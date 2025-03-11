الأسلوب الرشيق وإدارة الأعمال التقنية (TBM): تحويل أعمال تكنولوجيا المعلومات إلى الأفضل

تلخيصًا لما قاله أحد محللي تكنولوجيا المعلومات: "قبل بضع سنوات فقط، كانت الشركات تطبق بعض منهجيات الأسلوب الرشيق، وكانت تنفق ما بين 5 ملايين و10 ملايين دولار أمريكي على برامج الأسلوب الرشيق. وعلى أساس الاستثمار والحوكمة النسبي، لم يكن يهم حقًا كيف تم إنفاقها أو على ماذا تم إنفاقها. لقد كانت تجربة مثيرة للاهتمام، وأعجبتهم النتائج. لكنهم الآن يتطلعون إلى برامج تتطلب استثمارات تتراوح بين 50 مليون دولار أمريكي إلى 100 مليون دولار أمريكي أو أكثر من الاستثمارات، وسيتم تنفيذها بالأسلوب الرشيق. وهذا يغير كل شيء."

هذا الجانب يحظى باهتمام الإدارة العليا، حيث يدرك بشكل خاص كبار مسؤولي المعلومات وكبار المديرين الماليين أنهم لم يعد بإمكانهم تجاهل منهجية الأسلوب الرشيق بعد الآن؛ فهي على وشك تجاوز معظم العمليات في الشركة. إذا لم يطبقوا نماذج مالية وحوكمة جديدة الآن، فسوف يتم دهسهم.

اليوم، يتجلى الأداء التجاري للشركات التي نجحت في توسيع نطاق تطوير الأسلوب الرشيق في إصدارات أكثر تكرارًا، ووقت أسرع لطرح المنتجات في السوق، وجودة أعلى، ومشاركة أفضل للموظفين. يمكن أن تزيد الإنتاجية بشكل كبير، بنسبة 30%–50% مثلًا، مما يقلل الوقت اللازم لطرح المنتج في السوق عادةً بمرتين إلى ثلاث مرات أو أكثر. تزداد مشاركة الموظفين حيث يرى الأشخاص أن التعليمات البرمجية الخاصة بهم تصل إلى السوق بشكل أسرع ويتلقون تعليقات أسرع من مستخدميها.

الحقيقة هي أن الأسلوب الرشيق ليس بدعة. إنه اتجاه ضخم يحوّل الأعمال—وأعمال تكنولوجيا المعلومات—للأفضل.