.
على سبيل المثال، المنظمات التي تحتاج إلى نظام تشغيل أو نظام إدارة محتوى معين، أو تدير مواقع ذات حركة زيارات عالية، أو تحتاج إلى مساحة تخزين كبيرة أو تقوم بتخزين بيانات تخضع لمعايير تنظيمية ومعايير امتثال عالية، سيتم تحديد سعر لها بمستوى أعلى.
بالنسبة للأفراد والشركات الصغيرة التي تبني مواقعها الخاصة، تعد منصات استضافة الويب المجانية خيارًا متاحًا. ولكنها غالبًا ما تأتي مع العديد من القيود على الاستخدام ومساحة التخزين والسرعة. وتحتاج المنظمات إلى تحديد الخيار الأنسب لأعمالها.
اعتمادًا على موفر استضافة الويب والخطة التي اشتراها العميل، قد يتم تضمين ميزات محددة في الحزم القياسية، أو تقديمها كوظائف إضافية ومكونات إضافية. تتضمن ميزات استضافة الويب ما يلي:
يحدد مضيفو الويب مساحة القرص وموارد الحوسبة المقدمة، بالإضافة إلى قابلية التوسع في كل من التخزين وقوة الحوسبة، في مستويات الخدمة، مما يتيح للعملاء اختيار المستوى الذي يلبي احتياجاتهم. قد تتطلب المؤسسات التي تنطوي أعمالها على مجموعات بيانات كبيرة أو متطلبات حوسبة معقدة المزيد من قوة التخزين والمعالجة.
توفر منصات استضافة الويب لوحة تحكم مركزية تمكن العملاء من الوصول إلى جوانب مختلفة من حساب الاستضافة ومواقع الويب المرتبطة بها وإدارتها. وتمكن لوحة التحكم أو "cPanel" المستخدمين من تغيير تكوينات النظام الأساسية وإدارة كلمات المرور والوصول إلى حسابات البريد الإلكتروني المرتبطة بموقع الويب والإشراف عليها. تساعد هذه الميزات العملاء على تنفيذ المهام والأوامر والتحديثات البسيطة دون دعم فني.
عرض النطاق الترددي هو قياس لحجم البيانات التي يمكن أن تمر عبر الشبكة في أي وقت معين. يؤدي ارتفاع عرض النطاق الترددي بشكل عام إلى زيادة سرعة المواقع الإلكترونية وتحسين موثوقية الشبكة. يمكن أن يؤثر أيضا في ترتيب صفحة تحسين محركات البحث، والذي يلعب دورًا كبيرًا في كيفية اكتشاف المستخدمين الجدد لموقع ويب من خلال محركات البحث. تساعد المواقع التي تحقق أداءً جيدًا في البحث في زيادة تواجد المنظمة على الإنترنت.
ومع ذلك، لا ترغب المنظمات في دفع مبالغ إضافية مقابل نطاق ترددي لا تحتاجه. عند تحديد عرض النطاق الترددي اللازم المسموح به، تأخذ فرق تقنية المعلومات في الاعتبار أحجام حركة المرور المتوقعة وأحمال ومعدلات نقل البيانات والارتفاعات المحتملة، بالإضافة إلى نوع التطبيقات والوظائف التي يصل إليها مستخدموها في الموقع.
يمكن أن يتسبب عرض النطاق الترددي غير الكافي في تعطل الموقع أو يؤدي إلى زمن انتقال طويل، مما يؤثر سلبًا على أداء موقع الويب وتجربة المستخدم. قد تقرر المؤسسات التي تتطلب أقصى وقت تشغيل ممكن وسرعات عالية الأداء، مثل منصات التداول عالية التردد، أن النطاق الترددي غير المقيد هو الأنسب لاحتياجاتها، مع تفوق التوافر والسرعة على مخاوف التكلفة.
مدة التشغيل هو مقياس لمقدار الوقت الذي يتوفر فيه موقع الويب دون انقطاع الخدمة. وعادةً ما يتم قياسها كنسبة مئوية على مدى فترة من الزمن، غالباً ما تكون سنة. يهدف كل مزود خدمة إلى الحفاظ على مدة التشغيل على أعلى مستوى ممكن، كما أن المؤسسات المختلفة لديها متطلبات ومدة التشغيل الخاصة بها. على سبيل المثال، قد يكون لدى المؤسسات التي تعتمد على الوصول المستمر إلى المعلومات في الوقت الفعلي، مثل بعض المؤسسات الطبية والمصرفية والحكومية، متطلبات مدة تشغيل أكثر صرامة.
