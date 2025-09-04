ما المقصود بإدارة الأعمال التقنية؟

التوزيع المتساوي

تقسيم بسيط يتم فيه قسمة عدد الكيانات التي تستخدم النفقة على تكلفة تلك النفقة. على سبيل المثال، إذا كان لدى المؤسسة 100,000 دولار أمريكي لإنفاقها على الخوادم ولديها 100 خادم، فسيتم تخصيص 1,000 دولار لكل خادم.

النسبة المحددة يدويًا

استراتيجية أكثر مرونة، حيث يعمل MAP على تكليف الأشخاص ذوي الخبرة في المجال المحدد للنفقة بتحديد النسبة المئوية من التكلفة الإجمالية المخصصة لكل قسم. على سبيل المثال، إذا كان لدى قسم تكنولوجيا المعلومات 200,000 دولار أمريكي لتوزيعها بين ثلاثة موظفين، فقد يتم تخصيص النسبة يدويًا 100,000 دولار أمريكي للمدير و50,000 دولار لكلٍّ من الموظفين المبتدئين.

الموزون يدويًا

هذه الطريقة هي نسخة أكثر تعقيدًا قليلًا من النسبة المحددة يدويًا. بدلًا من استخدام النسب المئوية، يقوم المدير أو الفريق بتحديد أولوية موزونة لكل مستفيد على حدة. على سبيل المثال، قد يتم تقسيم مبلغ 200,000 دولار أمريكي المخصص للموظفين بهذه الطريقة:

المدير (وزن 5): 200,000 دولار أمريكي × 0.5 = 100,000 دولار أمريكي.

الموظف 1 (وزن 3): 200,000 دولار أمريكي × 0.3 = 60,000 دولار أمريكي.

الموظف 2 (وزن 2): 200,000 دولار أمريكي × 0.2 = 40,000 دولار أمريكي.

قائم على الاستهلاك

في هذا النظام، تتم مراقبة التكاليف الفعلية للتشغيل، ويتم توزيع الموارد المالية بناءً على مستوى الاستهلاك. على سبيل المثال، قد تتم موازنة الإيجار بشكل متساوٍ في مدينة نيويورك ومدينة سكرانتون بولاية بنسلفانيا، ولكن في الواقع، سيتطلب الإيجار في الأولى نسبة أعلى بكثير من إجمالي الإنفاق مقارنةً بالثانية. بعد مراقبة النفقات، يمكن للتخصيص القائم على الاستهلاك تعديل تلك النسب لتتناسب مع الاحتياجات الفعلية للموظفين.

متعدد الأبعاد

تضيف هذه الطريقة قدرًا كبيرًا من التعقيد، لكنها تمنح أيضًا فهمًا أعمق. في النظام متعدد الأبعاد، يُنظر إلى كل نفقة باعتبارها ذات جوانب متعددة. على سبيل المثال، تخيَّل أن شركة ما تخصِّص الإنفاق على حل التخزين السحابي. يشمل التخصيص متعدد الأبعاد ليس فقط "التخزين المطلوب لكل موظف"، بل أيضًا تكاليف الشبكة، وعدد مرات الوصول إلى التخزين، وتكلفة هذا الوصول، أو الوقت المستغرق في استخدام الخدمة. ويمكن ترجيح كل جانب على حدة يدويًا.