وعلى الرغم من عدم قدرة أي مقدم خدمة على ضمان مدة تشغيل بنسبة 100%، إلا أن معظم المؤسسات تسعى جاهدة لتلبية معيار "الخمس تسعات" لتحقيق التوفر العالي، وهو ما يعني أن مدة التشغيل السنوية تبلغ %99.999. ويبلغ متوسط هذه النسبة حوالي ست دقائق من فترة التعطل في السنة.
وقد تعني فترة التعطل الطويلة لكثير من المؤسسات خسارة في المبيعات، أو تجربة عملاء سيئة، أو حتى مخاطر تنظيمية وأمنية. عادةً ما تتضمن اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) بين مزود خدمة الويب والعميل ضمانًا طوال مدة التشغيل التي تحدد النسبة المئوية للوقت المتوقع أن يتوفر فيه الموقع.
تستخدم منصات استضافة الويب بروتوكولات تحمي اتصالات شبكة الكمبيوتر، مثل شهادات طبقة مآخذ التوصيل الآمنة (شهادات SSL)، للمساعدة في الحفاظ على أمان مواقع العملاء. من المهم للمؤسسات التي تستخدم خطط الاستضافة المشتركة أن تبذل العناية الواجبة فيما يتعلق بالتدابير الأمنية المعمول بها في مركز بيانات المضيف.
عند مشاركة الخادم، يمثل نشاط المستخدمين الآخرين خطرًا محتملاً. لذلك، من المهم أن يكون لديك فهم واضح لبروتوكولات أمان مضيف الويب. تساعد الميزات التي تقدمها منصات الاستضافة مثل الكشف عن البرامج الضارة والنسخ الاحتياطي التلقائي، والحماية من الهجوم الموزع لحجب الخدمة (الحماية من DDoS) وأدوات التعافي من الكوارث على منع فقدان البيانات بسبب الأحداث الكبرى مثل الهجمات الإلكترونية أو اختراق أمن البيانات أو الكوارث الطبيعية.
توفر منصات استضافة الويب للمستخدمين عناوين بريد إلكتروني خاصة بالمجال. ويختلف عدد عناوين البريد الإلكتروني التي يوفرها المضيف حسب خطة التسعير. كما توصل منصات استضافة الويب المستخدمين بخادم البريد الإلكتروني باستخدام بروتوكول POP3. يتيح بروتوكول P0P3 فحص رسائل البريد الإلكتروني وإرسالها واستلامها وإعادة توجيهها من خادم إلى جهاز مثل الكمبيوتر.
FTP هو بروتوكول شبكة يتيح نقل الملفات بين الكمبيوتر والخادم. يتيح الوصول إلى FTP لمستخدم موقع الويب تنزيل محتوى مثل الصور ومقاطع الفيديو وملفات PDF من الموقع.
تمكّن أنظمة إدارة المحتوى المساهمين في موقع الويب من إدارة المحتوى الرقمي وإنشاء صفحات الويب وتحريرها من لوحة معلومات موحدة. تقدم منصات CMS مثل WordPress قوالب وأدوات أخرى تبسّط تصميم الويب وصيانته. غالبًا ما تتميز مواقع WordPress وغيرها من برامج أنظمة إدارة المحتوى بأدوات السحب والوضع والحلول المشابهة بنقرة واحدة حيث تمكّن المستخدمين من إجراء تغييرات سريعة على مواقع الويب التجارية دون كتابة تعليمات برمجية معقدة. تقدم خطط استضافة Wordpress المُدارة مزيد من الميزات مثل التخزين المؤقت للصفحات لتقليل أوقات تحميل الصفحات والمساعدة في تحسين تجربة العملاء.
من الناحية المثالية، يقدم مزود خدمة الويب الدعم عند الطلب على مدار 24 ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع. يمكن أن يؤثر مقدار الوقت الذي يستغرقه فريق دعم العملاء للرد على الأسئلة أو المشكلات على أداء موقع الويب ورضا المستخدم بشكل عام. إذا لم يكن فريق تكنولوجيا المعلومات الداخلي يدير صفحات الويب الخاصة بالمؤسسة، فإن الحصول على الخبرة الفنية من مزود خدمة استضافة الويب يساعد في الحفاظ على أداء الصفحة ورضا المستخدمين.
تشمل أنواع استضافة الويب ما يلي:
في خطط الاستضافة المشتركة، يستضيف مزود الخدمة الموقع الإلكتروني مع مواقع أخرى على خادم مشترك. وتتم مشاركة موارد الخادم مثل وحدة المعالجة المركزية وذاكرة الوصول العشوائي ومساحة التخزين وبرامج خادم الويب وتخصيصها عبر العديد من المواقع. ويؤثر كل عنصر من هذه المكونات في السرعة والجودة التي يُجربها المستخدمون عند استخدام موقع ويب. وتميل خطط الاستضافة المشتركة إلى أن تكون أقل تكلفة نظرًا لمشاركة الموارد مع مالكي مواقع الويب الآخرين.
الجانب السلبي للاستضافة المشتركة هو أن ارتفاع عدد الزيارات إلى موقع ويب واحد يمكن أن يتسبب في زيادة زمن الانتقال للمواقع الأخرى على الخادم، مما قد يؤدي إلى إبطاء أداء الموقع. بشكل عام، لا توفر الاستضافة المشتركة العديد من الفرص لتخصيص تكوينات الخادم.
بالنسبة إلى مواقع الويب الشخصية وصفحات المدونات، والشركات ذات الحجم المنخفض نسبيًا من المعاملات والمواقع ذات المتطلبات الأمنية ومتطلبات الامتثال القليلة، غالبًا ما تكون الاستضافة المشتركة خيارًا فعالاً ومنخفض التكلفة. قد تحتاج الشركات ذات المتطلبات الأعلى أو الأكثر دقة، ومواقع التجارة الإلكترونية ذات أحجام الزيارات المرتفعة وغيرها من الشركات عبر الإنترنت إلى استكشاف خيارات الاستضافة التي توفر قدرات أكبر.
تستفيد استضافة الخادم الافتراضي الخاص من إمكانات التقسيم للخوادم الافتراضية لتقسيم قوة الحوسبة للخادم الفعلي. وكما هو الحال في الاستضافة المشتركة، تتشارك خوادم افتراضية متعددة في موارد الخادم الفعلي نفسه. ومع ذلك، تتمتع الخوادم الافتراضية بقدرة فريدة على العمل على نظام تشغيل مستقل وحجز الموارد مثل قوة الحوسبة والتخزين والذاكرة لوظيفة محددة. وهذا يعني أن نشاط الخوادم الافتراضية الأخرى أقل احتمالاً بكثير للتأثير على أداء موقع إلكتروني بخادم افتراضي مخصص.
الخوادم الافتراضية الخاصة، مثل الخوادم المشتركة، هي نوع من الاستضافة السحابية متعددة المستأجرين التي توفر موارد خادم افتراضي من خلال الإنترنت عبر سحابة أو مزود استضافة. وتوفر استضافة الخادم الافتراضي الخاص (VPS) خيارات نظام وعناصر تحكم قابلة للتكوين أكثر من الاستضافة المشتركة دون التكاليف العالية المرتبطة بالاستضافة المخصصة.
توفر الاستضافة المخصصة وصولاً حصريًا إلى خادم فعلي. حيث تحصل المؤسسات على التحكم الكامل في برامج النظام والتطبيقات، ويمكنها تخصيص الإعداد لتلبية المتطلبات التنظيمية وتقسيم الخادم لاستضافة مجالات متعددة. ونظرًا لعدم مشاركة الموارد، لا تؤثر مطالب المستأجرين الآخرين على الخدمة والأمان. هذا التفرد يمكّن فرق تقنية المعلومات أيضًا من حل المشاكل بسرعة أكبر.
على الرغم من أن الاستضافة المخصصة توفر موثوقية أكبر ومزيدًا من إمكانيات التخصيص والتحسين، إلا أنها النموذج الأكثر تكلفة لاستضافة مواقع الويب. أولاً، في نموذج الاستضافة المخصص، تتحمل منظمة واحدة فاتورة الخادم بالكامل. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المنظمة صيانة الخادم، وتملك المهارات الفنية الداخلية للقيام بذلك- وهو أمر مكلف أيضًا. ويجب أن تدرك المؤسسات أن توسيع نطاق الخادم المخصص يتطلب مزيدًا من التخطيط والوقت والموارد مقارنةً بتوسيع موارد السحابة في الخوادم الافتراضية. وبسبب هذه العوامل، يكون هذا الترتيب عادةً هو الأنسب للمؤسسات الكبيرة الراسخة.
اسم النطاق هو عنوان ويب قابل للتخصيص يمكّن المستخدمين من العثور على مواقع الويب دون الحاجة إلى تذكر الرموز الرقمية الطويلة المعروفة باسم عناوين بروتوكول الإنترنت (IP). يجب تسجيل أسماء النطاقات من خلال مسجلي النطاقات، الذين تديرهم مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (ICANN). عندما يكتب المستخدم اسم النطاق - مثل IBM.com - في متصفح البحث، يقوم نظام أسماء النطاقات بتحويل اسم النطاق إلى عنوان IP المقابل ويوجه المستخدم إلى الموقع المطلوب.
استضافة الويب هي خدمة تقوم بتخزين وإدارة الملفات المرتبطة باسم النطاق. توفر استضافة الويب الخادم الذي يتم تخزين هذه الأصول عليه، ويوفر اسم النطاق عنوانًا يمكن للمستخدم الوصول إلى موقع الويب من خلاله.
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